Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний

Створення нових смартфонів середнього рівня – справа непроста. Виробникам доводиться балансувати між продуктивністю, можливостями камери, дисплеями та вкладом у вартість кожного компонента в сукупності. Як збалансував новий Oppo A6 Pro – розповімо у огляді.

Дизайн та ергономіка

Через вагу та габарити Oppo A6 Pro відчувається як середній за розміром сучасний смартфон – не міні-варіант, але й не ультра-великий. Рамки навколо екрана – помірні. Передня частина займає значну площу екрана. Екран має діагональ 6,57 “, що досить багато, але за рахунок сильно округлених граней все одно комфортно при утриманні.

Модель має невеликі габарити та вагу. Хоча останнє – останнім часом як із годинником, чим важче, тим більш авторитетніше. Корпус виконаний із матеріалів, які виробник позиціонує як «міцніше», проте конкретних деталей збирання або матеріалів задньої панелі. Проте якість конструкції традиційно висока – скрипів чи будь-яких люфтів немає.

Куди важливіше забезпечено повний захист від води та пилу – IP69. Тобто зі смартфоном можна плавати та перебувати на пляжі. Чорта, свого часу доступна лише у флагманських апаратах, буквально спустилася до повсякденних моделей. І це круто.

Колір “Stellar Blue” надає гарний візуальний акцент. Крім нього є ще три відтінки, включаючи сірий і два варіанти рожевого та умовно малинового прикрашені візерунком. Всі вони доступні при покупці смартфона у нас, в Україні, в тому числі на маркетплейсі Rozetka.

Апаратна платформа та оснащення

Смартфон працює на базі чіпсету MediaTek Helio G100. Це восьмиядерне рішення, яке проводиться за 6-нанометровим техпроцесом. Мобільний процесор має 2 ядра Cortex-A76 на 2200 МГц та 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц. MediaTek Helio G100 у бенчмарк-тестах виявився швидше ніж MediaTek Dimensity 6300 та на одному рівні зі своїм аналогом, чіпом MediaTek Dimensity 800. У тестах він показує швидкість від 26 до 60 fps. Оперативна пам’ять з ним – 8 ГБ, а вбудована – 256 ГБ.

Існує система охолодження типу “VC” (vapour chamber) – виробник. Телефон має достатню продуктивність для повсякденних завдань – соціальні мережі, перегляд відео, веб-серфінгу. У більш вимогливих завданнях (наприклад, ресурсомісткі 3D-ігри на ультра-налаштуваннях) можуть бути обмеження: чіпсет не топовий рівень, але дуже близький до нього.

Екран – AMOLED, діагоналлю 6,57 дюйми, роздільна здатність 1080×2372 пікселів. Частота оновлення складає до 120 Гц. Щільність пікселів – 397 ppi.

За даними джерел, максимальна яскравість HBM-режимі може досягати ~1400 нит.

Дисплей відповідає сучасним вимогам до комфортного перегляду відео, роботи з інтерфейсом, проміжних ігор — перенесення кольорів і плавність повинні бути на гідному рівні. З інших крутих речей – сканер відбитка пальця, вбудований під екраном.

Серед іншого є кілька стереодинаміків. Також використовується USB Type-C порт із підтримкою зовнішніх носіїв та можливості заряджання інших пристроїв. Забезпечена підтримка Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth версії 5.4 та NFC.

Камери

Основна камера представлена ​​модулем 50 Мпікс з діафрагмою f/1.8. Другим є датчик відстані 2 мегапікселі. У цьому фронтальна камера – 16 МП. Відеозйомка на основну камеру: до 1080p@30/60fps.

На практиці: при належному освітленні фото мають бути добрими, особливо основним сенсором. Відсутність оптичної стабілізації (OIS) – це потенційне обмеження для зйомки відео або сцен, що рухаються.

Автономність та заряджання

Акумулятор ємністю 7000 мАг з підтримкою провідної зарядки потужністю 80 Вт. Є функція зворотної зарядки (reverse wired charging). Це означає, що користувач може розраховувати на тривалий час роботи від одного заряду, якщо інтенсивність використання помірна. Заряджання 80 Вт дозволяє швидше повернути пристрій до роботи після вимкнення, що корисно у повсякденному житті.

Враження

Смартфон підходить тим, хто хоче отримати гарний комплект функцій без переходу до ультра-преміум-секції. Якщо ви активно користуєтеся телефоном весь день, подорожуєте або часто поза межами дому – великий акумулятор та багато пам’яті знадобляться.

Якщо ж ви – геймер, що прагне максимуму від графіки або фотоентузіаст, що ставить камеру в пріоритет – можливо, варто розглянути моделі з вищим рівнем продуктивності або оптичною стабілізацією.

Модель Oppo A6 Pro – гарний варіант середнього класу з акцентом на автономність, великий дисплей та сучасні функції. Є компроміси – як і будь-який пристрій свого сегменту – але у своєму класі телефон отримав багато флагманських рис.

Характеристики смартфона Oppo A6 Pro (CPH2799)

ОС: Android 15 + ColorOS 15 Екран: 6,57”, 1080× 2372, AMOLED, 120 Гц Процесор: MediaTek Helio G100 Графіка: Mali-G57 MC2 Пам’ять оперативна, накопичувач: 8 ГБ (+до 12 ГБ віртуальної), LPDDR5X + 256 ГБ, UFS 3.1 Основна камера: Широка 50 Мпікс, f/1,8 Датчик глибини 2 Мпікс, f/2,4 Фронтальна камера: 16 Мпікс, f/2,4 Слот для карт: 2×nano-SIM Комунікації: Wi-Fi 802.11ac, NFC, Bluetooth 5.4 Навігація: A-GPS, GPS, Beidou, Galileo Роз’єм: USB Type-C Датчики: Акселерометр

Гіроскоп

Датчик освітлення

Датчик приближення Дактилоскопічний сенсор: Під екраном Захист: IP69 Акумулятор: 7000 мА·рік Можливість заряджання: 80 Вт Габарити: 158,2×5×8мм Маса: 188 г Постачальник: Представництво Oppo в Україні Ціна: 11 999 ₴ Розетка

Оцінка:

+ якісний екран

+ ємний акумулятор

+ захист від води та пилки

+ дактилоскопічний сканер під екраном

- камери достатньо лише для гарних умов освітлення

- відсутнє 3,5-мм гніздо для навушників

Андрій Кучеренко

Редактор новин Редактор новин

