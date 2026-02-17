   

Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго

17.02.26

Logitech G G325

 

Компания Logitech G выпустила новую игровую гарнитуру, предложившую хорошую эргономику, стабильное подключение и высокую автономность по вполне приемлемой цене. Расскажем о Logitech G G325 подробнее.

 

Дизайн и эргономика

 

Logitech G G325

 

Модель G325 не занимает старшую позицию модельного ряда. Однако она неплохо смотрится. Наушники хоть и имеют утилитарный пластиковый корпус, однако, стоит отметить его стойкость к царапинам и универсальность в плане дизайна. Кому-то намеренно округлые формы могут показаться слишком минималистическими и неуместными, но это дело вкуса.

 

Logitech G G325

 

Общий вес невелик, по сравнению с похожими моделями G325 одна из самых легких. Однако на голове они сидят уверенно за счет довольно тугого оголовья. Оно не давит благодаря тканевой проставке с наполнителем на саму голову, но поначалу ушам необычно. По опыту, впоследствии жесткость оголовья снижается и при активных занятиях спортом, например, наушники могут сползать. Но при использовании за столом или приставкой на диване это не проблема.
Logitech G G325

Logitech G G325

 

Чашки обычно соединяются кабелем через оголовье, а к каждому от него идет витой фиолетовый проводок. Возможно, может возникнуть вопрос о его долговечности. У нас уже более нескольких лет есть предыдущая модель с такой же компоновкой, проблем со взломом или растяжением не наблюдаем.

 

Logitech G G325

 

Управление питанием, активностью Bluetooth и микрофоном осуществляется кнопками на левой чашке. Все собраны рядом, но имеют разную форму и фактуру. Потому, привыкнув, будет просто нащупать подходящую кнопку пальцами.

 

Logitech G G325

 

По цветовым решениям – всего их три – черный, белый и фиолетовый. Указанные проводки и кнопки громкости в них соответственно – фиолетовые, бирюзовые и оранжевые. Такие интересные дизайнерские акценты.

 

Оснащение

 

Logitech G G325

 

 

С компьютерами можно использовать USB ресивер, обеспечивающий связь по фирменному протоколу Lightspeed. Также можно пользоваться Bluetooth – хорошее решение для ноутов и мобильных устройств, но возможно в редких случаях опытные пользователи заметят задержку в передаче звука. Хотя видеосервисы и в играх это давно побороли.

 

Logitech G G325

 

Logitech G325 – модель среднего класса, поэтому также более распространенные 40 миллиметровые драйверы в наушниках заменили более компактными – 32 мм. Некоторые уступки есть, однако ввиду цены и общей оснастки наушники звучат достаточно хорошо. Они универсальны и вполне подходят для игр и музыки, особенно, если удачно настроить эквалайзер. Важным новшеством модели G325 стала поддержка 24-битного звука, позволяющего получить более качественное и проработанное звучание.

 

В G Hub можно использовать предварительно прописанные пресеты частотных настроек – как для игр разного жанра, так и для просмотра медиа. Также для стримов в приложении есть аудио-фалы вставок и спец эффектов которые разнообразят трансляцию видео с ведущим.

 

Микрофон встроен в левую чашку корпуса. Несмотря на то, что он достаточно далек от источника голоса, алгоритмы обработки аудио делают передачу голоса качественной.

 

Однозначно большим преимуществом станет их автономность. Шутка ли, сутки при среднем уровне громкости. При повседневной игре пару часов после работы аккумулятора хватит на полторы недели. А при длинном катке с друзьями не нужно будет беспокоиться, что гарнитура внезапно разрядится. Да и никто не запрещает одновременно с использованием зарядить ее за полчаса и продолжать наслаждаться геймингом без проводов.

 

 

 

Впечатления

 

Logitech G G325 – уверенный представитель среднего класса игровых гарнитур. Производитель не гнался за басами или получением суперобъемного звука. Акцент сделан на эргономике и автономности. И это вышло. Легкие, удобные и красивые наушники обеспечивают время использования. Микрофон работает в сочетании с программными алгоритмами, улучшающими передачу голоса. Можем смело рекомендовать эту модель начинающим геймерам или желающим получить доступные наушники от топового бренда.

 

Уже с сегодняшнего дня Logitech G G325 начала продаваться в Украине.

 

Logitech G G325

Характеристики Logitech G G325 Lightspeed

Диаметр динамика: 32 мм
Частотный диапазон: 20 – 20 000 Гц
Импеданс: 32 Ом
Частотный диапазон микрофона: 100 Гц – 7 кГц
Поддержка 24-битного звука: да
Подключение: Bluetooth 5.2, Lightspeed
Интерфейс: USB Type-C
Шумоподавление: да, с ИИ
Пульт управления: нет
Габариты: 194×187×81 мм
Вес: 212 г
Поставщик: Предст-во Logitech в Украине
Цена: 11999 грн

Оценка:

+ эргономика

+ звучание

- ощутимый вес

