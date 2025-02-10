Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування

Logitech G PRO X TKL RAPID, як випливає з назви, це зменшена за кількістю клавіш клавіатура – без цифрового блоку. TKL (Tenkeyless) клавіатури популярні в геймінгу через свої розміри та відсутність клавіш цифр збоку, рідко затребувані під час ігор.

Як і інші ігрові пристрої компанії, клавіатура створювалася з урахуванням побажань кіберспорстменів. Все ж таки не перший рік бренд Logitech G виступає спонсором провідних ігрових команд. Це позначилося не тільки на дизайні, а й на деяких функціональних можливостях.

Клавіатура випускається у трьох кольорах – чорному, як у нас, білому та рожевому. Останній досить насичений і відрізняється соковитістю відтінків на відміну від тих рожевих варіантів, які ми бачили у інших пристроїв.

Дизайн та ергономіка

Клавіатура Logitech G PRO X TKL RAPID загалом виглядає лаконічно. Має досить велику вагу для своїх габаритів. Паразитних звуків або тактильних віддач при натисканні механічних перемикачів ми не помітили. Конструкція та ергономіка у клавіатури на найвищому рівні.

Модель має «скелетон»-формат корпусу, в якому клавіші видно з боку. Збоку їх нічого не прикриває. Лише зверху над основним полем є додаткова смуга. У верхньому лівому куті клавіатура прикрашена логотипом ігрового підрозділу Logitech G. Далі йдуть кнопки запису послідовностей натискань, включення-вимкнення підсвічування та керування відтворенням медіа – play/пауза, перемотування та включення/вимкнення аудіо. Справа ж – велика крутилка-барабан, яка регулює рівень гучності. На інші функції, наприклад, масштабування зображення, її не можна перепризначити.

Ковпачки клавіш злегка увігнуті, мають стандартний розмір та висоту. Загальна висота клавіатури велика і може вимагати підставки для зап’ясть для підвищення комфорту. Але в комплекті такої немає. Додатково в коробці можна знайти майже двометровий кабель підключення з USB Type-A на USB-C.



Символи латиниці підсвічуються світлодіодами дуже добре. На вимкненій клавіатурі їх зовсім не видно. Кирилиця оформлена наклейками і ніяк не підсвічується. Враховуючи ігрову приналежність, це не можна назвати критичним недоглядом. Підсвічуються також додаткові клавіші зверху. Колесо гучності підсвічування не має.

Основа клавіатури має п’ять довгастих гумових ніжок. Висоту над столом можна регулювати у трьох діапазонах. Коли ніжки сховані, у середньому положенні (вище на 0,5 см) та максимально піднятому (1,5 см).

Оснащення

Logitech G PRO X TKL RAPID отримала механічні, а саме аналогові перемикачі. Це означає, що сила натискання тут хоч і статична, точку спрацьовування можна регулювати. Робиться це через фірмову програму Logitech G Hub. Діапазон великий – від 0,1 до 4 мм із кроком в одну десяту. Тобто так, можна виставити значення, при якому клавіш потрібно буде ледве торкатися або навпаки втискати повністю.

Що ще цікаво, це значення вибирається для всіх чи кожної клавіші окремо! Нам складно оцінити значущість таких можливостей з погляду аматорського геймінгу, але віримо, що професійним гравцям це допоможе.

Зрозуміло, що клавіатура також дозволяє записувати послідовність натискання клавіш і активувати такий макрос натисканням однієї-двох кнопок.

Підсвічування клавіш грає не лише естетичну роль. Традиційно доступні десятки варіантів анімації, будь-які відтінки в спектрі та поєднання їхньої зміни.

Враження

Клавіатура загалом виглядає лаконічно, хоча в неї досить велика вага для своїх габаритів. Паразитних звуків або гучних віддач при натисканні механічних перемикачів ми не помітили. Корпус та ергономіка у клавіатури на найвищому рівні.

Клавіатура Logitech G PRO X TKL RAPID хоч і належить до високого середнього класу ігрових пристроїв, пропонує можливості, які зустрічаються рідко. Вибір висоти спрацьовування, м’які механічні перемикачі та якісне складання – все разом робить цей пристрій придатним для професійного геймінгу.

Характеристики клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID

Кількість клавіш: 87 + 6 додаткових + колесо гучності Перемикачі: Магнітні аналогові Підключення: USB Type-C Хід: 0,1-4 мм Сила натискання: 35 г NKRO-антигостинг: так Підсвічування: RGB з налаштуваннями Кабель: знімний, 1,8 м Габарити: 357x150x38 мм Вага: 1,1 кг Сумісність: Windows 11, MacOS 10.11 та вище Ціна: 8499 грн.

Оцінка:

+ Ергономіка

+ низька шумність роботи

-Ні підставки для рук

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Михайло Чорновий

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