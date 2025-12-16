Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua

Підбиваємо підсумки року серед пристроїв. Цього року протестувавши понад три десятки пристроїв, ми змогли познайомитися з досить цікавими новинками. Найкращі ігрові ноутбуки, мишки для роботи, клавіатури для ігор, смартфони та бездротові навушники – ось неповний список того, що змогли надати компанії цього року. Серед них ми відзначимо найцікавіші і ті, що можемо рекомендувати купити.

Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування

Клавіатура Logitech G PRO X TKL RAPID не просто пропонує фірмово високу якість та механічні перемикачі. Вона також дає змогу змінювати деякі параметри спрацьовування кнопок. Розкажемо докладніше

Acer Predator Helios Neo 16: золота середина

Ми вже тестували збалансовані ігрові ноутбуки Acer Nitro 16, Predator Helios 16 та Predator Helios Neo 14. Сьогодні розповімо про збільшену версію останнього – Predator Helios Neo 16.

Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі

Oppo Enco Buds3 Pro – свіжа модель у лінійці навушників компанії з оновленим дизайном та гарною автономністю. Розповіли докладніше.

Logitech MX Master 4: фідбек

Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.

Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного

Ajax IndoorCam – камера для відеоспостереження у приміщеннях. Це універсальне рішення для дому та офісу, що межує між домашнім та професійним сегментом.

Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка

Розповімо про портативний акумулятор Ugreen Uno з номінальною ємністю 10 000 мА·год та набором додаткових плюшок.

Новий ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащений топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080. Подивимося, що він може запропонувати в новому поколінні

Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше

Серія смартфонів Samsung Galaxy Fold цікава не лише за рахунок розкладної конструкції та великого дисплея. У новому поколінні модель отримала ще більший екран, передові камери, потужну начинку та покращену ергономіку.

Кермо Logitech з педалями та перемикачем передач: спорткар на столі

У житті кожного чоловіка настає момент, коли емоцій від керування реального автомобіля недостатньо. Розповімо про ігрове кермо Logitech G29 для ПК та PlayStation, а також доповнення у вигляді 6-ступінчастої коробки швидкостей Driving Force Shifter.

Андрій Кучеренко

Редактор новин Редактор новин

