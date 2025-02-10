Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки

Logitech G PRO X TKL RAPID, как понятно из названия, это уменьшенная по количеству клавиш клавиатура — без цифрового блока. TKL (Tenkeyless) клавиатуры популярны в гейминге ввиду своих размеров и отсутствия клавиш цифр сбоку, редко востребованные во время игр.

Как и другие игровые устройства компании, клавиатура создавалась с учетом пожеланий киберспорстменов. Все-таки не первый год бренд Logitech G выступает спонсором ведущих игровых команд. Это сказалось не только на дизайне, но и некоторых функциональных возможностях.

Клавиатура выпускается в трех цветах – черном, как у нас, белом и розовом. Последний достаточно насыщенный и отличается сочностью цвета в отличии от тех розовых оттенков, которые мы видео в других устройствах.

Дизайн и эргономика

Клавиатура Logitech G PRO X TKL RAPID в целом выглядит лаконично. У нее достаточно большой вес для своих габаритов. Паразитных звуков или гулких отдач при нажатиях механических переключателей мы не заметили. Сборка и эргономика у клавиатуры на высшем уровне.

Модель имеет «скелетон»-формат корпуса в котором клавиши видны со стороны. Сбоку их ничего не прикрывает. Лишь сверху над основным полем клавиш, есть дополнительная полоса. В верхнем левом углу клавиатура украшена логотипом игрового подразделения Logitech G. Далее идут кнопки записи последовательностей нажатий, включения-выключения подсветки и управления воспроизведением медиа – play/пауза, перемотка и включение/выключение аудио. Справа же — большая крутилка-барабан, которая регулирует уровень громкости. На другие функции, например, зум изображения, ее нельзя переназначить.

Колпачки клавиш слегка вогнуты, имеют стандартный размер и высоту. Общая высота клавиатуры немаленькая и возможно потребует подставки для запястий чтобы повысить комфорт. Но в комплекте таковой нет. Дополнительно в коробке можно найти лишь почти двухметровый кабель подключения с USB Type-A на USB-C.

Символы латиницы подсвечиваются светодиодами очень хорошо. На выключенной клавиатуре их не видно вовсе. Кириллица оформлена наклейками и никак не подсвечивается, учитывая игровую принадлежность, это нельзя назвать критическим упущением. Подсвечиваются также и дополнительные клавиши сверху. Колесо громкости свечения не имеет.

Основание клавиатуры имеет пять продолговатых резиновых ножек. Высоту над столом можно регулировать в трех диапазонах. Когда ножки спрятаны, в среднем положении (выше на 0,5 см) и максимально поднятом (1,5 см).

Оснащение

Logitech G PRO X TKL RAPID получила механические, подчеркнуто, аналоговые переключатели. Это означает что сила нажатия здесь хоть и статическая, точку срабатывания можно регулировать. Делается это через фирменное приложение Logitech G Hub. Диапазон большой – от 0,1 до 4 мм с шагом в одну десятую. То есть да, можно выставить значение, при котором клавиш нужно будет едва касаться или же наоборот вжимать полностью.

Что еще интересно, это значение выбирается для всех или каждой клавиши отдельно! Нам сложно оценить значимость таких возможностей с точки зрения любительского гейминга, но действительно верим, что профессиональным игрокам это поможет.

Разумеется, клавиатура позволяет записывать последовательность нажатий клавиш и активировать такой макрос нажатием одной-двух кнопок.

Подсветка клавиш играет не только эстетическую роль. Традиционно доступны десятки вариантов анимации, любые оттенки в спектре и сочетание их смены.

Впечатления

Клавиатура в целом выглядит лаконично, хотя у нее и достаточно большой вес для своих габаритов. Паразитных звуков или гулких отдач при нажатиях механических переключателей мы не заметили. Сборка и эргономика у клавиатуры на высшем уровне.

Клавиатура Logitech G PRO X TKL RAPID хотя и принадлежит к высокому среднему классу игровых устройств, предлагает возможности, которые мы до сих пор не встречали. Выбор высоты срабатывания, мягкие механические переключатели и качественная сборка – все вместе делает это устройство подходящим для профессионального гейминга.

Характеристики клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID

Количество клавиш: 87 + 6 дополнительных + колесо громкости Переключатели: Магнитные аналоговые Подключение: USB Type-C Ход: 0,1-4 мм Сила нажатия: 35 г NKRO-антигостинг: да Подсветка: RGB, с настройками Кабель: съемный, 1,8 м Габариты: 357x150x38 мм Вес: 1,1 кг Совместимость: Windows 11, MacOS 10.11 и выше Цена: 8499 грн.

Оценка:

+ эргономика

+ низкая шумность работы

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Михаил Черновой

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