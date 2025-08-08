Samsung One UI 8.0 — подробности про оболочку для Android 16

Samsung завершает работу над оболочкой One UI 8 — следующим крупным обновлением программного обеспечения для смартфонов. Обновление основано на Android 16 и содержит ряд ключевых изменений в интерфейсе, функциональности и архитектуре системы.

Новый DeX на базе Android 16

Samsung переработала режим DeX, переведя его на встроенную в Android 16 функцию Desktop Mode. Это означает, что теперь телефон можно подключать к монитору, клавиатуре и мыши для полноценной работы в оконном режиме — как на ПК. Такое решение упростит поддержку, а количество совместимых приложений будет расти, поскольку функция стала частью Android, а не эксклюзивом устройств Samsung.

Обновлённый Quick Share

Функция быстрого обмена файлами получила новый полноэкранный интерфейс с вкладками «Send» и «Receive». Передача файлов теперь запускается не только из галереи, но и прямо из панели быстрых настроек. Появилась карусель рекомендованных устройств и возможность обмена без входа в аккаунт Samsung.

Многозадачность

Режим разделения экрана стал более настраиваемым. Теперь можно вывести одно приложение на 90 % экрана, оставив второе в узкой полосе. При необходимости второе окно можно временно скрывать и возвращать одним нажатием. Это особенно удобно в случаях, когда одно из приложений требует клавиатуру или занимает много пространства.

Защищённая папка Android Private Space

Функция Secure Folder теперь работает на основе Android Private Space — механизма, представленного в Android 15. Благодаря глубокой интеграции с системой шифрование стало надёжнее, а поддержка обновлений — проще и быстрее.

Now Bar с поддержкой Live Updates

Фирменная панель Now Bar, появившаяся в One UI 7 как аналог Dynamic Island в iPhone, теперь поддерживает стандарт Android 16 — Live Updates. Это позволяет, например, отображать прогресс доставки или поездки в реальном времени. Разработчикам приложений не нужно вносить изменения — достаточно использовать стандартные Android API. Now Bar автоматически обновляет контекстные карточки: напоминания, статусы заказов, события и т. д.

Samsung расширяет программу тестирования оболочки One UI 8.0. Уже на следующей неделе установить обновление смогут владельцы ещё 13 моделей смартфонов:

Galaxy A35

Galaxy A36

Galaxy A54

Galaxy A55

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 6

На первом этапе бета-прошивка будет доступна пользователям из четырёх стран: Индии, Южной Кореи, Великобритании и США. До этого момента публичная бета-версия One UI 8.0 была доступна только для флагманской линейки Galaxy S25.