Оформить предзаказ на смартфон POCO F6 Pro с Snapdragon 8 Gen 2 уже можно на Aliexpress

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Цены POCO F6 Pro и подарки за покупку:

Купить смартфон POCO F6 Pro с купоном магазина -$40 можно в трех версиях памяти по следующим ценам:

12+256 за $449

12+512 стоит $479

16+1T оценили в $579

Первые 270 покупателей получат следующие подарки:

5 смартфонов POCO F6 Pro

65 смарт-часов POCO Watch

200 наушников Redmi Buds 4 Lite

Случайным образом среди всех покупателей разыграют:

3 смартфона POCO F6 Pro

12 смарт-часов POCO Watch

20 наушников Redmi Buds 4 Lite

Что произошло?

Компания Xiaomi проведет 23 мая глобальный анонс смартфонов серии POCO F6. В линейку входит две модели, но версия POCO F6 Pro будет продаваться с традиционными бонусами и скидками после презентации.

Добавить в избранное и оформить покупку POCO F6 Pro уже можно на платформе Aliexpress.

С 23 мая 2024 года в 14:00 по Киеву, смартфон уже можно будет купить.

Основные характеристики POCO F6 Pro

По предварительны данным смартфон POCO F6 Pro 5G будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ оперативной памяти. Устройство получит 6.67-дюймовый OLED-экран разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц.

Его тройная камера состоит из датчиков изображения на 50, 8 и 2 Мпикс, а на передней панели будет расположена 16 Мпикс селфи-камера. Аккумулятор емкостью 5 000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Кроме того на мероприятии будет показана обычная версия смартфона. У POCO F6 также будет 6.67-дюймовый экран, разрешение которого составит 1.5К, с частотой обновления 120 Гц. Эта модель будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Она будет доступна в версиях с 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем до 512 ГБ. Двойная камера состоит из датчиков на 50 МП и на 8 МП. Аккумулятор емкостью 5 000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт.