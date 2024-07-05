Ігрові смартфони Red Magic 9S Pro та Red Magic 9S Pro+ отримали розігнаний чіп Snapdragon 8 Gen 3 та покращене охолодження

Компанія Nubia, дочірній бренд ZTE, представила нові флагманські смартфони Red Magic 9S Pro та Red Magic 9S Pro+. Головною відмінністю цих моделей від Red Magic 9 Pro та Red Magic 9 Pro+ є процесор.

Новинки оснащені розігнаною версією Snapdragon 8 Gen 3, яка працює на максимальній тактовій частоті 3.4 ГГц. Крім того, розігнано до 1 ГГц графічний процесор (GPU), а система охолодження була суттєво покращена.

Ключові особливості системи охолодження:

Парова камера : Забезпечує ефективний розподіл тепла.

: Забезпечує ефективний розподіл тепла. Спеціальний гель : Знижує тепловий опір.

: Знижує тепловий опір. Вентилятор: Працює на швидкості 22 000 об/хв, що допомагає підтримувати низьку температуру чіпа до 19.5°C.

Основні технічні характеристики смартфонів залишилися без змін:

Дисплей : 6.8-дюймовий OLED-дисплей BOE Q9+ з частотою оновлення 120 Гц.

: 6.8-дюймовий OLED-дисплей BOE Q9+ з частотою оновлення 120 Гц. Акумулятор : Red Magic 9S Pro з ємністю 6500 мАг та зарядкою 80 Вт; Red Magic 9S Pro+ з ємністю 5500 мАг та зарядкою 165 Вт.

: Red Magic 9S Pro з ємністю 6500 мАг та зарядкою 80 Вт; Red Magic 9S Pro+ з ємністю 5500 мАг та зарядкою 165 Вт. Камери : Основна камера 50 МП + 50 МП та підекранна фронтальна камера на 16 МП.

: Основна камера 50 МП + 50 МП та підекранна фронтальна камера на 16 МП. Підключення : Підтримка Wi-Fi 7 та порт USB-C 3.2.

: Підтримка Wi-Fi 7 та порт USB-C 3.2. Пам’ять: До 16 ГБ оперативної пам’яті (ОЗП) та до 512 ГБ постійної пам’яті (ПЗУ).

Red Magic 9S Pro та Red Magic 9S Pro+ вже доступні для покупки у Китаї. Ціни починаються від $525 за базову модель та від $799 за топову версію.