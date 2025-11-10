Хороший недорогой робот пылесос – что купить в 2025 году

В мире роботов-пылесосов появилось множество моделей, сочетающих качество, функциональность и доступную цену. Даже с довольно небольшим бюджетом, например до $300, можно найти устройство, которое не только собирает пыль, но и справляется с влажной уборкой. Эти решения хорошо подходят для квартир, небольших домов или помещений, где хочется минимизировать ручной труд. Покупка такого робота-пылесоса означает – одно устройство вместо нескольких, меньше затраченного времени и больше чистоты без труда.

В нашей статье мы рассмотрим, на что следует обратить внимание при выборе и какие модели сейчас предлагают лучший баланс между ценой и возможностями. А в разделе смартфонов, ТВ и электроники на Rozetka можно найти как более доступные модели, так и настоящие комбайны для уборки больших площадей и автоматической очисткой.

На что обращать внимание при покупке работа пылесоса

Мощность всасывания: Для уборки жестких поверхностей обычно достаточно 2000–3000 Па, а для ковров с коротким ворсом лучше выбирать модели с мощностью от 3000 до 4000 Па.

Тип пылесборника: Удобнее пользоваться пылесосами с циклоническим контейнером — его легко опорожнять и мыть, в отличие от моделей с мусорными мешками.

Функциональность: Даже доступные по цене устройства могут поддерживать как сухую, так и влажную уборку. Некоторые модели дополнительно оснащены возможностью управления через мобильное приложение или голосовые команды.

Навигация: гироскопическая навигация является стандартной для ценового диапазона до $300, но некоторые модели могут предлагать более продвинутые системы на основе датчиков для лучшего построения маршрута и избежания помех



Время работы (автономность): выбирайте модели с достаточной емкостью аккумулятора для уборки именно своего помещения за один цикл. .

Фильтрация: Для качественной очистки воздуха следует выбирать устройства с HEPA-фильтрами — они эффективно задерживают пыль, шерсть животных и микрочастицы, что важно для людей с аллергией.

Ниже мы рассмотрим несколько роботов пылесосов с ценой около $300.

Робот пылесос Samsung VR3MB77312K/RU

Samsung VR3MB77312K/UK имеет мощность всасывания около 2200 Па, что обеспечивает глубокую очистку как твердых покрытий, так и ковров с низким ворсом. В режиме уборки ковров пылесос автоматически повышает мощность, чтобы более эффективно собирать пыль и волосы. Модель оснащена резервуаром для воды объемом 0,22 л и контейнером для пыли на 0,5 л, что достаточно для средних квартир или частных домов.

Благодаря аккумулятору емкостью 5200 мАч робот может работать до 180 минут без подзарядки — этого хватает, чтобы полностью убрать площадь до 150–180 м². После завершения цикла уборки или разрядки батареи устройство самостоятельно возвращается на зарядную станцию. Полное восстановление заряда длится около пяти часов.

Устройство поддерживает управление через смартфон, что открывает широкие возможности персонализации. В приложении можно создавать расписание уборки, обозначать пропущенные зоны, настраивать уровень подачи воды или мощность всасывания, а также следить за состоянием уборки в реальном времени. Робот поддерживает создание и сохранение нескольких карт помещений и удобен в многоэтажных домах.

Эта модель работа пылесоса Samsung также оборудована системой распознавания помех, поэтому может осторожно обходить мебель, стены или мелкие предметы. Это повышает точность движения и снижает риск повреждения как самого устройства, так и предметов интерьера.

+ Эффективная система лазерной навигации LiDAR;

+ Мощное всасывание и автоматическое усиление мощности;

+ Долгое время автономной работы — до трех часов без подзарядки;

+ Интеллектуальные функции через приложение: зональная уборка, виртуальные стены, гибкий расклад.

- Сравнительно громкая работа (до 75 дБ), особенно в турборежиме;

- Небольшой объем резервуара для воды, поэтому для больших площадей может потребоваться дозаправка.

Робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum X10

Пылесос оснащен лазерной навигацией LDS, позволяющей сканировать помещение, создавать карты, распознавать помехи и ограничивать зоны уборки.



Объем пылесборника составляет 0,4 л, а емкость аккумулятора — 5200 мА·ч, что дает до 180 минут работы на одном заряде. Типичная зарядка длится около 6 часов. Потребляемая мощность при работе – примерно 46 Вт.



Xiaomi Robot Vacuum X10поддерживает сухую и влажную уборку одновременно: резервуар для воды имеет объем 200 мл, есть система подачи воды для мытья полов. Совместимые типы покрытий – ламинат, плитка, паркет, ковролин. Управление осуществляется через мобильное приложение, и предусмотрена возможность создания зон, виртуальных стен и сохранения карт помещения.



Робот-пылесос ощутимо ориентирован на жизнь удобства: в док-станции предусмотрена самоочистка (опорожнение контейнера с мусором), а само устройство имеет аккуратный белый корпус, габариты 353×350×98,8.

+ Высокая автономность (до 180 минут работы);

+ База с автоматической очисткой контейнера пылесоса 2,5 л (до 40 дней автономной работы); + Комбинированная уборка: сухая + влажная.

- Объем пылесборника 0,4 л — относительно небольшой;

- Время зарядки около 6 часов — сравнительно долго, если робот активно используется несколько раз в день.

Робот пылесос Dreame Bot L10s Pro Gen2

Работ Dreame Bot L10s Pro Gen2 рассчитан на уборку с использованием как сухого, так и влажного способа. Он оснащен набором современных технологий: навигацией LIDAR, системой 3D Adapt для объезда мелких помех, мощностью всасывания до 7000 Па и системой мытья пола DuoScrub с двумя вращающимися насадками. На одном заряде устройство может работать до ≈155 минут в комбинированном режиме, что позволяет охватить площадь до 145 м².

Корпус модели оснащен датчиками для обнаружения покрытий — ковры или твердые полы — и автоматически поднимает моющие насадки на ~7 мм, чтобы избежать повреждения покрытия. Навигационная система допускает картографирование до 4-х этажей и поддерживает голосовое управление через Amazon Alexa, Google Assistant или Siri.

+ Мощная сила всасывания;

+ Комплексная уборка — сухая + влажная, с системой DuoScrub для тщательной очистки.

- Устройство может быть громоздким по сравнению с компактными моделями;

- Некоторые функции (например, подъем насадок над ковром, картографирование нескольких этажей) могут быть чрезмерными для базового использования.

Робот пылесос RoboRock Vacuum Cleaner Q8 Max White

Roborock Q8 Max White принадлежит к линейке «умных» моделей среднего премиум-уровня. Он создан для пользователей, которые хотят автоматизировать уборку дома, но при этом не переплачивать за функции, присущие только топовым моделям. Устройство сочетает высокую мощность всасывания, точную лазерную навигацию LiDAR и функцию влажной уборки, что делает его универсальным вариантом для ежедневного ухода за полом.

Эта модель пылесоса RoboRock получила мощность всасывания до 5500 Па, что позволяет эффективно очищать как твердые покрытия, так и ковры с низким ворсом. Система двойных щеток обеспечивает более глубокий сбор пыли, шерсти животных и мелкого мусора. Робот оснащен аккумулятором емкостью 5200 мАч, благодаря которому он может работать до 4 часов без подзарядки — этого хватает для уборки площади до 300 м².

Благодаря технологии LiDAR-навигации, Roborock Q8 Max White создает точную 3D-карту помещения, оптимизирует маршрут и не повторяет уже пройденные участки. В приложении можно хранить несколько карт этажей, создавать виртуальные стены, выставлять зоны уборки или расписание работы. Влажная уборка реализована через модуль с резервуаром для воды, который автоматически регулирует подачу жидкости. Это удобно для смешанных покрытий – после плитки робот может перейти на ламинат без риска избыточного увлажнения.

Корпус модели выполнен в белом цвете, имеет сдержанный минималистичный дизайн. Робот легко ориентируется между мебелью, преодолевает пороги до 2 см, а высота корпуса позволяет заезжать под большинство диванов и шкафов. При работе уровень шума остается комфортным, поэтому его можно оставлять работать даже в ночное время.

+ Высокая мощность всасывания — до 5500 Па;

+ LiDAR-навигация с точным картографированием помещения и поддержкой нескольких этажей;

+ Длительное время автономной работы (до 4 часов) и возможность настройки уборки через приложение.

- Габариты и масса не самые удобные для маленьких квартир. Но и такие габариты не проблема для доставки на Розетка;

- Цена выше, чем у базовых моделей, хотя без некоторых «флагманских» функций.

Робот пылесос Philips XU2000/10

Имеет мощность всасывания 2700 Па и автоматическое усиление на коврах. Навигация осуществляется с помощью лазерного датчика LDS, формирующего карту помещения, позволяющего избегать пропусков и строить оптимальные маршруты. Philips XU2000/10 поддерживает сохранение до пяти карт этажей и подходит для многоэтажных домов. Управление реализовано через приложение на смартфоне — пользователь может настраивать уборочные зоны, создавать виртуальные стены, устанавливать расписание или регулировать интенсивность подачи воды.

Рабочее время составляет до 130 минут благодаря аккумулятору емкостью 2600 мА·ч, после чего устройство автоматически возвращается на базу для зарядки. Пылесборник объемом 0,38 л и резервуар для воды на 300 мл подходит для уборки площади до 120 м². Уровень шума – 66 дБ, что позволяет использовать его даже во время работы или отдыха дома.

Робот Philips XU2000/10 поддерживает влажную уборку с автоматической подачей воды, имеет фильтр HEPA11 и корпус темно-синего цвета весом 3,5 кг. Среди дополнительных функций — отчетность в приложении, запоминание маршрутов и точное распознавание помех.

+ Лазерная навигация LDS с возможностью сохранения карт до 5 этажей, создание виртуальных стен и зоновой уборки через смартфон;

+ Работа до 130 минут на одном заряде, площадь охвата до 120 м²;

+ Фильтр HEPA11 в комплекте.

- Аккумулятор емкостью 2600 мАч позволяет работать относительно долго;

- Объем пылесборника всего 0,38 л — на относительно больших площадях нужно будет чаще чистить контейнер.



Сравнительная таблица характеристик недорогих роботов пылесосов

Характеристика Samsung VR3MB77312K Xiaomi Robot Vacuum X10 Dreame Bot L10s Pro Gen2 RoboRock Vacuum Cleaner Q8 Max White Philips XU2000/10 Сухая и влажная уборка + + + + + Мощность всасывания 2200 Па 4000 Па 7000 Па 5500 Па 2700 Па + Аккумулятор 5200мАч. 5200 мАч. 5200 мАч. 5200 мАч. 2600 мАч Автономность, к 3 ч 3 часа 2 часа 35 мин 4 ч 2 часа Площадь уборки, до 180 м2 240 м2 145 м2 300 м2 120 м2 Емкость пылесборника/водного бака 0,5л/0,22л. 0,4л/0,2л. 0,47л/0,30л. 0,47л/0,35л 0,38 л/0,3 л

Михаил Черновой

