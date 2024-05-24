Оформить предзаказ на смартфон POCO F6 Pro с Snapdragon 8 Gen 2 уже можно на Aliexpress24.05.24
ДОПОЛНЕНО
Цены POCO F6 Pro и подарки за покупку:
Купить смартфон POCO F6 Pro с купоном магазина -$40 можно в трех версиях памяти по следующим ценам:
- 12+256 за $449
- 12+512 стоит $479
- 16+1T оценили в $579
Первые 270 покупателей получат следующие подарки:
- 5 смартфонов POCO F6 Pro
- 65 смарт-часов POCO Watch
- 200 наушников Redmi Buds 4 Lite
Случайным образом среди всех покупателей разыграют:
- 3 смартфона POCO F6 Pro
- 12 смарт-часов POCO Watch
- 20 наушников Redmi Buds 4 Lite
Что произошло?
Компания Xiaomi проведет 23 мая глобальный анонс смартфонов серии POCO F6. В линейку входит две модели, но версия POCO F6 Pro будет продаваться с традиционными бонусами и скидками после презентации.
Добавить в избранное и оформить покупку POCO F6 Pro уже можно на платформе Aliexpress.
С 23 мая 2024 года в 14:00 по Киеву, смартфон уже можно будет купить.
Основные характеристики POCO F6 Pro
По предварительны данным смартфон POCO F6 Pro 5G будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ оперативной памяти. Устройство получит 6.67-дюймовый OLED-экран разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц.
Его тройная камера состоит из датчиков изображения на 50, 8 и 2 Мпикс, а на передней панели будет расположена 16 Мпикс селфи-камера. Аккумулятор емкостью 5 000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт.
Кроме того на мероприятии будет показана обычная версия смартфона. У POCO F6 также будет 6.67-дюймовый экран, разрешение которого составит 1.5К, с частотой обновления 120 Гц. Эта модель будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Она будет доступна в версиях с 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем до 512 ГБ. Двойная камера состоит из датчиков на 50 МП и на 8 МП. Аккумулятор емкостью 5 000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт.
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Acer решила не останавливаться на экспериментах с электрическими самокатами и в этом году удивила новым классом техники – электро-велосипедами. Даже поисковики настолько в шоке от расширения портфолио, что в результатах выдают серию защищенных ноутбуков Acer Urban
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
Обзор планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Обзор моноблока ASUS AiO A5 (A5702WVA): всё сразу
Топ лучших смартфонов 2024 года 1 квартал
Обзор Acer Chromebook 314 (CB314-4H): полегче!
Лучшие VPN-сервисы для прн-сайтов
Ученые создали шумопоглощающие простыни, улучшающие звукоизоляцию помещениянаука разработка
Учёные из Массачусетского технологического института разработали новую звукоизоляционную плёнку, основанную на шелковых простынях
В Steam распродажа игр культовой франшизы Warhammer со скидками до 90%Steam акция игры
Кроме того, в продаже представлены различные дополнения, бандлы и тематические DLC для других игр по франшизе Warhammer. Некоторые проекты можно даже получить совершенно бесплатно.