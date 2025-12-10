Игровой руль Logitech G29: спорткар на столе

В жизни каждого мужчины настает момент, когда эмоций от вождения реального автомобиля недостаточно. Собирать на суперкар еще предстоит долго, поэтому приходится обращаться к более доступным решениям. Компания Logitech за свою историю выпустила несколько поколений игровых рулей с блоком педалей и коробкой передач. В свое время мы знакомились даже с таким контроллером, созданным в сотрудничестве с Momo. Сегодня расскажем про новую модель Logitech G29 и дополнение в виде 6-ступенчатого переключателя передач Driving Force Shifter.

Дизайн и эргономика

Ну что сказать, перед нами ничем не уступающий настоящим спортивный руль автомобиля. Это трехлучевая модель со срезанной нижней частью. Типично спортивный вариант в плане эргономики. Помимо сугубо внешних особенностей, он имеет небольшой диаметр, упоры для пальцев и маркер нулевого положения синего цвета.

На руле чуть больше чем привычно кнопок, но фанатам Формулы 1 они не покажутся лишними. Баранка покрыта оплеткой из кожзама с настоящей прострочкой нитками. На оплетке даже есть мелкие огрехи. Основа руля выполнена из анодированного алюминия. Металл виден по центру под кнопками. При этом вал руля выполнен из стали. Механизм привода – шестеренчатый. Различают также прямой привод, который дает еще лучшую отзывчивость, но и стоят такие решения заметно дороже. К тому же, игровые рули с прямым приводом требуют тонкой настройки для корректной работы усилителя.

В тон маркеру центра есть две пары кнопок голубого цвета. Это версия для PlayStation, поэтому видим тут четырёхпозиционный переключатель и четыре кнопки прямиком с приставок Sony. Отдельно выведена большая красная крутилка для скролла или перелистывания и кнопка подтверждения выбора. Кнопки управления профилем в Playstation Store сосредоточены на нижнем луче.

За баранкой установлены два переключателя передач. Они имеют приятный клик и упругое нажатие. Нажимать их быстро можно, правда, возврат нам кажется немного затянутым. Возможно, при некоторых, особенно быстрых переключениях, клавиша может не успевать возвращаться.

Корпус за рулем пластиковый, на нем есть две крутилки зажимов. Продуманный момент – закрутив до нужного состояния, их можно припрятать за счет подпружиненного корпуса.

Педали установлены на массивный корпус. Сцепление, тормоз и газ – все как в реальности. Накладки также из полированной стали. Подпяточная зона выполнена из пластика, только рельефного. Нога не съезжает. В основании есть 8 прорезиненных ножек, которые по идее должны препятствовать скольжению. Однако, из-за довольной жесткой пружины педали тормоза, педали все время норовят отъехать дальше или оттолкнуть пользователя, если он играет на кресле с колесиками. Мы встречали информацию что кулибины меняют пружину на более мягкую чтобы тормоз был более линейным. Но делать это приходится на свой страх и риск и скорее всего с потерей гарантии.

Переключатель передач Logitech Driving Force Shifter кажется чуть более игрушечным чем руль. Это шести ступенчатая модель. Задняя передача находится слева от шестой.

На корпусе видим похожие крутилки зажимов и логотип компании. Никакой индикации или кнопок больше нет. Logitech Driving Force Shifter – это дополнение к рулю. Он дублирует лепестки за рулем и призван добавить реализма. Нам кажется, что наиболее органичным он будет для симуляторов, например, дальнобойщиков, автобусов, такси и симуляторов ралли старой эпохи. В первых двух более низкий темп позволяет с чувством и расстановкой переключатель передачи. В ралли 2000-х и ранее можно будет окунуться в атмосферу, когда систем безопасности было не слишком много.

Звук переключений и эргономика ощущаются более «взрослыми» чем его дизайн. Забавно что с непривычки фраза «невоткнулась передача» звучит первое время постоянно. Хотя надо понимать, что это лишь недожатая кнопка рычагом. В общем, достаточно реалистично.

Опыт игры и впечатления

Игровой руль Logitech G29 – очень качественное и универсальное решение. Играть с ним могут как дети, так и взрослые стремящиеся получить полную симуляцию. Можно использовать минимум дополнений и ездить на автоматической коробке передач. Можно добавить к этому переключение подрулевыми лепестками, как в современных автомобилях. А можно подключить переключатель Logitech Driving Force Shifter и получить максимум опыта в сочетании с блоком из трех педалей. Причем полная поддержка всей периферии уже обеспечивается в 84 игровых аркадах и симуляторах. К слову, сейчас компания продает весь комплект: руль, педали и переключатель по цене руля с педалями. Переключатель по сути достается бесплатно.

Технология Trueforce дополняет эффект погружения вибрацией не только руля, но и всей базы. Однако она доступна не во всех играх, а лишь некоторых:

Assetto Corsa Competitzione;

Dirt Rally 2.0;

Gran Turismo 7;

F1 24;

Forza Motorsport;

Придраться в Logitech G29 практически не к чему. В программе G Hub можно настроить чувствительность и назначение клавиш. Есть возможность уменьшить зону работы руля, с 900° в обе стороны, до скажем 600°. Так чувствительность рулежки будет выше. Правда, холостое вращение останется, физически руль будет крутиться на те же два с половиной оборота в каждую сторону.

Возможно, профессионалам диванного гейминга шестиренчатый механизм покажется каким-то неправильным и недостаточно точным в сравнении с прямым типом привода у игровых рулей. Но нам, как представителям среднестатистических игроков со стажем, его вполне достаточно. Модель не идет ни в какое сравнение с китайскими поделками круглой формы. Сочетание качественных материалов, хорошей эргономики, технологии Trureforce, тонких настроек – обеспечивают отличный опыт для аркадных и продвинутых гонок.

Характеристики руля Logitech G29

Механизм: Шестерёнчатая передача Угол поворота: 900° Кнопки: 18 включая D-pad, поворотный переключатель Переключение передач: Подрулевые лепестки Интерфейс: USB Материалы: Сталь, алюминий, пластик Габариты руля: 270х260х278 мм Вес руля: 2,25 кг Габариты педалей: 428,5х311х167 мм Вес педалей: 3,1 кг Цена: 14999₴

Характеристики переключателя Logitech Driving Force Shifter

Интерфейс: USB Материалы: Сталь, алюминий, пластик Габариты: 206,5х176,4х 146,2 мм Вес: 760 г Совместимость: Logitech G923, G29 и G920 Цена: 2799₴

Оценка:

+ эргономика

+ функциональность

+ стоимость

- тугая тормозная педаль

Михаил Черновой

Редактор Редактор

Не пропустите интересное! Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате! Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram