Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua

Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році. До нього потрапили лише цьогорічні записи. Вічнозелені теми ми не включали. На основі статистики відвідуваності склали рейтинг найбільш читаних матеріалів, які останнім часом привернули найбільшу увагу. У центрі інтересу опинилися оновлення мобільних операційних систем та оболонок, резонансні ситуації навколо великих онлайн-платформ, дані про продаж флагманських смартфонів, а також анонси доступних гаджетів та незвичайних пристроїв — від електроніки з рекордною автономністю до преміальних засобів персональної мобільності. Нижче — добірка новин, які найчастіше відкривали та обговорювали читачі.

Samsung One UI0 – подробиці про оболонку для Android 16 Samsung завершує роботу над оболонкою One UI 8 – наступним великим оновленням програмного забезпечення для смартфонів. Оновлення засноване на Android 16 і містить низку ключових змін в інтерфейсі, функціональності та архітектурі системи.

Facebook почала банити користувачів за згадку ОС Linux Facebook став блокувати публікації та теми, що містять згадку слова «Linux». Як повідомляє Tom’s Hardware, публікації, де згадуються дистрибутиви Linux, пов’язані спільноти чи ресурси, піддаються автоматичній модерації. Деякі користувачі стикаються з видаленням повідомлень, обмеженням можливостей облікового запису або навіть тимчасовим блокуванням.

Samsung Galaxy S24 Ultra виявився єдиним Android-флагманом серед топ-10 смартфонів, що продаються 2024 року Флагманський смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra став найпопулярнішим серед Android-пристроїв преміум-класу у 2024 році. За даними аналітичної компанії Canalys, він посів дев’яте місце у світовому рейтингу продажів. У той же час, список лідерів залишився за Apple, чиї пристрої зайняли сім із десяти позицій.

Moto G57 Power оснащений акумулятором 7000 мА·год і коштує лише $170 Motorola оголосила про поповнення бюджетної лінійки смартфонів та представила модель Moto G57 Power. Головна особливість – акумулятор на 7000 мА · год. За даними компанії, одного заряду має вистачити приблизно на 3 доби роботи, а підтримка швидкого заряджання TurboPower 30 Вт дозволяє швидко поповнювати запас енергії.

Spotify випустив велике оновлення програми для Premium-користувачів У Spotify оголосили про серію оновлень, які вже почали впроваджуватись поступово. Основні зміни стосуються насамперед передплатників Premium: у додатку оновили інтерфейс черги відтворення — тепер вона має новий дизайн та миттєвий доступ до кнопок перемішування (Shuffle), Smart Shuffle, повтору (Repeat) та таймера сну.

Клавіатура Logitech Signature Slim Solar Plus K980 має нескінченну автономність завдяки зарядці від сонця Logitech представила клавіатуру Signature Slim Solar Plus K980, яка працює від сонячного та штучного світла. Новинка не оснащена USB-портом або змінними батареями – живлення забезпечує сонячна панель з технологією Logi LightCharge. За даними компанії, акумулятора вистачить до 10 років роботи, а в темряві пристрій здатний функціонувати до 4 місяців.

Електро-велосипед Mercedes-AMG F1 City Edition за $4000 розганяється до 45 км/год і комплектується розумним шоломом Mercedes та компанія n+ представили електровелосипед Mercedes-AMG F1 City Edition. Модель доступна в трьох розмірах рами і коштує $4000. До нього пропонується розумний шолом за $400, який синхронізується з велосипедом, отримує телеметрію та оснащений адаптивним підсвічуванням, стоп-сигналом та поворотниками. У разі аварії він може автоматично надсилати SMS довіреному контакту.

Програма Samsung Good Lock отримала нові функції та віджети Компанія Samsung випустила оновлення програми Good Lock для смартфонів Galaxy, представивши версію 3.0.10.1, яка включає шість значних покращень. Ключовою зміною став новий дизайн інтерфейсу, зроблений більш сучасним та інтуїтивно зрозумілим.