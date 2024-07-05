Игровые смартфоны Red Magic 9S Pro и Red Magic 9S Pro+ получили разогнанный чип Snapdragon 8 Gen 3 и улучшенное охлаждение05.07.24
Компания Nubia, дочерний бренд ZTE, представила новые флагманские смартфоны Red Magic 9S Pro и Red Magic 9S Pro+. Главным отличием этих моделей от Red Magic 9 Pro и Red Magic 9 Pro+ является процессор.
Новинки оснащены разогнанной версией Snapdragon 8 Gen 3, который работает на максимальной тактовой частоте 3.4 ГГц. Кроме того, разогнан до 1 ГГц графический процессор (GPU), а система охлаждения была существенно улучшена.
Ключевые особенности системы охлаждения:
- Паровая камера: Обеспечивает эффективное распределение тепла.
- Специальный гель: Снижает тепловое сопротивление.
- Вентилятор: Работает на скорости 22 000 об/мин, что помогает поддерживать низкую температуру чипа, до 19.5°C.
Основные технические характеристики смартфонов остались без изменений:
- Дисплей: 6.8-дюймовый OLED-дисплей BOE Q9+ с частотой обновления 120 Гц.
- Аккумулятор: Red Magic 9S Pro с ёмкостью 6500 мАч и зарядкой 80 Вт; Red Magic 9S Pro+ с ёмкостью 5500 мАч и зарядкой 165 Вт.
- Камеры: Основная камера 50 МП + 50 МП и подэкранная фронтальная камера на 16 МП.
- Подключение: Поддержка Wi-Fi 7 и порт USB-C 3.2.
- Память: До 16 ГБ оперативной памяти (ОЗУ) и до 512 ГБ постоянной памяти (ПЗУ).
Red Magic 9S Pro и Red Magic 9S Pro+ уже доступны для покупки в Китае. Цены начинаются от $525 за базовую модель и от $799 за топовую версию.
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