Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало

Смартфон Oppo A40m приятно удивляет дизайном и набором некоторых компонентов, которые делают из него модель уверенного нижнего среднего класса. Разберемся детальнее.

Дизайн и эргономика

Смартфон Oppo A40m имеет классическую компоновку. В эру одинаковых смартфонов в нем сложно найти что-то нерядовое. Тем не менее и бюджетные модели нынче получают интересные цвета, игру оттенков на задней панели и набор возможностей, которые ранее были присущи более дорогим моделям.

Корпус хотя и выполнен из пластика, за счет аккуратных фасок и качественной сборки ощущается добротным и не слишком легким. Фаски способствуют лучшему сцеплению с рукой.

Фронтальная часть выключенном дисплее – черное глянцевое полотно с нанесенной с завода защитной пленкой. По вырезу в ней можно определить где расположены датчики приближения и освещенности – правее фронтальной камеры.

Клавиши регулировки громкости и включения – на правой грани. В последнюю также встроен дактилоскопический сенсор. Аудио разъем, USB-C и динамик – на нижней грани. На левом торце – лоток SIM-карточек, а на верхней ничего.

Тыльная часть имеет матовое покрытие. Может быть только темно-серого, ближе к черному цвета с заметными блестками, играющими на свету. Без прямого освещения отблесков нет. Модуль основной камеры оформлен на глянцевом пьедестале. В него вписаны два круга – объектив 50 Мпикс и вспомогательный датчик. Да, у основной камеры лишь один модуль. Рядом с ним светодиодная вспышка.

Оснащение

Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1 построен на восьми ядрах с тактовой частотой 2,1 ГГц (4 штуки Cortex-A73 + 4 штуки Cortex-A53). Произведен по техпроцессу 11 нм и влючает графику Adreno 610 с частотой 1150 МГц.

К сожалению реалии рынка бюджетного сегмента, привели к тому для Qualcomm разрабатывать новые чипы для бюджетных классов устройств просто невыгодно. Эти ниши уже успешно заняли Unisoc и MediaTek. Поэтому перед нами ремейк процессорного решения Snapdragon 662 2020 года со слегка подтянутыми частотами.

Сказывается ли это на эксплуатации смартфона? Мы не будем говорить о результатах бенчмарков, так как к их не репрезентативности добавляется объективная средняя производительность чипа. Программный интерфейс работает стабильно, без вылетов. Десяток вкладок не заставляют браузер перезагружаться. Программы для рабочего использования, вроде мессенджеров, сервисов оказания и получения услуг.

Сделать фото текста в качестве заметки/напоминания – базовая камера позволяет. Пройти идентификацию в Дії и пообщаться по видео-связи фронтальная камера позволяет.

Памяти достаточно чтобы записать медиафайлы для офлайн доступа. Аккумулятора хватит на целый рабочий день, а средняя по мощности зарядки довольно быстро его восполнит. Коммуникации не новейших стандартов, однако их достаточно для получения быстрого доступа через беспроводную сеть и подключение аудио-аксессуаров. Действительно востребованный модуль NFC – есть. Так что можно спокойно расплачиваться бесконтактно недорогим смартфоном.

Впечатления и конкуренты

Возможно Oppo A40m (CPH2669) не хватает звезд с неба и получил не самый стабильный процессор. Однако за счет свежей версии Android и достаточного количества памяти проблем в работе с ним не возникает. Есть все необходимое для каждодневного использования.

В этом сегменте традиционно много моделей. Отсортировав по цене в диапазоне 8-9 тыс. грн видим Samsung, Xiaomi, Realme и они оказываются двухгодичной давности с уже старыми версиями ОС Андроид. Важнее то что дешевле можно взять модели на Mediatek Helio G88 и G99. Это хотя и стремительно устаревающие решения, по сочетанию производительности/стоимости на голову выше установленного Snapdragon 6s 4G Gen1.

Заметным конкурентом может оказаться Motorola Moto G54 Power (с Android 13, а не 14, но бОльшим аккумулятором). HMD Fusion интересен тем, что в нем установлен свежий модуль камеры на 108 Мпикс. Samsung Galaxy A16 получил фирменный базовый процессор Exynos 1330, что в теории чуть улучшит его показатели автономности. Собственно, выбор из свежих и действительно стоящих моделей невелик, поэтому Oppo A40m достоин внимания как рабочий смартфон на каждый день.

Характеристики смартфона Oppo A40m (CPH2669)

Связь: GSM: 850/900/1800/1900 МГц WCDMA: Диапазоны 1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD: Диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 LTE TDD: Диапазоны 38/39/40/41 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n66/n38/n40/n41/n77/n78 ОС: Android 14 + ColorOS 14.1 Экран: 6,67”, 720×1604, 264 PPI, IPS, 90 Гц Процессор: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1, 8 ядер, 2200 Гц Графика: Adreno 610 Память оперативная, накопитель: 8 (+ 8 ГБ виртуальной), LPDDR4X 2133 МГц + 256 ГБ, UFS 3.1 Основная камера: 50 Мпикс, широкоугольный; f/1.8

Датчик расстояния Фронтальная камера: 5 Мпикс; ультраширокоугольный, f/2.2 Слот для карт: 2×nano-SIM Коммуникации: NFC, Wi-Fi 6 802.11ac, Bluetooth 5.0 Навигация: A-GPS, GPS, Beidou, Galileo Разъем: USB Type-C Датчики: Акселерометр

Гироскоп

Датчик освещения

Датчик приближения Дактилоскопический сенсор: В кнопке Защита: IP65 Аккумулятор: 5100 мА·час Мощность зарядки: 45 Вт, SUPERVOOC Габариты: 165,8×76,1×7,7 мм Масса: 186 г Поставщик: Компания Oppo AED Украина Цена: $195

Оценка:

+ эргономика

+ фронтальная камера

+ быстрая зарядка

+ дактилоскопический сканер под экраном

-нет чехла в комплекте

Читайте также:

Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности

Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь

Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом

Михаил Черновой

Редактор Редактор

Не пропустите интересное! Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате! Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram