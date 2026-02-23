Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений

Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений23.02.26
Серія Reno зазвичай займає проміжне місце між масовими моделями Oppo та флагманськими рішеннями. Oppo Reno15 не виняток: виробник робить ставку на дизайн, якісний дисплей, універсальні камери та хорошу автономність, не намагаючись конкурувати з топовими рішеннями. В результаті вийшов добре збалансований смартфон, орієнтований на повсякденне використання. Розкажемо докладніше.
Дизайн та конструкція
Oppo Reno15 виконаний у тонкому та в міру важкому корпусі. Товщина смартфона становить менше восьми міліметрів, а вага знаходиться в межах двохсот грамів. Пристрій не здається громіздким. Задня панель має матове покриття із візерунком. Воно приємне на дотик. За рахунок прямих торців у вигляді металевої рамки виходить впевнено тримати смартфон в руці.
Кнопки живлення та регулювання гучності на правому торці, а лоток SIM-карт, роз’єм USB Type-C та зовнішній динамік – знизу. На верхньому торці встановлено масив мікрофонів та інфрачервоний порт.
Блок основної камери об’єднаний надбудовою з трьома об’єктивами та спалахом. Вони помітно виступають межі корпусу. Тому чохол також традиційно буде доречним.
Корпус отримав підвищений рівень захисту від пилу та води за стандартом IP69, що не є типовим для смартфонів середнього класу. Це означає, що Reno15 не боїться дощу, бризок та короткочасного контакту з водою, а також краще захищений у повсякденних умовах експлуатації. Загалом дизайн знайомий, ергономіка дуже вдала, а якість виконання висока.
Дисплей
Фронтальну частину смартфона займає AMOLED-дисплей діагоналлю 6,59 дюйми з роздільною здатністю Full HD+. Завдяки AMOLED-матриці екран має глибокий чорний колір, високий рівень контрастності і насичені відтінки. Рамки тонкі та однакові по всьому периметру.
Підтримка частоти оновлення до 120 Гц робить прокручування меню та анімації інтерфейсу плавними. Яскравість дисплея достатньо для комфортної роботи на вулиці, навіть у сонячну погоду. Захисне скло Corning Gorilla Glass 7i надає впевненості у стійкості екрану до подряпин та дрібних механічних пошкоджень.
Продуктивність та софт
В основі Oppo Reno15 лежить процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, що відноситься до середнього сегменту та орієнтований на енергоефективність. У поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті стандарту LPDDR5X смартфон демонструє швидку реакцію системи та комфортну роботу в багатозадачному режимі. Об’єм вбудованого накопичувача складає 512 ГБ, чого із запасом достатньо для зберігання фотографій, відео та додатків.
У звичайних сценаріях Reno15 працює плавно: інтерфейс не смикається, програми відкриваються швидко, а перемикання між ними не викликає дискомфорту. Для вимогливих ігор смартфон підходить із певними обмеженнями – сучасні тайтли запускаються, але не завжди на максимальних налаштуваннях графіки.
Працює пристрій під керуванням Android 16 з фірмовою оболонкою ColorOS 16. Реалізовано широкий набір налаштувань, що добре оптимізований під великий екран і не перевантажений зайвими елементами. Особливу увагу приділено енергозбереженню та плавності роботи системи.
Камери
Камерний блок Oppo Reno15 виглядає універсальним та орієнтованим на різні сценарії зйомки. Основний модуль на 50 Мпікс оснащений оптичною стабілізацією, що позитивно впливає на чіткість фотографій та відео. У денний час камера забезпечує хорошу деталізацію, коректну перенесення кольорів і широкий динамічний діапазон.
Телефото-модуль також має роздільну здатність 50 мегапікселів та оптичну стабілізацію. Він дозволяє робити знімки з оптичним зумом до 7х. Причому 1х та 2х виконуються одним модулем, а 3,5х та 7х – сусіднім. Не сказати, що така можливість має багато сценаріїв застосування, але тенденція є однозначно цікавою.
Ультраширококутна камера на 8 мегапікселів підходить для зйомки пейзажів та групових фото, хоча за рівнем деталізації вона традиційно поступається.
Фронтальна камера з роздільною здатністю 50 мегапікселів підтримує автофокус, що позитивно позначається на якості селфі та відеодзвінків. Відеозйомка можлива у форматі 4K із частотою до 60 кадрів за секунду. У вечірній час якість фотографій знижується, проте стабілізація та програмна обробка дозволяють отримувати відповідні для соціальних мереж результати.
Автономність та заряджання
Помітною тенденцією останніх місяців на ринку смартфонів є нарощування ємності акумуляторів. У Oppo Reno 15 він ємністю 6500 мАг. Завдяки поєднанню великої батареї та енергоефективного процесора смартфон легко витримує повний день активного використання, а при помірному навантаженні може працювати півтора-два дні без підзарядки.
Підтримка швидкого заряджання потужністю 80 Вт дозволяє швидко відновити рівень заряду. Навіть коротке підключення до мережі дає відчутний приріст автономності, що зручно у повсякденному ритмі.
Враження
Oppo Reno15 справляє враження продуманого та збалансованого смартфона середнього класу. Він не намагається вразити рекордну продуктивність, але пропонує якісний дисплей, хорошу автономність, захист від води та універсальні камери. Це пристрій для тих, хто шукає стабільну роботу, сучасний дизайн і комфорт у щоденному користуванні без переплати за флагманські можливості.
Конкуренти
Moto Edge 70
Смартфон від Motorola пропонує дещо інший баланс характеристик: дисплей у Edge 70 – великий 6,67-дюймовий pOLED-екран із частотою оновлення 120 Гц, що гарантує високу яскравість та відмінну передачу кольорів. З точки зору камер, у Moto Edge 70 встановлені подвійні основні модулі по 50 МП (основна + ультраширока) і фронтальна камера теж 50 МП – набір трохи простіший, ніж у Reno15 з телефото-модулем, але також універсальний для щоденного використання. Акумулятор ємністю близько 4800 мАг підтримує 68 Вт дротовий і 15 Вт бездротової зарядки, що дає дещо інші сценарії живлення порівняно з Reno15. Загалом, Moto Edge 70 – це дизайн із фокусом на компактність, дисплей та бездротову зарядку.
Vivo V60 5G
Vivo V60 5G – ще один смартфон на Snapdragon 7 Gen 4 із власним підходом до оснащення. У ньому поєднується великий 6,77-дюймовий quad-curved AMOLED-дисплей з частотою 120 Гц і дещо інший комплект камер: головний детектор 50 МП Sony IMX766, телефотомодуль ще 50 МП Sony IMX882 і ультраширокий 8 МП, а передня камера. Така конфігурація дає сильну універсальність фото- та відеозйомки, особливо в портретних режимах та режимах масштабування. Акумулятор на 6500 мАч з 90 Вт швидкою зарядкою дозволяє смартфону добре витримувати тривалі навантаження та швидко відновлювати заряд. Ця модель виділяється акцентом на якісну фотографію та дисплей із вигнутими краями, що змінює естетику в порівнянні з Reno15.
Honor 400
Honor 400 – робить ставку на камери та тонкий дизайн. У порівнянні з OPPO Reno15 він пропонує дещо інший акцент характеристик: дисплей у Honor 400 – це 6,55-дюймова AMOLED-панель з роздільною здатністю вище Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц, але при цьому сам смартфон компактніший і легший за Reno15. Камерна система Honor 400 орієнтована в першу чергу на деталізацію: основний 200-мегапіксельний модуль з оптичною стабілізацією. Фронтальна камера на 50 МП також робить цю модель привабливою для селфі та відеозв’язку. У порівнянні з Reno15 тут немає окремого телефото-модуля, зате робиться ставка на високий сенсор, що дозволяє, і агресивну програмну обробку. Акумулятор Honor 400 має ємність близько 5300-6000 мАг залежно від версії та підтримує швидку провідну зарядку потужністю до 66-80 Вт. По автономності він близький до Reno15, але виграє компактність корпусу.
Характеристики Oppo Reno15 (CPH2825)
|ОС:
|ColorOS 16 (на базі Android)
|Екран:
|6,59″ AMOLED, FHD+ (2760×1256), 120 Гц, Gorilla Glass 7i
|Процесор:
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (8-ядерний)
|Графіка:
|Adreno 722
|Оперативна пам’ять:
|8 ГБ LPDDR5X
|Вбудована пам’ять:
|512 ГБ UFS 3.1
|Основна камера:
|Потрійна:
• 50 МП, f/1.8, OIS
• 50 МП телефото, f/2.8, OIS
• 8 МП ультраширока, f/2.2
|Фронтальна камера:
|50 МП, f/2.0
|Відео:
|4K@60fps, 1080p@60fps, HDR
|Акумулятор:
|6500 мА·рік
|Заряджання:
|80 Вт SuperVOOC
|Біометрія:
|Сканер відбитка на дисплеї, розпізнавання обличчя
|Зв’язок:
|5G, LTE, GSM / WCDMA
|Wi-Fi / Bluetooth, NFC:
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, так
|Рознімання:
|USB Type-C
|SIM-картки:
|2× Nano-SIM, підтримка eSIM
|Навігація:
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Датчики:
|Акселерометр, гіроскоп, датчик освітленості, наближення, компас
|Габарити:
|158,0 × 74,83 × 7,77–7,89 мм
|Вага:
|197 г
|Ціна:
|$710
