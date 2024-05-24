20.05.24

Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?

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Acer eUrban-R

Acer решила не останавливаться на экспериментах с электрическими самокатами и в этом году удивила новым классом техники – электро-велосипедами. Даже поисковики настолько в шоке от расширения портфолио, что в результатах выдают серию защищенных ноутбуков Acer Urban