Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало

Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало13.01.25
Смартфон Oppo A40m приятно удивляет дизайном и набором некоторых компонентов, которые делают из него модель уверенного нижнего среднего класса. Разберемся детальнее.
Дизайн и эргономика
Смартфон Oppo A40m имеет классическую компоновку. В эру одинаковых смартфонов в нем сложно найти что-то нерядовое. Тем не менее и бюджетные модели нынче получают интересные цвета, игру оттенков на задней панели и набор возможностей, которые ранее были присущи более дорогим моделям.
Корпус хотя и выполнен из пластика, за счет аккуратных фасок и качественной сборки ощущается добротным и не слишком легким. Фаски способствуют лучшему сцеплению с рукой.
Фронтальная часть выключенном дисплее – черное глянцевое полотно с нанесенной с завода защитной пленкой. По вырезу в ней можно определить где расположены датчики приближения и освещенности – правее фронтальной камеры.
Клавиши регулировки громкости и включения – на правой грани. В последнюю также встроен дактилоскопический сенсор. Аудио разъем, USB-C и динамик – на нижней грани. На левом торце – лоток SIM-карточек, а на верхней ничего.
Тыльная часть имеет матовое покрытие. Может быть только темно-серого, ближе к черному цвета с заметными блестками, играющими на свету. Без прямого освещения отблесков нет. Модуль основной камеры оформлен на глянцевом пьедестале. В него вписаны два круга – объектив 50 Мпикс и вспомогательный датчик. Да, у основной камеры лишь один модуль. Рядом с ним светодиодная вспышка.
Оснащение
Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1 построен на восьми ядрах с тактовой частотой 2,1 ГГц (4 штуки Cortex-A73 + 4 штуки Cortex-A53). Произведен по техпроцессу 11 нм и влючает графику Adreno 610 с частотой 1150 МГц.
К сожалению реалии рынка бюджетного сегмента, привели к тому для Qualcomm разрабатывать новые чипы для бюджетных классов устройств просто невыгодно. Эти ниши уже успешно заняли Unisoc и MediaTek. Поэтому перед нами ремейк процессорного решения Snapdragon 662 2020 года со слегка подтянутыми частотами.
Сказывается ли это на эксплуатации смартфона? Мы не будем говорить о результатах бенчмарков, так как к их не репрезентативности добавляется объективная средняя производительность чипа. Программный интерфейс работает стабильно, без вылетов. Десяток вкладок не заставляют браузер перезагружаться. Программы для рабочего использования, вроде мессенджеров, сервисов оказания и получения услуг.
Сделать фото текста в качестве заметки/напоминания – базовая камера позволяет. Пройти идентификацию в Дії и пообщаться по видео-связи фронтальная камера позволяет.
Памяти достаточно чтобы записать медиафайлы для офлайн доступа. Аккумулятора хватит на целый рабочий день, а средняя по мощности зарядки довольно быстро его восполнит. Коммуникации не новейших стандартов, однако их достаточно для получения быстрого доступа через беспроводную сеть и подключение аудио-аксессуаров. Действительно востребованный модуль NFC – есть. Так что можно спокойно расплачиваться бесконтактно недорогим смартфоном.
Впечатления и конкуренты
Возможно Oppo A40m (CPH2669) не хватает звезд с неба и получил не самый стабильный процессор. Однако за счет свежей версии Android и достаточного количества памяти проблем в работе с ним не возникает. Есть все необходимое для каждодневного использования.
В этом сегменте традиционно много моделей. Отсортировав по цене в диапазоне 8-9 тыс. грн видим Samsung, Xiaomi, Realme и они оказываются двухгодичной давности с уже старыми версиями ОС Андроид. Важнее то что дешевле можно взять модели на Mediatek Helio G88 и G99. Это хотя и стремительно устаревающие решения, по сочетанию производительности/стоимости на голову выше установленного Snapdragon 6s 4G Gen1.
Заметным конкурентом может оказаться Motorola Moto G54 Power (с Android 13, а не 14, но бОльшим аккумулятором). HMD Fusion интересен тем, что в нем установлен свежий модуль камеры на 108 Мпикс. Samsung Galaxy A16 получил фирменный базовый процессор Exynos 1330, что в теории чуть улучшит его показатели автономности. Собственно, выбор из свежих и действительно стоящих моделей невелик, поэтому Oppo A40m достоин внимания как рабочий смартфон на каждый день.
Характеристики смартфона Oppo A40m (CPH2669)
|Связь:
|GSM: 850/900/1800/1900 МГц
WCDMA: Диапазоны 1/2/4/5/6/8/19
LTE FDD: Диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66
LTE TDD: Диапазоны 38/39/40/41
5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n66/n38/n40/n41/n77/n78
|ОС:
|Android 14 + ColorOS 14.1
|Экран:
|6,67”, 720×1604, 264 PPI, IPS, 90 Гц
|Процессор:
|Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1, 8 ядер, 2200 Гц
|Графика:
|Adreno 610
|Память оперативная, накопитель:
|8 (+ 8 ГБ виртуальной), LPDDR4X 2133 МГц + 256 ГБ, UFS 3.1
|Основная камера:
|
|Фронтальная камера:
|5 Мпикс; ультраширокоугольный, f/2.2
|Слот для карт:
|2×nano-SIM
|Коммуникации:
|NFC, Wi-Fi 6 802.11ac, Bluetooth 5.0
|Навигация:
|A-GPS, GPS, Beidou, Galileo
|Разъем:
|USB Type-C
|Датчики:
|
|Дактилоскопический сенсор:
|В кнопке
|Защита:
|IP65
|Аккумулятор:
|5100 мА·час
|Мощность зарядки:
|45 Вт, SUPERVOOC
|Габариты:
|165,8×76,1×7,7 мм
|Масса:
|186 г
|Поставщик:
|Компания Oppo AED Украина
|Цена:
|$195
Оценка:
+ эргономика
+ фронтальная камера
+ быстрая зарядка
+ дактилоскопический сканер под экраном
-нет чехла в комплекте
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Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Смартфон Oppo A40m приятно удивляет дизайном и набором некоторых компонентов, которые делают из него модель уверенного нижнего среднего класса. Разберемся в деталях
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
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