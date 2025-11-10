Хороший недорогий робот пилосос – що купити в 2025 році

У світі роботів-пилососів з’явилась безліч моделей, що поєднують якість, функціональність і доступну ціну. Навіть із доволі невеликим бюджетом, наприклад до $300, можна знайти пристрій, який не лише збирає пил, але й справляється з вологим прибиранням. Ці рішення добре підходять для квартир, невеликих будинків або приміщень, де хочеться мінімізувати ручну працю. Купівля такого робота-пилососа означає — один пристрій замість кількох, менше витраченого часу і більше чистоти без зусиль.

У нашій статті ми розглянемо, на що варто звернути увагу при виборі і які моделі зараз пропонують найкращий баланс між ціною та можливостями. А в розділі смартфонів, ТВ і електроніки на Rozetka можна знайти як ще більш доступні моделі, так і справжні комбайни для прибирання великих площ та автоматичним очищенням.

На що звертати увагу при купівлі робота пилососа

Потужність всмоктування: Для прибирання твердих поверхонь зазвичай достатньо 2000–3000 Па, а для килимів із коротким ворсом краще обирати моделі з потужністю від 3000 до 4000 Па.

Тип пилозбірника: Зручніше користуватись пилососами з циклонічним контейнером — його легко спорожняти та мити, на відміну від моделей із мішками для сміття.

Функціональність: Навіть доступні за ціною пристрої можуть підтримувати як сухе, так і вологе прибирання. Деякі моделі додатково оснащені можливістю керування через мобільний застосунок або голосові команди.

Навігація: гіроскопічна навігація є стандартною для цінового діапазону до $300, але деякі моделі можуть пропонувати більш просунуті системи на основі датчиків для кращої побудови маршруту та уникнення перешкод

Час роботи (автономність): вибирайте моделі з достатньою ємністю акумулятора для прибирання саме свого приміщення за один цикл. .

Фільтрація: Для якісного очищення повітря варто обирати пристрої з HEPA-фільтрами — вони ефективно затримують пил, шерсть тварин і мікрочастинки, що важливо для людей з алергією.

Нижче ми розглянемо кілька роботів пилососів з ціною близько $300.

Робот пилосос Samsung VR3MB77312K/UK

Samsung VR3MB77312K/UK має потужність всмоктування близько 2200 Па, що забезпечує глибоке очищення як твердих покриттів, так і килимів із низьким ворсом. У режимі прибирання килимів пилосос автоматично підвищує потужність, щоб ефективніше збирати пил і волосся. Модель оснащена резервуаром для води об’ємом 0,22 л та контейнером для пилу на 0,5 л, що цілком достатньо для середніх квартир або приватних будинків.

Завдяки акумулятору ємністю 5200 мА·год робот може працювати до 180 хвилин без підзарядки — цього вистачає, щоб повністю прибрати площу до 150–180 м². Після завершення циклу прибирання або розряджання батареї пристрій самостійно повертається на зарядну станцію. Повне відновлення заряду триває близько п’яти годин.

Пристрій підтримує керування через смартфон, що відкриває широкі можливості персоналізації. У додатку можна створювати розклад прибирання, позначати зони, які потрібно пропустити, налаштовувати рівень подачі води або потужність всмоктування, а також стежити за станом прибирання в реальному часі. Робот підтримує створення та збереження кількох карт приміщень, тож зручний у багатоповерхових будинках.

Ця модель робота пилососа Samsung також обладнана системою розпізнавання перешкод, тому може обережно обходити меблі, стіни чи дрібні предмети. Це підвищує точність руху й знижує ризик пошкодження як самого пристрою, так і предметів інтер’єру.

+ Ефективна система лазерної навігації LiDAR;

+ Потужне всмоктування й автоматичне посилення потужності;

+ Довгий час автономної роботи — до трьох годин без підзарядки;

+ Інтелектуальні функції через додаток: зональне прибирання, віртуальні стіни, гнучкий розклад.

- Порівняно гучна робота (до 75 дБ), особливо у турборежимі;

- Невеликий об’єм резервуара для води, тому для великих площ може знадобитися дозаправлення.

Робот пилосос Xiaomi Robot Vacuum X10

Пилосос оснащений лазерною навігацією LDS, що дає змогу сканувати приміщення, створювати карти, розпізнавати перешкоди і обмежувати зони прибирання.



Об’єм пилозбірника становить 0,4 л, а ємність акумулятора — 5200 мА·год, що дає до 180 хвилин роботи на одному заряді. Типова зарядка триває близько 6 годин. Споживана потужність при роботі — приблизно 46 Вт.



Xiaomi Robot Vacuum X10підтримує сухе та вологе прибирання одночасно: резервуар для води має об’єм 200 мл, є система подачі води для миття підлоги. Сумісні типи покриттів — ламінат, плитка, паркет, ковролін. Управління здійснюється через мобільний додаток, і передбачено можливість створення зон, віртуальних стін і збереження карт приміщення.



Робот-пилосос відчутно орієнтований на життя зручності: в док-станції передбачено самоочищення (спорожнення контейнера зі сміттям), а сам пристрій має акуратний білий корпус, габарити 353×350×98,8 мм та вагу близько 3,3 кг.

+ Висока автономність (до 180 хвилин роботи);

+ База з автоматичним очищення контейнера пылесоса 2,5 л (до 40 днів автономної роботы);

+ Комбіноване прибирання: сухе + вологе.

- Об’єм пилозбірника 0,4 л — відносно невеликий;

- Час заряджання близько 6 годин — порівняно довго, якщо робот активно використовується кілька разів на день.

Робот пилосос Dreame Bot L10s Pro Gen2

Робот Dreame Bot L10s Pro Gen2 розрахований прибирання з використанням як сухого, так і вологого способу. Він оснащений набором сучасних технологій: навігацією LIDAR, системою 3D Adapt для об’їзду дрібних перешкод, потужністю всмоктування до 7000 Па та системою миття підлоги DuoScrub з двома обертовими насадками. На одному заряді пристрій може працювати до ≈155 хвилин у комбінованому режимі, що дозволяє охопити площу до ~145 м².

Корпус моделі оснащений датчиками для виявлення покриттів — килими чи тверді підлоги — і автоматично піднімає миючі насадки на ~7 мм, щоб уникнути пошкодження покриття. Навігаційна система допускає картографування до 4-х поверхів і підтримує голосове керування через Amazon Alexa, Google Assistant або Siri.

+ Потужна сила всмоктування;

+ Комплексне прибирання — сухе + вологе, із системою DuoScrub для ретельного очищення.

- Пристрій може бути громіздким у порівнянні із компактними моделями;

- Деякі функції (наприклад, підйом насадок над килимом, картографування кількох поверхів) можуть бути надмірними для базового використання.

Робот пилосос RoboRock Vacuum Cleaner Q8 Max White

Roborock Q8 Max White належить до лінійки “розумних” моделей середнього преміум-рівня. Він створений для користувачів, які хочуть автоматизувати прибирання в будинку, але при цьому не переплачувати за функції, притаманні лише топовим моделям. Пристрій поєднує високу потужність всмоктування, точну лазерну навігацію LiDAR і функцію вологого прибирання, що робить його універсальним варіантом для щоденного догляду за підлогою.

Ця модель пилососа RoboRock отримала потужність всмоктування до 5500 Па, що дозволяє ефективно очищати як тверді покриття, так і килими з низьким ворсом. Система подвійних щіток забезпечує глибше збирання пилу, шерсті тварин і дрібного сміття. Робот оснащено акумулятором ємністю 5200 мА·год, завдяки якому він може працювати до 4 годин без підзарядки — цього вистачає для прибирання площі до 300 м².

Завдяки технології LiDAR-навігації, Roborock Q8 Max White створює точну 3D-карту приміщення, оптимізує маршрут і не повторює вже пройдені ділянки. У додатку можна зберігати кілька карт поверхів, створювати віртуальні стіни, виставляти зони прибирання чи розклад роботи. Вологе прибирання реалізовано через модуль із резервуаром для води, який автоматично регулює подачу рідини. Це зручно для змішаних покриттів — після плитки робот може перейти на ламінат без ризику надлишкового зволоження.

Корпус моделі виконано в білому кольорі, має стриманий мінімалістичний дизайн. Робот легко орієнтується між меблями, долає пороги до 2 см, а висота корпуса дозволяє заїжджати під більшість диванів і шаф. Під час роботи рівень шуму залишається комфортним, тож його можна залишати працювати навіть у нічний час.

+ Висока потужність всмоктування — до 5500 Па, що забезпечує ефективне очищення навіть килимових покриттів;

+ LiDAR-навігація з точним картографуванням приміщення і підтримкою кількох поверхів;

+ Тривалий час автономної роботи (до 4 годин) і можливість налаштування прибирання через додаток.

- Габарити й маса не найзручніші для маленьких квартир — пристрою потрібно достатньо простору. Але й такі габарити не проблема для доставки на Розетка;

- Ціна вища, ніж у базових моделей, хоча без деяких “флагманських” функцій.

Робот пилосос Philips XU2000/10

Має потужність всмоктування 2700 Па та автоматичне посилення на килимах. Навігація здійснюється за допомогою лазерного датчика LDS, який формує карту приміщення, що дозволяє уникати пропусків і будувати оптимальні маршрути. Philips XU2000/10 підтримує збереження до п’яти карт поверхів, тож підходить для багатоповерхових будинків. Управління реалізовано через застосунок на смартфоні — користувач може налаштовувати зони прибирання, створювати віртуальні стіни, встановлювати розклад або регулювати інтенсивність подачі води.

Робочий час становить до 130 хвилин завдяки акумулятору ємністю 2600 мА·год, після чого пристрій автоматично повертається на базу для заряджання. Пилозбірник об’ємом 0,38 л і резервуар для води на 300 мл підходять для прибирання площі до 120 м². Рівень шуму — 66 дБ, що дозволяє використовувати його навіть під час роботи чи відпочинку вдома.

Робот Philips XU2000/10 підтримує вологе прибирання з автоматичним подаванням води, має фільтр HEPA11 і корпус темно-синього кольору вагою 3,5 кг. Серед додаткових функцій — звітність у додатку, запам’ятовування маршрутів і точне розпізнавання перешкод.

+ Лазерна навігація LDS із можливістю збереження карт до 5 поверхів, створення віртуальних стін і зонового прибирання через смартфон;

+ Робота до 130 хвилин на одному заряді, площа охоплення до 120 м²;

+ Фільтр HEPA11 в комплекті.

- Акумулятор ємністю 2600 мА·год дозволяє працювати відносно довго;

- Об’єм пилозбірника лише 0,38 л — на відносно великих площах треба буде частіше чистити контейнер.



Порівняльна таблиця характеристик недорогих роботів пилососів

Характеристика Samsung VR3MB77312K Xiaomi Robot Vacuum X10 Dreame Bot L10s Pro Gen2 RoboRock Vacuum Cleaner Q8 Max White Philips XU2000/10 Сухе та вологе прибирання + + + + + Потужність всмоктування 2200 Па 4000 Па 7000 Па 5500 Па 2700 Па + Акумулятор 5200мАг. 5200 мАг. 5200 мАг. 5200 мАг. 2600 мАг Автономність, до 3 год 3 год 2 год 35 хв 4 год 2 год Площа прибирання, до 180 м2 240 м2 145 м2 300 м2 120 м2 Ємність пилозбірника/водного бака 0,5л/0,22л. 0,4л/0,2л. 0,47л/0,30л. 0,47л/0,35л 0,38 л/0,3 л

Михайло Чорновий

Редактор Редактор

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram