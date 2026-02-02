Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше

Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше02.02.26
Poco M8 Pro 5G відразу впадає у вічі своїм розміром і прагненням виробника запропонувати більше, ніж зазвичай очікуєш від пристрою цієї цінової категорії. Він не зовсім черговий “середнячок”. Зовні він ймовірно зайво яскравий, хоча на тлі однакових глянсових, іноді градієнтних цеглинок, така подача здається свіжою. Але ми порівняли б таку зовнішність з ігровими ноутбуками ігрового класу. Багато декору намагається підняти значущість.
Дизайн та ергономіка
З першого погляду M8 Pro 5G виглядає помітно більшою за більшість конкурентів: екран має діагональ 6,83 дюйма, а корпус товщиною 8,31 мм і вагою ~205,9 г відчувається збалансованим, але при цьому жодного разу не легким для зручного утримання однією рукою.
Усі кнопки зосереджені однією грані. Знизу – порт зарядки, динамік і слот для сім карт. А зверху – залишилися динаміки та ще один динамік.
Задня панель прикрашена модулем камер, а по периметру – акуратна рамка, що надає сучасного вигляду пристрою. Gorilla Glass Victus 2 на передній панелі додає певності, що екран витримає щоденні випробування. Проте без комплектного чохла ми б не носили його ні хвилини. До речі, у нього є невеликий бортик, який захистить поверхню від подряпин.
У Poco не забули і про модний тренд захищеного корпусу. Заявлено, що корпус не боїться води та пилу за стандартом IP66. І крім того, його можна занурювати у воду на довго – заявлено проходження 24-годинного тесту на глибину до 2 м.
Продуктивність та обладнання
Poco M8 Pro оснастили AMOLED-екраном роздільною здатністю 2772×1280. Запитань до нього немає, навіть іменитих брендів під загрозою і в цій частині характеристик. Частота оновлення до 120 Гц додає комфорту використанню. Пікова яскравість до 3200 нит не псує вражаючі і буде зручною у сонячний день весни чи літа.
Відносно несподівано було виявити чіпсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Він включає енергоефективний 4-нм чіп із вісьмома ядрами, що працюють на частоті до 2,7 ГГц. Повсякденні завдання та ігри для нього не стануть складністю, та й енергоефективність обіцяє бути чудовою.
Поєднання до 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті вже не дивовижна річ. Також є варіант на 8+256 ГБ.
Одна з найпомітніших сильних сторін M8 Pro – батарея ємністю 6500 мА·год, яка забезпечує впевнений день і більше активного використання при повному заряді. Але що важливіше, смартфон підтримує потужність зарядки в 100 Вт. Технологія HyperCharge дозволяє відновити більшу частину заряду за дуже короткий час, а до 100% смартфон заряджається приблизно за 45 хвилин.
Дуже флагманською фішкою стала підтримка реверсивної зарядки потужністю до 22,5 Вт. Зарядити смарт годинник чи інші смартфони вийде досить швидко.
Серед інших програмних можливостей – сучасні AI-функції камери, Google Gemini, Dolby Vision на дисплеї та багато іншого, що робить пристрій не просто “бюджетним вибором”, а збалансованим універсальним смартфоном.
Камери
Цифрами у цій моделі вирішили не дивувати. Основна камера має розмір 50 Мпікс, проте, що важливо з оптичною стабілізацією. Крім цього, у блоці є 8 Мпікс надширокий об’єктив.
Ну а для селфі встановили досить велику за сучасними мірками 32 Мпікс фронтальну камеру. Відео можна знімати в 4K при 30 fps як з основної, так і в 1080p з частотою до 60 fps цілком сучасний рівень для середнього класу.
Враження
Poco M8 Pro 5G — приклад того, як топові технології дедалі масовіше проникають у середній сегмент. Якщо раніше раділи гарному екрану та ємному акумулятору, то тепер маємо ще й енергоефективний процесор та дуже швидку зарядку. Причіпки можуть виникнути до деяких компромісів на зразок ваги, дизайну або дрібних недоліків в інтерфейсі, але у своїй категорії смартфон виглядає дуже переконливо.
Характеристики смартфона Poco M8 Pro 5G
|ОС:
|Android 15 + Xiaomi HyperOS 2
|Екран:
|6,83”, 2772×1280, AMOLED, 120 Гц, частота сенсорного шару 480 Гц
|Процесор:
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
|Графіка:
|Adreno GPU
|Пам’ять оперативна, накопичувач:
|8 ГБ (+8 ГБ віртуальної), LPDDR4X + 256 ГБ, UFS 2.2
|Основна камера:
|
|Фронтальна камера:
|32 Мпікс (f/2,2)
|Слот для карт:
|2×nano-SIM
|Комунікації:
|Wi-Fi 6e, NFC, Bluetooth 5.4, 2G-5G
|Навігація:
|A-GPS, GPS, Beidou, Galileo
|Роз’єм:
|USB Type-C
|Датчики:
|
|Дактилоскопічний сенсор:
|Під екраном
|Захист:
|IP66
|Акумулятор:
|6500 мА·год
|Потужність заряджання:
|100 Вт, реверсивна зарядка 22,5 Вт
|Габарити:
|163,3×78,3×8,3 мм
|Маса:
|205,9 г
|Постачальник:
|Магазин Poco на Аліекспрес
|Ціна Poco M8 Pro:
|
8+256: $234 (з купоном магазину -$65 і кодом CDUA40: -$40)
12+512: $298 (з купоном магазину -$65 і кодом CDUA40: -$40)
|Ціна Poco M8:
|
8+256: $171 (з купоном магазину -$60 і кодом CDUA25: -$25)
8+512: $214 (з купоном магазину -$60 і кодом CDUA25: -$25)
Оцінка:
+ автономність
+ швидка зарядка
+ Оптична стабілізація камери
