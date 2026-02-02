Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше

Poco M8 Pro 5G сразу бросается в глаза своим размером и стремлением производителя предложить больше, чем обычно ожидаешь от устройства этой ценовой категории. Он не совсем очередной «середнячок». Внешне он вероятно излишне броский, хотя на фоне одинаковых глянцевых, иногда градиентных кирпичиков, такая подача кажется свежей. Но мы бы сравнили такую внешность с игровыми ноутбуками игрового класса. Много декора пытающегося поднять значимость.

В Poco не забыли и про модный тренд защищенного корпуса. Заявлено что корпус не боится воды и пыли по стандарту IP66. И кроме того его можно погружать в воду на долго – заявлено прохождение 24-часового теста на глубину до 2 м.

Задняя панель украшена модулем камер, а по периметру — аккуратная рамка, придающая устройству современный вид. Gorilla Glass Victus 2 на передней панели добавляет уверенности, что экран выдержит ежедневные испытания. И тем не менее без комплектного чехла мы бы не носили его ни минуты. К слову у него есть небольшого бортик, который защитит поверхность от царапин.

Все кнопки сосредоточены на одной грани. Снизу — порт зарядки, динамик и слот для сим карт. А сверху — остались динамики и еще один динамик.

С первого взгляда M8 Pro 5G выглядит заметно крупнее большинства конкурентов: экран имеет диагональ 6,83 дюйма, а корпус толщиной 8,31 мм и весом ~205,9 г ощущается сбалансированным, но при этом ни разу не легким для удобного удержания одной рукой.

Производительность и оснащение

Poco M8 Pro оснастили AMOLED-экраном разрешением 2772×1280. Вопросов к нему нет, поприще именитых брендов под угрозой и в этой части характеристик. Частота обновления до 120 Гц добавляет комфорта использованию. Пиковая яркость до 3200 нит не портит впечателние и будет удобной в солнечный день весны или лета.

Относительно неожиданно было обнаружить чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Он включает энергоэффективный 4-нм чип с восемью ядрами, работающими на частоте до 2,7 ГГц. Повседневные задачи и игры для него не станут сложностью, да и энергоэффективность обещает быть отличной.

Сочетание до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти уже не удивительная вещь. Также есть вариант на 8 + 256 ГБ.

Одна из самых заметных сильных сторон M8 Pro — батарея емкостью 6500 мА·ч, которая обеспечивает уверенный день и даже больше активного использования при полном заряде. Но что еще более важно, смартфон поддерживает мощность зарядки в 100 Вт. Технология HyperCharge позволяет восстановить большую часть заряда за очень короткое время, а до 100 % смартфон заряжается примерно за 45 минут.

Совсем уж флагманской фишкой стала поддержка реверсивной зарядки мощностью до 22,5 Вт. Зарядить смарт часы или другие смартфоны получится достаточно быстро.

В числе прочих программных возможностей — современные AI-функции камеры, Google Gemini, Dolby Vision на дисплее и многое другое, что делает устройство не просто «бюджетным выбором», а сбалансированным универсальным смартфоном.