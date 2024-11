Обновление для Need for Speed Unbound добавляет машины из Most Wanted и… первый в серии мотоцикл

Criterion Games и Electronic Arts продолжают развивать Need for Speed Unbound, выпуская крупное обновление Vol. 9 Lockdown, которое станет доступно 26 ноября. Игрокам предложат множество новых возможностей, вдохновленных классической частью серии Most Wanted 2005 года. Ключевым нововведением станет многопользовательский режим Lockdown, где команды из трёх игроков будут соревноваться в угоне автомобилей на охраняемой территории. Задача состоит в том, чтобы найти грузовик с ценным автомобилем, угнать его и уйти от полиции. Каждую неделю содержимое грузовика будет обновляться. Одним из центральных элементов обновления станет коллекция из 15 автомобилей, стилизованных под машины участников «чёрного списка» из Most Wanted. Среди них будет обновленная версия легендарной BMW M3 GTR ‘05. Впервые в истории серии в игре появится мотоцикл — BMW S 1000 RR 2019, который можно будет использовать как в режиме Lockdown, так и для свободной езды. Для любителей двухколёсной техники добавят специальные PvP-соревнования. Кроме того, в игре появятся новые автомобили Honda Integra TYPE R и Subaru Impreza WRX STI. Их можно будет получить через бесплатный Speed Pass или в премиальной версии этого пропуска. Need for Speed Unbound продолжает быть доступной на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, предлагая разнообразный контент для своих фанатов.

