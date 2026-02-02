    

Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше

Poco M8 Pro 5G
Poco M8 Pro 5G сразу бросается в глаза своим размером и стремлением производителя предложить больше, чем обычно ожидаешь от устройства этой ценовой категории. Он не совсем очередной «середнячок».  Внешне он вероятно излишне броский, хотя на фоне одинаковых глянцевых, иногда градиентных кирпичиков, такая подача кажется свежей. Но мы бы сравнили такую внешность с игровыми ноутбуками игрового класса. Много декора пытающегося поднять значимость.

Дизайн и эргономика

 

Poco M8 Pro 5G

 

С первого взгляда M8 Pro 5G выглядит заметно крупнее большинства конкурентов: экран имеет диагональ 6,83 дюйма, а корпус толщиной 8,31 мм и весом ~205,9 г ощущается сбалансированным, но при этом ни разу не легким для удобного удержания одной рукой.

 

Poco M8 Pro 5G

 

 

Poco M8 Pro 5G

 

Все кнопки сосредоточены на одной грани. Снизу — порт зарядки, динамик и слот для сим карт. А сверху — остались динамики и еще один динамик.

 

Poco M8 Pro 5G

 

Задняя панель украшена модулем камер, а по периметру — аккуратная рамка, придающая устройству современный вид. Gorilla Glass Victus 2 на передней панели добавляет уверенности, что экран выдержит ежедневные испытания. И тем не менее без комплектного чехла мы бы не носили его ни минуты. К слову у него есть небольшого бортик, который защитит поверхность от царапин.

 

Poco M8 Pro 5G

 

В Poco не забыли и про модный тренд защищенного корпуса. Заявлено что корпус не боится воды и пыли по стандарту IP66. И кроме того его можно погружать в воду на долго – заявлено прохождение 24-часового теста на глубину до 2 м.

 

Poco M8 Pro 5G

 

Производительность и оснащение

 

Poco M8 Pro оснастили AMOLED-экраном разрешением 2772×1280. Вопросов к нему нет, поприще именитых брендов под угрозой и в этой части характеристик. Частота обновления до 120 Гц добавляет комфорта использованию. Пиковая яркость до 3200 нит не портит впечателние и будет удобной в солнечный день весны или лета.

 

Относительно неожиданно было обнаружить чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Он включает энергоэффективный 4-нм чип с восемью ядрами, работающими на частоте до 2,7 ГГц. Повседневные задачи и игры для него не станут сложностью, да и энергоэффективность обещает быть отличной.

 

Сочетание до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти уже не удивительная вещь. Также есть вариант на 8 + 256 ГБ.

 

 

Одна из самых заметных сильных сторон M8 Pro — батарея емкостью 6500 мА·ч, которая обеспечивает уверенный день и даже больше активного использования при полном заряде. Но что еще более важно, смартфон поддерживает мощность зарядки в 100 Вт. Технология HyperCharge позволяет восстановить большую часть заряда за очень короткое время, а до 100 % смартфон заряжается примерно за 45 минут.

 

Совсем уж флагманской фишкой стала поддержка реверсивной зарядки мощностью до 22,5 Вт. Зарядить смарт часы или другие смартфоны получится достаточно быстро.

 

В числе прочих программных возможностей — современные AI-функции камеры, Google Gemini, Dolby Vision на дисплее и многое другое, что делает устройство не просто «бюджетным выбором», а сбалансированным универсальным смартфоном.

 

Камеры

 

Poco M8 Pro 5G

 

Цифрами в этой модели решили не удивлять. Основная камера имеет размер 50 Мпикс, но, что немаловажно с оптической стабилизацией. Помимо этого, в блоке есть 8 Мпикс сверхширокий объектив.

 

Poco M8 Pro 5G

 

Ну а для селфи установили достаточно большую по современным меркам 32 Мпикс фронтальная камеру. Видео можно снимать в 4K при 30 fps как с основной, так и в 1080p с частотой до 60 fps — вполне современный уровень для среднего класса.

 

 

Впечатления

 

Poco M8 Pro 5G — пример того, как топовые технологии все массовее проникают в средний сегмент. Если раньше радовались хорошему экрану и емкому аккумулятору, то теперь имеем еще и энергоэффектвиный процессор и очень быструю зарядку. Придирки могут возникнуть к некоторым компромиссам вроде веса, дизайна или мелких недочетов в интерфейсе, но в своей категории смартфон выглядит очень убедительно.

 

Poco M8 Pro 5G

Характеристики смартфона Poco M8 Pro 5G

ОС: Android 15 + Xiaomi HyperOS 2
Экран: 6,83”, 2772×1280, AMOLED, 120 Гц, частота сенсорного слоя 480 Гц
Процессор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Графика: Adreno GPU
Память оперативная, накопитель: 8 ГБ (+до 8 ГБ виртуальной), LPDDR4X + 256 ГБ, UFS 2.2
Основная камера:
  • 50 Мпикс, Light Fusion 800 (f/1,6, OIS)
  • 8 Мпикс (f/2,2)
Фронтальная камера: 32 Мпикс (f/2,2)
Слот для карт: 2×nano-SIM
Коммуникации: Wi-Fi 6e, NFC, Bluetooth 5.4, 2G-5G
Навигация: A-GPS, GPS, Beidou, Galileo
Разъем: USB Type-C
Датчики:
  • Акселерометр
  • Гироскоп
  • Датчик освещения
  • Датчик приближения
Дактилоскопический сенсор: Под экраном
Защита: IP66
Аккумулятор: 6500 мА·час
Мощность зарядки: 100 Вт, реверсивная зарядка 22,5 Вт
Габариты: 163,3×78,3×8,3 мм
Масса: 205,9 г
Поставщик: Магазин Poco на Алиекспресс
Цена Poco M8 Pro:
Цена Poco M8:

Оценка:

+ автономность

+ быстрая зарядка

+ оптическая стабилизация камеры

 

02.02.26 | 05.04
