Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше

Poco M8 Pro 5G відразу впадає у вічі своїм розміром і прагненням виробника запропонувати більше, ніж зазвичай очікуєш від пристрою цієї цінової категорії. Він не зовсім черговий “середнячок”. Зовні він ймовірно зайво яскравий, хоча на тлі однакових глянсових, іноді градієнтних цеглинок, така подача здається свіжою. Але ми порівняли б таку зовнішність з ігровими ноутбуками ігрового класу. Багато декору намагається підняти значущість.

У Poco не забули і про модний тренд захищеного корпусу. Заявлено, що корпус не боїться води та пилу за стандартом IP66. І крім того, його можна занурювати у воду на довго – заявлено проходження 24-годинного тесту на глибину до 2 м.

Задня панель прикрашена модулем камер, а по периметру – акуратна рамка, що надає сучасного вигляду пристрою. Gorilla Glass Victus 2 на передній панелі додає певності, що екран витримає щоденні випробування. Проте без комплектного чохла ми б не носили його ні хвилини. До речі, у нього є невеликий бортик, який захистить поверхню від подряпин.

Усі кнопки зосереджені однією грані. Знизу – порт зарядки, динамік і слот для сім карт. А зверху – залишилися динаміки та ще один динамік.

З першого погляду M8 Pro 5G виглядає помітно більшою за більшість конкурентів: екран має діагональ 6,83 дюйма, а корпус товщиною 8,31 мм і вагою ~205,9 г відчувається збалансованим, але при цьому жодного разу не легким для зручного утримання однією рукою.

Продуктивність та обладнання

Poco M8 Pro оснастили AMOLED-екраном роздільною здатністю 2772×1280. Запитань до нього немає, навіть іменитих брендів під загрозою і в цій частині характеристик. Частота оновлення до 120 Гц додає комфорту використанню. Пікова яскравість до 3200 нит не псує вражаючі і буде зручною у сонячний день весни чи літа.

Відносно несподівано було виявити чіпсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Він включає енергоефективний 4-нм чіп із вісьмома ядрами, що працюють на частоті до 2,7 ГГц. Повсякденні завдання та ігри для нього не стануть складністю, та й енергоефективність обіцяє бути чудовою.

Поєднання до 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті вже не дивовижна річ. Також є варіант на 8+256 ГБ.

Одна з найпомітніших сильних сторін M8 Pro – батарея ємністю 6500 мА·год, яка забезпечує впевнений день і більше активного використання при повному заряді. Але що важливіше, смартфон підтримує потужність зарядки в 100 Вт. Технологія HyperCharge дозволяє відновити більшу частину заряду за дуже короткий час, а до 100% смартфон заряджається приблизно за 45 хвилин.

Дуже флагманською фішкою стала підтримка реверсивної зарядки потужністю до 22,5 Вт. Зарядити смарт годинник чи інші смартфони вийде досить швидко.

Серед інших програмних можливостей – сучасні AI-функції камери, Google Gemini, Dolby Vision на дисплеї та багато іншого, що робить пристрій не просто “бюджетним вибором”, а збалансованим універсальним смартфоном.