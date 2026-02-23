  

Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный

23.02.26

Oppo Reno15Серия Reno обычно занимает промежуточное место между массовыми моделями Oppo и флагманскими решениями. Oppo Reno15 не исключение: производитель делает ставку на дизайн, качественный дисплей, универсальные камеры и хорошую автономность, не пытаясь конкурировать с топовыми решениями. В результате получился хорошо сбалансированный смартфон, ориентированный на повседневное использование. Расскажем подробнее. 

Дизайн и конструкция

 

Oppo Reno15

 

Oppo Reno15 выполнен в тонком и в меру тяжелом корпусе. Толщина смартфона составляет менее восьми миллиметров, а вес находится в пределах двухсот граммов. Устройство не кажется громоздким. Задняя панель имеет матовое покрытие с узором. Оно приятно на ощупь. За счет прямых торцов в виде металлической рамки, получается уверенно держать смартфон в руке.

 

Oppo Reno15

 

Кнопки питания и регулировки громкости на правом торце, а лоток SIM-карт, разъем USB Type-C и внешний динамик – снизу. На верхнем торце установлен массив микрофонов и инфракрасный порт.

 

Oppo Reno15

 

Блок основной камеры объединен надстройкой с тремя объективами и вспышкой. Они заметно выступают за пределы корпуса. Поэтому чехол также традиционно будет кстати.

 

Oppo Reno15

 

Корпус получил повышенный уровень защиты от пыли и воды по стандарту IP69, что не типично для смартфонов среднего класса. Это означает, что Reno15 не боится дождя, брызг и кратковременного контакта с водой, а также лучше защищен в повседневных условиях эксплуатации. В целом дизайн знакомый, эргономика очень даже удачная, а качество исполнения высокое.

 

Oppo Reno15

 

Дисплей

 

Фронтальную часть смартфона занимает AMOLED-дисплей диагональю 6,59 дюйма с разрешением Full HD+. Благодаря AMOLED-матрице, экран имеет глубокий черный цвет, высокий уровень контрастности и насыщенные оттенки. Рамки тонкие и одинаковые по всему периметру.

 

Oppo Reno15

 

Поддержка частоты обновления до 120 Гц делает прокрутку меню и анимации интерфейса плавными. Яркость дисплея достаточно для комфортной работы на улице, даже в солнечную погоду. Защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i придает уверенности в устойчивости экрана к царапинам и мелким механическим повреждениям.

 

Производительность и софт

 

В основе Oppo Reno15 лежит процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, относящийся к среднему сегменту и ориентированный на энергоэффективность. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, смартфон демонстрирует быструю реакцию системы и комфортную работу в многозадачном режиме. Объем встроенного накопителя составляет 512 ГБ, чего с запасом достаточно для хранения фотографий, видео и приложений.

 

В обычных сценариях Reno15 работает плавно: интерфейс не дёргается, приложения открываются быстро, а переключение между ними не вызывает дискомфорта. Для требовательных игр смартфон подходит с определенными ограничениями – современные тайтлы запускаются, но не всегда на максимальных настройках графики.

 

 

Работает устройство под управлением Android 16 с фирменной оболочкой ColorOS 16. Реализован широкий набор настроек, хорошо оптимизированный под большой экран и не перегруженный лишними элементами. Особое внимание уделено энергосбережению и плавности работы системы.

 

Камеры

 

Oppo Reno15

 

Камерный блок Oppo Reno15 выглядит универсальным и ориентированным на разные сценарии съемки. Основной модуль на 50 Мпикс оснащен оптической стабилизацией, что положительно влияет на четкость фотографий и видео. В дневное время камера обеспечивает хорошую детализацию, корректную цветопередачу и широкий динамический диапазон.

 

Телефото-модуль также имеет разрешение 50 мегапикселей и оптическую стабилизацию. Он позволяет делать снимки с оптическим зумом вплоть до 7х. Причем 1х и 2х выполняются одним модулем, а 3,5х и 7х – соседним. Не сказать, что такая возможность имеет много сценариев применения, но тенденция однозначно любопытна.

 

Oppo Reno15

 

Ультраширокоугольная камера на 8 мегапикселей подходит для съемки пейзажей и групповых фото, хотя по уровню детализации она традиционно уступает.

 

Фронтальная камера с разрешением 50 мегапикселей поддерживает автофокус, что положительно сказывается на качестве селфи и видеозвонков. Видеосъемка возможна в формате 4K с частотой до 60 кадров в секунду. В вечернее время качество фотографий снижается, однако стабилизация и программная обработка позволяют получать подходящие для социальных сетей результаты.

 

 

Автономность и зарядка

 

Заметной тенденцией последних месяцев на рынке смартфонов является наращиванием емкости аккумуляторов. У Oppo Reno 15 он емкостью 6500 мАч. Благодаря сочетанию большой батареи и энергоэффективного процессора, смартфон легко выдерживает полный день активного использования, а при умеренной нагрузке может работать полтора-два дня без подзарядки.

 

Поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт позволяет быстро восстановить уровень заряда. Даже короткое подключение к сети дает ощутимый прирост автономности, что удобно в повседневном ритме.

 

Впечатления

 

Oppo Reno15 производит впечатление продуманного и сбалансированного смартфона среднего класса. Он не пытается поразить рекордной производительностью, но предлагает качественный дисплей, хорошую автономность, защиту от воды и универсальные камеры. Это устройство для ищущих стабильную работу, современный дизайн и комфорт в ежедневном пользовании без переплаты за флагманские возможности.

 

Конкуренти

 

Moto Edge 70

 

Смартфон от Motorola предлагает несколько иной баланс характеристик: дисплей у Edge 70 – большой 6,67-дюймовый pOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, что гарантирует высокую яркость и отличную цветопередачу. С точки зрения камер, у Moto Edge 70 установлены двойные основные модули по 50 МП (основная + ультраширокая) и фронтальная камера тоже 50 МП – набор немного более простой, чем у Reno15 с телефото-модулем, но тоже универсален для ежедневного использования. Аккумулятор емкостью около 4800 мАч поддерживает 68 Вт проводной и 15 Вт беспроводной зарядки, что дает несколько другие сценарии питания по сравнению с Reno15. В общем, Moto Edge 70 – это дизайн с фокусом на компактность, дисплей и беспроводную зарядку.

 

Vivo V60 5G

 

Vivo V60 5G – еще один смартфон на Snapdragon 7 Gen 4 с собственным подходом к оснащению. В нем сочетается большой 6,77-дюймовый quad-curved AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и несколько иной набор камер: основной сенсор 50 МП Sony IMX766, телефотомодуль еще 50 МП Sony IMX882 и ультраширокий 8 МП, а фронтальная камера. Такая конфигурация дает сильную универсальность фото- и видеосъемки, особенно в портретных режимах и режимах масштабирования. Аккумулятор на 6500 мАч с 90 Вт быстрой зарядкой позволяет смартфону хорошо выдерживать длительные нагрузки и быстро восстанавливать заряд. Эта модель выделяется акцентом на качественную фотографию и дисплей с изогнутыми краями, что изменяет эстетику по сравнению с Reno15.

 

Honor 400

 

Honor 400 – делает ставку на камеры и тонкий дизайн. По сравнению с OPPO Reno15 он предлагает несколько иной акцент характеристик: дисплей у Honor 400 – это 6,55-дюймовая AMOLED-панель с разрешением выше Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, но при этом сам смартфон компактнее и легче Reno15. Камерная система в Honor 400 ориентирована в первую очередь на детализацию: основной 200-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией. Фронтальная камера на 50 МП также делает эту модель привлекательной для селфи и видеосвязи. По сравнению с Reno15 здесь нет отдельного телефото-модуля, зато делается ставка на высокий разрешающий сенсор и агрессивную программную обработку. Аккумулятор Honor 400 имеет емкость около 5300–6000 мАч в зависимости от версии и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 66–80 Вт. По автономности он близок к Reno15, но выигрывает у компактности корпуса.

 

Характеристики Oppo Reno15 (CPH2825)

ОС: ColorOS 16 (на базе Android)
Экран: 6,59″ AMOLED, FHD+ (2760×1256), 120 Гц, Gorilla Glass 7i
Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (8-ядерный)
Графика: Adreno 722
Оперативная память: 8 ГБ LPDDR5X
Встроенная память: 512 ГБ UFS 3.1
Основная камера: Тройная:
• 50 МП, f/1.8, OIS
• 50 МП телефото, f/2.8, OIS
• 8 МП ультраширокая, f/2.2
Фронтальная камера: 50 МП, f/2.0
Видео: 4K@60fps, 1080p@60fps, HDR
Аккумулятор: 6500 мА·ч
Зарядка: 80 Вт SuperVOOC
Биометрия: Сканер отпечатка в дисплее, распознавание лица
Связь: 5G, LTE, GSM / WCDMA
Wi-Fi / Bluetooth, NFC: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, да
Разъёмы: USB Type-C
SIM-карты: 2× Nano-SIM, поддержка eSIM
Навигация: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Датчики: Акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, приближения, компас
Габариты: 158,0 × 74,83 × 7,77–7,89 мм
Вес: 197 г
Цена: $710
mchernovoy
Михаил Черновой
Редактор
     

