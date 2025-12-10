Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі

У житті кожного чоловіка настає момент, коли емоцій від керування реального автомобіля недостатньо. Збирати на суперкар ще доведеться довго, тому доводиться звертатися до доступніших рішень. Компанія Logitech за свою історію випустила кілька поколінь ігрових рулів із блоком педалей та коробкою передач. Свого часу ми знайомилися навіть із таким контролером, створеним у співпраці з Momo. Сьогодні розповімо про нову модель Logitech G29 та доповнення у вигляді 6-ступінчастого перемикача передач Driving Force Shifter.

Дизайн та ергономіка

Ну що сказати, перед нами спортивне кермо автомобіля, яке нічим не поступається справжнім. Це трипроменева модель зі зрізаною нижньою частиною. Типово спортивний варіант щодо ергономіки. Крім суто зовнішніх особливостей, він має невеликий діаметр, упори для пальців та маркер нульового положення синього кольору.

На кермі трохи більше ніж зазвичай кнопок, але для фанатів Формули 1 вони не будуть зайвими. Баранка вкрита обплетенням зі шкірозамінника зі справжнім простроченням нитками. На плітці навіть є дрібні огріхи. Основа керма виконана з анодованого алюмінію. Метал видно по центру під кнопками. При цьому вал керма виконаний із сталі. Механізм приводу – шестерний. Розрізняють також прямий привід, який дає ще кращу чуйність, але й коштують такі рішення помітно дорожче. До того ж, ігрові керма з прямим приводом вимагають тонкого налаштування для коректної роботи підсилювача.

У тон маркер центру є дві пари кнопок блакитного кольору. Це версія для PlayStation, тому бачимо тут чотирипозиційний перемикач і чотири кнопки прямо з приставок Sony. Окремо виведена велика червона крутила для скролла або перегортання та кнопка підтвердження вибору. Кнопки керування профілем у Playstation Store зосереджені на нижньому промені.

За бубликом встановлено два перемикачі передач. Вони мають приємний клік та пружне натискання. Натискати їх швидко можна, щоправда, повернення нам здається трохи затягнутим. Можливо, при деяких швидких перемиканнях клавіша може не встигати повертатися.

Корпус за кермом пластиковий, на ньому є дві крутилки затискачів. Продуманий момент – закрутивши до потрібного стану, їх можна приховати за рахунок пружного корпусу.

Педалі встановлені масивний корпус. Зчеплення, гальмо та газ – все як насправді. Накладки також із полірованої сталі. Підп’яткова зона виконана із пластику, тільки рельєфного. Нога не з’їжджає. В основі є 8 прогумованих ніжок, які за ідеєю повинні перешкоджати ковзанню. Однак, через досить жорстку пружину педалі гальма, педалі постійно норовлять від’їхати далі або відштовхнути користувача, якщо він грає на кріслі з коліщатками. Ми зустрічали інформацію що кулібіни міняють пружину більш м’якою щоб гальмо було більш лінійним. Але робити це приходиться на свій страх і ризик і швидше за все зі втратою гарантії.

Перемикач передач Logitech Driving Force Shifter здається трохи більш іграшковим, ніж кермо. Це шестиступінчаста модель. Задня передача знаходиться ліворуч від шостої.

На корпусі бачимо схожі крутилки затискачів та логотип компанії. Жодної індикації або кнопок більше немає. Logitech Driving Force Shifter – це додаток до керма. Він дублює пелюстки за кермом та покликаний додати реалізму. Нам здається, що найбільш органічним він буде для симуляторів, наприклад, далекобійників, автобусів, таксі та симуляторів ралі старої доби. У перших двох нижчий темп дозволяє з почуттям та розстановкою перемикач передачі. У ралі 2000-х і раніше можна буде поринути в атмосферу, коли систем безпеки було не надто багато.

Звук перемикань та ергономіка відчуваються більш «дорослими», ніж його дизайн. Забавно, що з незвички фраза «передача не віткнулася» звучить спочатку постійно. Хоча треба розуміти, що це недожата кнопка важелем. Загалом досить реалістично.

Досвід гри та враження

Ігрове кермо Logitech G29 – дуже якісне та універсальне рішення. Грати з ним можуть як діти, так і дорослі, які прагнуть отримати повну симуляцію. Можна використовувати мінімум доповнень та їздити на автоматичній коробці передач. Можна додати до цього перемикання пелюстками за кермом, як у сучасних автомобілях. А можна підключити перемикач Logitech Driving Force Shifter та отримати максимум досвіду у поєднанні з блоком із трьох педалей. Причому повна підтримка всієї периферії вже забезпечується у 84 ігрових аркадах та симуляторах. До речі, зараз компанія продає весь комплект: кермо, педалі та перемикач за ціною керма з педалями. Перемикач насправді дістається безкоштовно.

Технологія Trueforce доповнює ефект занурення вібрацією не лише керма, а й усієї бази. Однак вона доступна не у всіх іграх, а лише деяких:

Assetto Corsa Competitzione;

Dirt Rally 2.0;

Gran Turismo 7;

F1 24;

Forza Motorsport;

Причепитися в Logitech G29 практично нема до чого. У програмі G Hub можна настроїти чутливість та призначення клавіш. Є можливість зменшити зону роботи керма, з 900 ° в обидва боки, скажімо 600 °. Так чутливість руління буде вищою. Щоправда, холосте обертання залишиться, фізично кермо крутитиметься на ті ж два з половиною обороти в кожну сторону.

Можливо, професіоналам диванного геймінгу шестерневий механізм буде здаватися якимось неправильним і недостатньо точним у порівнянні з прямим типом приводу. Але нам, як представникам середньостатистичних гравців зі стажем, його цілком достатньо. Модель не йде в жодне порівняння з китайськими аналогами. Поєднання якісних матеріалів, гарної ергономіки, технології Trureforce, тонких налаштувань – забезпечують відмінний досвід для аркадних перегонів та симуляторів.

Характеристики керма Logitech G29

Механізм: шестернева передача Кут повороту: 900° Кнопки: 18 включаючи D-pad, поворотний перемикач Переключення передач: Підрулеві пелюстки Інтерфейс: USB Матеріали: Сталь, алюміній, пластик Габарити керма: 270х260х278 мм Вага керма: 2,25 кг Габарити педалей: 428,5х311х167 мм Вага педалей: 3,1 кг Ціна: 14999₴

Характеристики перемикача Logitech Driving Force Shifter

Інтерфейс: USB Матеріали: Сталь, алюміній, пластик Габарити: 206,5х176,4х 146,2 мм Вага: 760 г Сумісність: Logitech G923, G29 та G920 Ціна: 2799₴

Оцінка:

+ ергономіка

+ функціональність

+ вартість

- туга гальмівна педаль

Михайло Чорновий

Редактор Редактор

