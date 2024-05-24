Оформити попереднє замовлення на смартфон POCO F6 Pro з Snapdragon 8 Gen 2 вже можна на Aliexpress24.05.24
ДОПОВНЕНО
Ціни POCO F6 Pro та подарунки за покупку:
Купити смартфон POCO F6 Pro з купоном магазину -$40 можна у трьох версіях пам’яті за такими цінами:
- 12+256 за $449
- 12+512 коштує $479
- 16+1T оцінили в $579
Перші 270 покупців отримають такі подарунки:
- 5 смартфонів POCO F6 Pro
- 65 смарт-годинників POCO Watch
- 200 навушників Redmi Buds 4 Lite
Випадковим чином серед усіх покупців розіграють:
- 3 смартфони POCO F6 Pro
- 12 смарт-годинників POCO Watch
- 20 навушників Redmi Buds 4 Lite
Що сі сталося?
Компанія Xiaomi проведе 23 травня глобальний анонс смартфонів POCO F6. У лінійку входить дві моделі, але версія POCO F6 Pro буде продаватися із традиційними бонусами та знижками після презентації.
Додати в обране та оформити покупку POCO F6 Pro вже можна на платформі Aliexpress.
З 23 травня 2024 року о 14:00 за Києвом смартфон вже можна буде купити.
Основні характеристики POCO F6 Pro
За попередніми даними, смартфон POCO F6 Pro 5G буде оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 і 16 ГБ оперативної пам’яті. Пристрій отримає 6.67-дюймовий OLED-екран роздільною здатністю 2К та частотою оновлення 120 Гц.
Його потрійна камера складається з датчиків зображення на 50, 8 та 2 Мпікс, а на передній панелі буде розташована 16 Мпікс селфі-камера. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт.
Крім того, на заході буде показана звичайна версія смартфона. POCO F6 також матиме 6.67-дюймовий екран, роздільна здатність якого складе 1.5К, з частотою оновлення 120 Гц. Ця модель працюватиме на процесорі Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Вона буде доступна у версіях з 12 ГБ оперативної пам’яті та сховищем до 512 ГБ. Подвійна камера складається з датчиків на 50 МП та на 8 МП. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує швидке заряджання потужністю 90 Вт.
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Acer вирішила не зупинятися на експериментах з електричними самокатами і цього року здивувала новим класом техніки – електровелосипедами. Навіть пошукові системи настільки шоковані розширенням портфоліо, що в результатах видають серію захищених ноутбуків Acer Urban
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Топ смартфонів 2024 року 1 квартал
Огляд Acer Chromebook 314 (CB314-4H): легше!
Кращі VPN-сервіси для всього, в тому числі, прн-сайтів
Експеримент: Чиста Windows XP із підключенням до інтернету вже через 10 хвилин була заражена вірусомWindows антивірус безпека
Через 10 хвилин після підключення Windows XP до інтернету Паркер виявив у диспетчері завдань процес conhoz.exe, відомий як троян
Вчені створили шумопоглинаючі простирадла, вони ж покращують і звукоізоляцію приміщеннянаука розробка
Вчені з Массачусетського технологічного інституту розробили нову звукоізоляційну плівку, засновану на шовкових простирадлах