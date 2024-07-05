Ігрові смартфони Red Magic 9S Pro та Red Magic 9S Pro+ отримали розігнаний чіп Snapdragon 8 Gen 3 та покращене охолодження05.07.24
Компанія Nubia, дочірній бренд ZTE, представила нові флагманські смартфони Red Magic 9S Pro та Red Magic 9S Pro+. Головною відмінністю цих моделей від Red Magic 9 Pro та Red Magic 9 Pro+ є процесор.
Новинки оснащені розігнаною версією Snapdragon 8 Gen 3, яка працює на максимальній тактовій частоті 3.4 ГГц. Крім того, розігнано до 1 ГГц графічний процесор (GPU), а система охолодження була суттєво покращена.
Ключові особливості системи охолодження:
- Парова камера: Забезпечує ефективний розподіл тепла.
- Спеціальний гель: Знижує тепловий опір.
- Вентилятор: Працює на швидкості 22 000 об/хв, що допомагає підтримувати низьку температуру чіпа до 19.5°C.
Основні технічні характеристики смартфонів залишилися без змін:
- Дисплей: 6.8-дюймовий OLED-дисплей BOE Q9+ з частотою оновлення 120 Гц.
- Акумулятор: Red Magic 9S Pro з ємністю 6500 мАг та зарядкою 80 Вт; Red Magic 9S Pro+ з ємністю 5500 мАг та зарядкою 165 Вт.
- Камери: Основна камера 50 МП + 50 МП та підекранна фронтальна камера на 16 МП.
- Підключення: Підтримка Wi-Fi 7 та порт USB-C 3.2.
- Пам’ять: До 16 ГБ оперативної пам’яті (ОЗП) та до 512 ГБ постійної пам’яті (ПЗУ).
Red Magic 9S Pro та Red Magic 9S Pro+ вже доступні для покупки у Китаї. Ціни починаються від $525 за базову модель та від $799 за топову версію.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Форм-фактор розкладачки нам найбільш зрозумілий, можливо це деформація віком, проте нам стало цікаво зібрати інформацію про всі смартфони розкладачки, які можуть стати заміною Samsung Flip.
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Ігрові смартфони Red Magic 9S Pro та Red Magic 9S Pro+ отримали розігнаний чіп Snapdragon 8 Gen 3 та покращене охолодженняZTE ігри смартфон
Red Magic 9S Pro та Red Magic 9S Pro+ вже доступні для покупки у Китаї. Ціни починаються від $525 за базову модель та від $799 за топову версію.
Proton анонсувала свій аналог Google Docs із наскрізним шифруваннямбезпека інтернет
Proton Docs дозволяє створювати, відкривати та редагувати документи в різних форматах, включаючи Microsoft .docx, і надає інструменти для спільної роботи, аналогічні Google Docs.