Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности

Новый смартфон Oppo Reno12 Pro со свежим процессором и набором актуальных функций уже можно купить в Украине. Расскажем, чем может быть интересен этот флагман.

Дизайн и эргономика

Oppo Reno12 Pro выглядит элегантно и кричаще одновременно. В темной раскраске он не слишком пестрый со световыми бликами, имеет аккуратные элементы дизайна видные снаружи. Экран занимает максимально возможную площадь передней части, рамки со всех сторон одинаковой толщины. В дисплей врезана камера.

Задняя часть привычная по компоновке и куда интереснее по части внешнего вида, о чем расскажем чуть позже. Модули камер сгруппированы в надстройке. Здесь три модуля и двойная светодиодная вспышка. Если присмотреться, то в одном из кругов видна имитация четвертого модуля, зачем – не совсем понятно. Это всего лишь заставляет перечитать таблицу спецификаций.

Все кнопки расположены на правой грани. Лоток для карточек, разъем USB-C и динамик — на нижней. Сверху остался микрофон, второй динамик и ИК-датчик.

Очень большое упущение — это отверстие для открывания лотка. Почему-то его решили сделать за пределами панельки, которая должна выдвигаться. По другую сторону от него – отверстие микрофона. Как думаете, где какое? Вот мы, например, уже не помним😉

Что касается эргономики, то тут достаточно сказать, что Oppo Reno12 Pro с экраном 6,7”, по своим габаритам сопоставим с плюс- и ультра-версией Галактик. Пользователи больших смартфонов разницу в габаритах не заметят. В то время как уже 6,1-6,2 дюймов кажутся маленькими «тамагочи».

Так вот, если вы любите большие аппараты, то проблем с эргономикой Reno12 Pro не возникнет. За счет выдающегося за пределы рамки экрана и задней панели – корпус довольно цепкий. Также он тоньше корейских флагманов, поэтому при почти той же диагонали комфортен и для девочек, и для мальчиков.

Оба цветовых варианта корпуса интересны. Черный, как у нас, на самом деле темно-багровый с оттенками фиолетового. Большую часть задней панели украшает «крошка», которая блестит на свету. Нижняя же, меньшая часть, глянцевая. Она же используется и вокруг модулей основной камеры. На деле это смотрится интересно, но не практично. Пыль вокруг выступающих «конфорок» — это бич всех таких конструкций. Убрать ее можно только микрофиброй, тут же спрятав поверхность корпуса под чехол.

Серебристый вариант, скорее всего, также имеет свои особенности дизайна, которые на пресс-фото во всяком случае, акцентированы на эффекте хамелеона при попадании под разные источники освещения. В обоих случаях такие дополнительные эффекты окраса в компании описали как мерцающий черный и серебристый соответственно.

Может сложится впечатление что комплектные чехлы, которые компания обычно добавляет со своими устройствами, малополезны. Однако они давали время на то, чтобы неспеша выбрать новый, более качественный чехол, и тем временем не «убить» корпус преждевременно. Любопытно что с флагманскими устройствами компания такие кейсы не поставляет. Это прерогатива более доступных моделей.

Оснащение

В смартфоне установлен большой по современным меркам дисплей на базе матрицы AMOLED. При 6,7 дюймах диагонали и разрешении 1080×2412 его плотность пикселей составляет неразличимые для глаза 394 PP. Конечно же экран поддерживает повышенную частоту – 120 Гц и 240 Гц для сенсорного слоя. Так что интерфейс ощущается гипер-отзывчивым, а реакция на касания мгновенной. Тут можем лишь похвалить это крутое техническое решение.

Что касается чипсета, то в модели находим 8-ядерный MediaTek Dimensity 7301. Это свежий чип который был представлен в начале июня 2024 года, а сам смартфон Reno 12 Pro буквально неделей позже. И вот, он уже успел побывать в нашей Тестовой лаборатории. В состав чипа входит четыре ядра Cortex-A78 до 2,5 ГГц и четыре Cortex-A55. В MediaTek заявляют, что по сравнению с конкурентами серия Dimensity 7300 дает на 20% больше кадров в секунду и на 20% лучшую энергоэффективность. Вообще не знаем к чему тут придраться, так как все топовые игры работают прекрасно на максимальных настройках, а синтетические попугаи пусть и не всегда в топе рейтинга, однако для всех задач пользователей означают что их достаточно. В состав SoC также входит графический процессор Mali-G615 GPU и технология MediaTek HyperEngine.

Все это работает на свежем Андроиде версии 14 и фирменной оболочке ColorOS 14.1. Пока мы последние годы хвалили ее за лаконичность и продуманность дополнительных фич, производитель постепенно добавлял предустановленные приложения. И как-то так получилось, что они теперь занимают весь второй домашний экран. Среди них не только служебные сервисы вроде компаса, калькулятора, диктофона, клонирования данных. Но также: Aliexpress, LinkedIn, Netflix, YouTube Music, FB, WPSS Office, FitBIt, Amazon, Tik Tok, испаноязычный шопинг Miravia и… еще шесть игр. Как-то уже и слегка навязчиво получается.

Эта модель по ряду параметров похожа на предыдущее поколение, но некоторые компоненты были обновлены до новых ревизий. Прежде всего, это касается адаптера беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. А вот аудио разъем, наоборот, упразднили совсем. Не можем сказать, что это значимое изменение, но вероятно кого-то из потенциальных пользователей расстроит.

Что касается памяти то тут также все на высоте- быстрая оперативная память LPDDR4X объемом 12 ГБ. К ней также можно добавить столько же от накопителя для файлов. Итого получаем несметные 24 ГБ для буфера приложений и почти половину терабайта для файлов и фото с видео. Более чем достойно.

А чем же занять это пространство?

Камера

Как уже говорилось в смартфоне установлены три модуля основной камеры и один для фронтальной. Примечательно что в отличии от моделей среднего уровня и прошлогодних флагманов селфи-камера тут по размерам сопоставима с основным датчиком. Основной модуль, телескопический и фронтальный имеют размер матриц по 50 Мпикс. С различной светосилой и углами обзора естественно, они позволяют снять качественный контент прямо на смартфон. Тем не менее, мы бренд-деформированы, поэтому полученные результаты нам нравятся, но не слишком.

Снимки делаются быстро, затем традиционно секунда-две нужны на постобработку. Фокусировка быстрая, но макросцены делать приходится с расстояния 5 см, что в итоге выливается в не очень качественную детализацию. При хорошем свете все как обычно смотрится хорошо. Стоит же усложнить камере условия работы и все уже не слишком радужно. К чему не придраться, так это к фронтальному модулю. Ощущение что он имеет лучшую светочувствительность не на две десятых больше, чем у основного модулях, а на всю единицу. К тому же и угол обзора чуть больше. Конечно, любителям влогов и селфи это понравится, но мы бы предпочли, чтобы эти модули-полтинники поменяли местами.

На камеры с обоих сторон можно снимать довольно классные фото и видео вплоть до размеров 4K на частоте 30 кадров в секунду и 1080p или 720p при 60 fps. Важно, что оптическую стабилизацию поддерживает только главный модуль основной камеры. А вот фронталка и телеобъектив довольствуются удобствами автофокуса. Так что снять видео для Тик Ток можно, а вот записывать сториз с собой лучше со стабилизатора или не обращать внимания на мелкую тряску. Ну или воспользоваться кадрированием видео, заготовив 4K-селфи видео и затем обработав его в редакторе, который сымитирует стабилизацию за счет отрезания краев видео.

Впечатления

Смартфон Oppo Reno 12 Pro на наш взгляд получился немного противоречивым. С одной стороны у него хороший процессор и экран, много памяти, современные беспроводные модули и классная селфи-камера. С другой стороны, слабоваты алгоритмы основной камеры, непрактичное покрытие корпуса и перегруженная приложениями фирменная программная оболочка. Конечно, все работает быстро, управляется плавно и нареканий не вызывает. Эргономика также на высоком уровне, как интересность дизайна – все такие здесь не просто градиентный цвет корпуса, а с эффектами.

Обычная и про-версия почти не отличаются по габаритам, имеют одинаковые матрицы дисплея, процессор, ОЗУ, аккумуляторы и коммуникационные модули. Накопитель у них 256 и 512 ГБ соответственно.

Из наиболее заметного, у обычной версии проще камеры – макро всего 2 Мпикс вместо 8, а фронтальная 32, а не 50. Разница в цене 100 долларов, по сути, отдаётся за улучшенные модули камер. Так что тут выбор в разрезе денег, все-таки, более логичен в сторону Pro-версии, так как смартфон высокого-среднего уровня, коим является Oppo Reno 12 мог бы стоить чуть меньше.

Тем не менее Oppo Reno 12 Pro откровенно не расстраивает, а приятно удивляет в целом как мобильное устройство. Все современное – все работает стабильно и быстро. Он как будто бы молча делает все хорошо из рутинных дел, но на показ выставляет только внешность.

Характеристики смартфона Oppo Reno 12 Pro (CPH2629)

Связь: GSM: 850/900/1800/1900 МГц WCDMA: Диапазоны 1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD: Диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 LTE TDD: Диапазоны 38/39/40/41 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n66/n38/n40/n41/n77/n78 ОС: Android 14 + ColorOS 14.1 Экран: 6,7”, 1080×2412, 394 PPI, AMOLED, 120 Гц, частота сенсорного слоя 240 Гц, GGV2 Процессор: MediaTek Dimensity 7301, 8 ядер Графика: ARM Mali-G615 Память оперативная, накопитель: 12 (+ 12 ГБ виртуальной), LPDDR4X 2133 МГц + 512 ГБ, UFS 3.1 Основная камера: 50 Мпикс, широкоугольный; f/1.8; 79°; автофокус; OIS 50 Мпикс, телеобъектив; f/2.0; 50°; автофокус 8 Мпикс; ультраширокоугольный, f/2.2; 112° Фронтальная камера: 50 Мпикс, f/2.0, 90°; автофокус Слот для карт: 2×nano-SIM Коммуникации: Wi-Fi 6 802.11ax, NFC, Bluetooth 5.4 Навигация: A-GPS, GPS, Beidou, Galileo Разъем: USB Type-C Датчики: Акселерометр Гироскоп Датчик освещения Датчик приближения Дактилоскопический сенсор: Под экраном Защита: IP65 Аккумулятор: 4880 мА·час (19,09 Вт·час) Мощность зарядки: 67 Вт, SUPERVOOC Габариты: 161,45×74,79×7,4 мм Масса: 181 г Поставщик: Компания Oppo AED Украина Цена: $600

Оценка:

+ эргономика

+ фронтальная камера

+ быстрая зарядка

+ дактилоскопический сканер под экраном

-нет чехла в комплекте

Читайте также:

Михаил Черновой

Редактор Редактор

Не пропустите интересное! Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате! Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram