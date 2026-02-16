Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго

За кольоровими рішеннями – всього їх три – чорний, білий та фіолетовий. Згадані проводки та кнопки гучності в них відповідно – фіолетові, бірюзові та помаранчеві. Такі цікаві дизайнерські акценти.

Управління живленням, активністю Bluetooth та вбудованим мікрофоном здійснюється кнопками на лівій чашці. Усі зібрані поруч, але мають різну форму і фактуру. Тому, звикнувши, буде легко намацати потрібну клавішу пальцями.

Чашки зазвичай з’єднуються кабелем через оголов’я, а до кожної від нього йде кручений фіолетовий проводок. Можливо, може виникнути питання щодо його довговічності. У нас вже більше кількох років є попередня модель з таким же компонуванням, проблем зі зламом або розтягуванням не спостерігаємо.

Загальна вага невелика, в порівнянні зі схожими моделями G325 одна з найлегших. Однак на голові вони сидять упевнено за рахунок досить тугого оголов’я. Воно не тисне завдяки тканинній проставці з наповнювачем на саму голову, але спочатку вухам незвично. За досвідом, згодом жорсткість оголов’я знижується і за активних занять спортом, наприклад, навушники можуть сповзати. Але при використанні за столом або приставкою на дивані це не проблема.

Модель G325 не займає старшу позицію модельного ряду. Проте вона непогано виглядає. Навушники хоч і мають утилітарний пластиковий корпус, проте, варто відзначити його стійкість до подряпин та універсальність у плані дизайну. Комусь навмисне округлі форми можуть здатися занадто мінімалістичними і недоречними, але це справа смаку.

Оснащення

Ігрові навушники Logitech G G325 мають виключно бездротові способи підключення до ПК, портативної консолі або смартфона.

З комп’ютерами можна використовувати USB ресивер, що забезпечує зв’язок по фірмовому протоколу Lightspeed. Також можна користуватися Bluetooth – гарне рішення для ноутів і мобільних пристроїв, але можливо в окремих випадках досвідчені користувачі помітять затримку в передачі звуку. Хоча відео сервіси та в іграх це давно побороли.

Logitech G325 – модель середнього класу, тому також більш розповсюджені 40 міліметрові драйвери в навушниках замінили більш компактними – 32 мм. Деякі поступки є, проте з огляду ціну і загальне оснащення навушники звучать достатньо добре. Вони універсальні і цілком підходять для ігор та музики, особливо якщо вдало налаштувати еквалайзер. Важливим нововведенням моделі G325 стала підтримка 24-бітного звуку, який дозволяє отримати більш якісне та опрацьоване звучання.

В G Hub можна використовувати заздалегідь прописані пресети частотних налаштувань – як для ігор різного жанру, так і перегляду медіа. Також для стрімів у додатку є аудіо-фали вставок та спец ефектів які урізноманітнять трансляцію відео з ведучим.

Мікрофон вбудований у ліву чашку корпусу. Незважаючи на те, що він досить далеко від джерела голосу, алгоритми обробки аудіо роблять передачу голосу якісною.

Однозначно великою перевагою стане їхня автономність. Чи жарт, доба при середньому рівні гучності. При щоденній грі пару годин після роботи акумулятора вистачить на півтора тижні. А при довгій ковзанці з друзями не потрібно буде турбуватися, що гарнітура раптово розрядиться. Та й ніхто не забороняє одночасно з використанням зарядити її за півгодини та продовжувати насолоджуватися геймінгом без проводів.

