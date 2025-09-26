Клавіатура Logitech Signature Slim Solar K980 має нескінченну автономність завдяки зарядці від сонця26.09.25
Logitech представила клавіатуру Signature Slim Solar Plus K980, яка працює від сонячного та штучного світла.
Новинка не оснащена USB-портом або змінними батареями – живлення забезпечує сонячна панель з технологією Logi LightCharge. За даними компанії, акумулятора вистачить до 10 років роботи, а в темряві пристрій здатний функціонувати до 4 місяців. При цьому батарею можна замінити: запасні частини постачає iFixit.
Клавіатура Logitech Signature Slim Solar K980 орієнтована на офісне використання. Вона отримала повнорозмірну розкладку із цифровим блоком, медіаклавішами та регулюванням яскравості. Через Logi Options Plus можна перепризначити функціональні кнопки: наприклад, клавіша AI Launch за замовчуванням відкриває Copilot у Windows, але її можна налаштувати для Gemini, ChatGPT або іншої програми. Кнопка Action Key (велика “O” у верхньому ряду) також підтримує макроси.
Серед інших можливостей – підключення до трьох пристроїв Bluetooth та сумісність з Windows та macOS. У продажу з’являться дві версії: універсальна та варіант тільки для macOS.
Індикаторів освітленості на корпусі більше немає: тепер рівень світла відображається у Logi Options Plus. На самій клавіатурі змінюється тільки колір світлодіода – наприклад, із зеленого на червоний при нестачі світла. Підсвічування клавіш прибрали, щоб знизити споживання енергії.
Ціна Logitech Signature Slim Solar Plus K980 складає $99.
