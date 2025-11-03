Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный

Создание новых смартфонов среднего уровня – дело непростое. Производителям приходится балансировать между производительностью, возможностями камеры, дисплеями и вкладом в стоимость каждого компонента в совокупности. Как сбалансировал новый Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

Дизайн и эргономика

Из-за веса и габаритов Oppo A6 Pro чувствуется как средний по размеру современный смартфон – не мини-вариант, но и не ультра-большой. Рамки вокруг экрана – умеренные. Передняя часть занимает значительную площадь экрана. Экран имеет диагональ 6,57″, что достаточно много, но за счет сильно скругленных граней все равно комфортно при удержании.

Модель имеет небольшие габариты и вес. Хотя последнее – в последнее время как с часами, чем тяжелее, тем более авторитетнее. Корпус выполнен из материалов, которые производитель позиционирует как «прочнее», однако конкретных деталей сборки или материалов задней панели. Тем не менее качество конструкции традиционно высокое – скрипов или каких-либо люфтов нет.

Куда важнее обеспечена полная защита от воды и пыли — IP69. То есть со смартфоном можно плавать и находиться на пляже. Фишка, в свое время доступная только во флагманских аппаратах буквально спустилась к повседневным моделям. И это круто.

Цвет «Stellar Blue» придает хороший визуальный акцент. Кроме него есть еще три оттенка, включая серый и два варианта розового и условно малинового украшенные узором. Все они доступны при покупке смартфона у нас, в Украине, в том числе на маркетплейсе Rozetka.

Аппаратная платформа и оборудование

Смартфон работает на базе чипсета MediaTek Helio G100. Это восьмиядерное решение, которое производится по 6-нанометровому техпроцессу. Мобильный процессор имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2200 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц. MediaTek Helio G100 в бенчмарк-тестах оказался быстрее чем MediaTek Dimensity 6300 и на одном уровне со своим аналогом, чипом MediaTek Dimensity 800. В тестах он показывает скорость от 26 до 60 fps. Оперативной памяти с ним – 8 ГБ, а встроенной – 256 ГБ.

Телефон имеет достаточную производительность для повседневных задач – социальные сети, просмотр видео, веб-серфинг. В более требовательных задачах (например, ресурсоемкие 3D-игры на ультра-настройках) могут быть ограничения: чипсет не топовый уровень, но очень близок к нему.

Экран – AMOLED, диагональю 6,57 дюйма, разрешение 1080×2372 пикселей. Частота обновления составляет до 120 Гц. Плотность пикселей – 397 ppi.

По данным источников, максимальная яркость в HBM-режиме может достигать ~1400 нит.

Дисплей отвечает современным требованиям к комфортному просмотру видео, работе с интерфейсом, промежуточных игр — цветопередача и плавность должны быть на достойном уровне. Из других крутых вещей – сканер отпечатка пальца встроенный под экраном.

Есть также пара стереодинамиков. Также используется USB Type-C порт с поддержкой внешних носителей и возможности зарядки других устройств. Обеспечена поддержка Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth версии 5.4 и NFC.

Камеры

Основная камера представлена ​​модулем 50 Мпикс с диафрагмой f/1.8. Вторым является датчик расстояния 2 мегапикселя. При этом фронтальная камера – 16 МП. Видеосъемка на основную камеру: до 1080p@30/60fps.

На практике: при надлежащем освещении фото должны быть хорошими, особенно основным сенсором. Отсутствие оптической стабилизации (OIS) – это потенциальное ограничение для съемки видео или движущихся сцен.

Автономность и зарядка

Аккумулятор емкостью 7000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Имеется функция обратной зарядки (reverse wired charging). Это означает, что пользователь может рассчитывать на длительное время работы от одного заряда, особенно если интенсивность использования умеренная. Зарядка 80 Вт позволяет быстрее вернуть устройство к работе после выключения, что полезно в повседневной жизни.

Впечатления

Смартфон подходит тем, кто хочет получить хороший комплект функций без перехода в ультра-премиум-секцию. Если вы активно пользуетесь телефоном весь день, путешествуете или часто вне дома – большой аккумулятор и много памяти пригодятся.

Если же вы – геймер, стремящийся максимума от графики или фотоэнтузиаст, ставящий камеру в приоритет – возможно, стоит рассмотреть модели с более высоким уровнем производительности или камерой с оптической стабилизацией.

Модель Oppo A6 Pro – хороший вариант среднего класса с акцентом на автономность, имеющий большой дисплей и современные функции. Есть компромиссы – как и у любого устройства своего сегмента – но в своем классе телефон получил много флагманских черт.

Характеристики смартфона Oppo A6 Pro (CPH2799)

ОС: Android 15 + ColorOS 15 Экран: 6,57”, 1080× 2372, AMOLED, 120 Гц Процессор: MediaTek Helio G100 Графика: Mali-G57 MC2 Память оперативная, накопитель: 8 ГБ (+до 12 ГБ виртуальной), LPDDR5X + 256 ГБ, UFS 3.1 Основная камера: Широкая 50 Мпикс, f/1,8 Датчик глубины 2 Мпикс, f/2,4 Фронтальная камера: 16 Мпикс, f/2,4 Слот для карт: 2×nano-SIM Коммуникации: Wi-Fi 802.11ac, NFC, Bluetooth 5.4 Навигация: A-GPS, GPS, Beidou, Galileo Разъем: USB Type-C Датчики: Акселерометр

Гироскоп

Датчик освещения

Датчик приближения Дактилоскопический сенсор: Под экраном Защита: IP69 Аккумулятор: 7000 мА·час Мощность зарядки: 80 Вт Габариты: 158,2×5×8мм Масса: 188 г Поставщик: Представительство Oppo в Украине Цена: 11 999 ₴ в Розетка

Оценка:

+ качественный экран

+ емкий аккумулятор

+ защита от воды и пыли

+ Дактилоскопический сканер под экраном

- камеры достаточно только для хороших условий освещения

- нет гнезда 3,5-мм для наушников

