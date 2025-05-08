Смартфоны Oppo Reno13 F и FS с защитой IP69 и большим аккумулятором стоят 15 тыс. грн

Після запуску бюджетної моделі A5 Pro компанія Oppo розширила асортимент в Україні, представивши відразу три нових смартфони середнього класу: Reno13 FS 5G, Reno13 F 5G і Reno13 F 4G.

Лінійка Reno13 F підтримує функції штучного інтелекту, зокрема «Живі фотографії» з алгоритмами стабілізації зображення, II-редактор із функціями видалення відблисків, покращення чіткості, деталізації та видалення зайвого зображення.

Модель Oppo Reno13 FS 5G отримала 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 1200 ніт. Смартфон побудований на процесорі Qualcomm Snapdragon 6 Gen. – 12 ГБ LPDDR4X, вбудоване сховище – 512 ГБ UFS 3.1.

Основна камера складається з трьох модулів: головний сенсор на 50 Мп з оптичною стабілізацією, 8 Мп надширококутний та 2 Мп макрооб’єктив. Фронтальна камера – 32 Мп.

Reno13 FS 12+512 5G доступний у кольорах Plume Purple, Graphite Grey та Luminous Blue за ціною 19 999 грн.

Цей смартфон також має 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей, той же процесор Snapdragon 6 Gen 1, але менше пам’яті – 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої камери, батарея та зарядка.

Ціна Reno13 F 8+256 5G складає 14 999 грн.

Reno13 F 4G отримав аналогічний дисплей та корпус, але працює на чіпі MediaTek Helio G100 з графікою ARM G57 MC2. Об’єм оперативної пам’яті – 8 ГБ, накопичувач – 512 ГБ UFS 2.2.

Reno13 F 8+512 4G коштує 14 999 грн.

На початок продажів Oppo підготувала акцію – покупці моделей Reno13 FS 12/512 або Reno13 F 8/512 4G отримають у подарунок бездротові навушники Oppo Enco Buds3 Pro.