Оформити попереднє замовлення на смартфон POCO F6 Pro з Snapdragon 8 Gen 2 вже можна на Aliexpress

ДОПОВНЕНО

Ціни POCO F6 Pro та подарунки за покупку:

Купити смартфон POCO F6 Pro з купоном магазину -$40 можна у трьох версіях пам’яті за такими цінами:

12+256 за $449

12+512 коштує $479

16+1T оцінили в $579

Перші 270 покупців отримають такі подарунки:

5 смартфонів POCO F6 Pro

65 смарт-годинників POCO Watch

200 навушників Redmi Buds 4 Lite

Випадковим чином серед усіх покупців розіграють:

3 смартфони POCO F6 Pro

12 смарт-годинників POCO Watch

20 навушників Redmi Buds 4 Lite

Що сі сталося?

Компанія Xiaomi проведе 23 травня глобальний анонс смартфонів POCO F6. У лінійку входить дві моделі, але версія POCO F6 Pro буде продаватися із традиційними бонусами та знижками після презентації.

Додати в обране та оформити покупку POCO F6 Pro вже можна на платформі Aliexpress.

З 23 травня 2024 року о 14:00 за Києвом смартфон вже можна буде купити.

Основні характеристики POCO F6 Pro

За попередніми даними, смартфон POCO F6 Pro 5G буде оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 і 16 ГБ оперативної пам’яті. Пристрій отримає 6.67-дюймовий OLED-екран роздільною здатністю 2К та частотою оновлення 120 Гц.

Його потрійна камера складається з датчиків зображення на 50, 8 та 2 Мпікс, а на передній панелі буде розташована 16 Мпікс селфі-камера. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт.

Крім того, на заході буде показана звичайна версія смартфона. POCO F6 також матиме 6.67-дюймовий екран, роздільна здатність якого складе 1.5К, з частотою оновлення 120 Гц. Ця модель працюватиме на процесорі Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Вона буде доступна у версіях з 12 ГБ оперативної пам’яті та сховищем до 512 ГБ. Подвійна камера складається з датчиків на 50 МП та на 8 МП. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує швидке заряджання потужністю 90 Вт.