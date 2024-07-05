Игровые смартфоны Red Magic 9S Pro и Red Magic 9S Pro+ получили разогнанный чип Snapdragon 8 Gen 3 и улучшенное охлаждение

Компания Nubia, дочерний бренд ZTE, представила новые флагманские смартфоны Red Magic 9S Pro и Red Magic 9S Pro+. Главным отличием этих моделей от Red Magic 9 Pro и Red Magic 9 Pro+ является процессор.

Новинки оснащены разогнанной версией Snapdragon 8 Gen 3, который работает на максимальной тактовой частоте 3.4 ГГц. Кроме того, разогнан до 1 ГГц графический процессор (GPU), а система охлаждения была существенно улучшена.

Ключевые особенности системы охлаждения:

Паровая камера : Обеспечивает эффективное распределение тепла.

: Обеспечивает эффективное распределение тепла. Специальный гель : Снижает тепловое сопротивление.

: Снижает тепловое сопротивление. Вентилятор: Работает на скорости 22 000 об/мин, что помогает поддерживать низкую температуру чипа, до 19.5°C.

Основные технические характеристики смартфонов остались без изменений:

Дисплей : 6.8-дюймовый OLED-дисплей BOE Q9+ с частотой обновления 120 Гц.

: 6.8-дюймовый OLED-дисплей BOE Q9+ с частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор : Red Magic 9S Pro с ёмкостью 6500 мАч и зарядкой 80 Вт; Red Magic 9S Pro+ с ёмкостью 5500 мАч и зарядкой 165 Вт.

: Red Magic 9S Pro с ёмкостью 6500 мАч и зарядкой 80 Вт; Red Magic 9S Pro+ с ёмкостью 5500 мАч и зарядкой 165 Вт. Камеры : Основная камера 50 МП + 50 МП и подэкранная фронтальная камера на 16 МП.

: Основная камера 50 МП + 50 МП и подэкранная фронтальная камера на 16 МП. Подключение : Поддержка Wi-Fi 7 и порт USB-C 3.2.

: Поддержка Wi-Fi 7 и порт USB-C 3.2. Память: До 16 ГБ оперативной памяти (ОЗУ) и до 512 ГБ постоянной памяти (ПЗУ).

Red Magic 9S Pro и Red Magic 9S Pro+ уже доступны для покупки в Китае. Цены начинаются от $525 за базовую модель и от $799 за топовую версию.