   

Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго

16.02.26

Logitech G G325Компанія Logitech G випустила нову ігрову гарнітуру, яка запропонує гарну ергономіку, стабільне підключення та високу автономність за цілком прийнятною ціною. Розкажемо про Logitech G G325 докладніше.

Дизайн та ергономіка

 

Logitech G G325

 

Модель G325 не займає старшу позицію модельного ряду. Проте вона непогано виглядає. Навушники хоч і мають утилітарний пластиковий корпус, проте, варто відзначити його стійкість до подряпин та універсальність у плані дизайну. Комусь навмисне округлі форми можуть здатися занадто мінімалістичними і недоречними, але це справа смаку.

 

Logitech G G325

 

Загальна вага невелика, в порівнянні зі схожими моделями G325 одна з найлегших. Однак на голові вони сидять упевнено за рахунок досить тугого оголов’я. Воно не тисне завдяки тканинній проставці з наповнювачем на саму голову, але спочатку вухам незвично. За досвідом, згодом жорсткість оголов’я знижується і за активних занять спортом, наприклад, навушники можуть сповзати. Але при використанні за столом або приставкою на дивані це не проблема.

 

Logitech G G325

Logitech G G325

 

Чашки зазвичай з’єднуються кабелем через оголов’я, а до кожної від нього йде кручений фіолетовий проводок. Можливо, може виникнути питання щодо його довговічності. У нас вже більше кількох років є попередня модель з таким же компонуванням, проблем зі зламом або розтягуванням не спостерігаємо.

 

Logitech G G325

 

Управління живленням, активністю Bluetooth та вбудованим мікрофоном здійснюється кнопками на лівій чашці. Усі зібрані поруч, але мають різну форму і фактуру. Тому, звикнувши, буде легко намацати потрібну клавішу пальцями.

 

Logitech G G325

 

За кольоровими рішеннями – всього їх три – чорний, білий та фіолетовий. Згадані проводки та кнопки гучності в них відповідно – фіолетові, бірюзові та помаранчеві. Такі цікаві дизайнерські акценти.

 

Оснащення

 

Logitech G G325

 

 

З комп’ютерами можна використовувати USB ресивер, що забезпечує зв’язок по фірмовому протоколу Lightspeed. Також можна користуватися Bluetooth – гарне рішення для ноутів і мобільних пристроїв, але можливо в окремих випадках досвідчені користувачі помітять затримку в передачі звуку. Хоча відео сервіси та в іграх це давно побороли.

 

Logitech G G325

 

Logitech G325 – модель середнього класу, тому також більш розповсюджені 40 міліметрові драйвери в навушниках замінили більш компактними – 32 мм. Деякі поступки є, проте з огляду ціну і загальне оснащення навушники звучать достатньо добре. Вони універсальні і цілком підходять для ігор та музики, особливо якщо вдало налаштувати еквалайзер. Важливим нововведенням моделі G325 стала підтримка 24-бітного звуку, який дозволяє отримати більш якісне та опрацьоване звучання.

 

В G Hub можна використовувати заздалегідь прописані пресети частотних налаштувань – як для ігор різного жанру, так і перегляду медіа. Також для стрімів у додатку є аудіо-фали вставок та спец ефектів які урізноманітнять трансляцію відео з ведучим.

 

Мікрофон вбудований у ліву чашку корпусу. Незважаючи на те, що він досить далеко від джерела голосу, алгоритми обробки аудіо роблять передачу голосу якісною.

 

Однозначно великою перевагою стане їхня автономність. Чи жарт, доба при середньому рівні гучності. При щоденній грі пару годин після роботи акумулятора вистачить на півтора тижні. А при довгій ковзанці з друзями не потрібно буде турбуватися, що гарнітура раптово розрядиться. Та й ніхто не забороняє одночасно з використанням зарядити її за півгодини та продовжувати насолоджуватися геймінгом без проводів.

 

 

 

Враження

 

Logitech G G325 – впевнений представник середнього класу ігрових гарнітур. Виробник не гнався за басами чи отриманням супероб’ємного звуку. Акцент зроблено на ергономіці та автономності. І це вийшло. Легкі, зручні і гарні навушники забезпечують добу використання. Мікрофон працює у поєднанні з програмними алгоритмами, що покращують передачу голосу. Можемо сміливо рекомендувати цю модель геймерам-початківцям або бажаючим отримати доступні навушники від топового бренду.

 

Вже з сьогодні Logitech G G325 почала продаватися в Україні.

 

Logitech G G325

Характеристики LogitechG G325Lightspeed

Діаметр динаміка: 32 мм
Частотний діапазон: 20 – 20 000 Гц
Імпеданс: 32 Ом
Частотний діапазон мікрофона: 100 Гц – 7 кГц
Підтримка 24-біт звуку: так
Підключення: Bluetooth 5.2, Lightspeed
Інтерфейс: USB Type-C
Шумоприглушення: так, з ШІ
Пульт керування: ні
Габарити: 194×187×81 мм
Вага: 212 г
Постачальник: Предст-во Logitech в Україні
Ціна: 11999 грн

Оцінка:

+ ергономіка

+ звучання

-відчутна вага

