Джерела автономного живлення для дому: інвертори, акумулятори, сонячні панелі

У цій статті ми розглянемо основні принципи побудови системи резервного та автономного живлення для дому. Матеріал допоможе розібратися, як правильно вибрати інвертор залежно від потужності навантаження, типу синусоїди та конфігурації акумуляторної системи. Окрему увагу приділено розрахунку реального енергоспоживання побутових приладів з урахуванням пускових струмів та запасу потужності. У тексті пояснюється, які типи інверторів існують та у яких випадках краще використовувати автономні, гібридні чи резервні рішення. Додатково описано основні типи джерел безперебійного живлення та їх призначення у разі потреби запитати окремі пристрої. Також розібрано види акумуляторів та їх особливості експлуатації в домашніх умовах. Читач дізнається, чому сучасні літій-залізо-фосфатні акумулятори вважаються оптимальним вибором для частого резервного живлення. У статті порушуються питання сумісності обладнання, безпеки та ефективності роботи системи. Також частина присвячена вибору сонячних панелей та розрахунку їх необхідної потужності з урахуванням сезонних факторів. В результаті ви отримаєте цілісне розуміння того, як добре підібрати обладнання для стабільного електропостачання будинку.

Як вибрати інвертор для дому При виборі інвертора для домашнього використання важливо заздалегідь визначити завдання системи: це резервне харчування при відключеннях електроенергії або повноцінна автономна енергосистема. Основними критеріями є необхідна потужність, тип вихідного сигналу, робоча напруга акумуляторів та тип інвертора. Також необхідно враховувати бюджет та перспективи розширення системи. Визначення необхідної потужності Правильний розрахунок потужності – ключовий етап, від якого залежить стабільність роботи усієї системи. Етапи розрахунку: Складіть список споживачів. Вкажіть всі пристрої, які планується підключати: освітлення, інтернет-обладнання, опалювальний котел, холодильник, насоси, побутову електроніку.

Складіть номінальну потужність. Значення беруться з технічних паспортів або заводських наклейок (Вт).

Майте на увазі пускові струми. Устаткування з електродвигунами (холодильники, насоси, компресори) споживає в момент запуску в 2–3 рази більше енергії. Інвертор повинен витримувати ці короткочасні піки.

Устаткування з електродвигунами (холодильники, насоси, компресори) споживає в момент запуску в 2–3 рази більше енергії. Інвертор повинен витримувати ці короткочасні піки. Додайте запас потужності. Рекомендується закладати додатково 20–30% до загальної суми, щоб уникнути перевантажень та продовжити термін служби обладнання. Визначення реального навантаження Формуємо список пристроїв, які з високою ймовірністю працюватимуть одночасно, і фіксуємо їх номінальне споживання. Джерела даних – технічна документація або виміри ватметром. Приклад розрахунку базового навантаження: LED-освітлення – 30 шт × 7 Вт = 210 Вт

Ноутбуки – 2 × 120 Вт = 240 Вт

Стаціонарний комп’ютер — 300 Вт

Роутер – 30 Вт

Холодильник – 50 Вт (середнє споживання, без урахування пуску)

Телевізори – 2 × 150 Вт = 300 Вт

Зарядні пристрої — 70 Вт Разом: близько 1200 Вт (1,2 кВт) — мінімальний комфортний набір. Додаткові енергоємні прилади: Пральна машина — 800 Вт

Електроплита (1 конфорка) – 1500 Вт

Бойлер – 1500 Вт Загальна номінальна потужність під час одночасної роботи може досягати 5 кВт, що потребує потужного інвертора з високим пусковим резервом. Тип вихідної синусоїди Чиста синусоїда (Pure Sine Wave).

Обов’язкова для опалювальних котлів, насосів, холодильників, медичної та чутливої ​​електроніки. Забезпечує коректну роботу без шуму, перегріву та помилок електроніки.

Модифікована синусоїда.

Підходить тільки для простих навантажень: лампи розжарювання, заряджання телефонів, прості блоки живлення. Не рекомендується для дому з котлом або насосами. Напруга акумуляторної системи (АКБ) 12 В — компактні системи до 1–2 кВт (дачі, мінімальний резерв).

— компактні системи до 1–2 кВт (дачі, мінімальний резерв). 24 В — оптимально для навантажень 2–3 кВт.

— оптимально для навантажень 2–3 кВт. 48 В — найкращий вибір для систем від 3 кВт та вище.

Забезпечує менші струми, знижує втрати в кабелях та підвищує загальний ККД системи. Тип інвертора Автономний (Off-Grid).

Повністю незалежний від електромережі, працює з акумуляторами та сонячними панелями. Підходить для віддалених будинків.

Гібридний (Hybrid).

Універсальне рішення: керує мережею, акумуляторами та сонячними панелями. Може продавати чи накопичувати енергію.

Резервний (UPS).

Забезпечує швидке перемикання при відключенні мережі, але не вміщує живлення всього будинку тривалий час. Додаткові параметри вибору ККД. Сучасні інвертори мають ККД 90–96%. Чим вищий показник, тим менше втрат енергії.

Системи захисту. Обов'язковий захист від перевантаження, короткого замикання, перегріву та глибокого розряду акумуляторів.

Обов’язковий захист від перевантаження, короткого замикання, перегріву та глибокого розряду акумуляторів. Виробник. Відомі бренди забезпечують стабільну електроніку, реальну потужність та сервісну підтримку. Рекомендації щодо підбору Освітлення, інтернет, гаджети: 1–1,5 кВт, чиста синусоїда, 12 В

1–1,5 кВт, чиста синусоїда, 12 В Котел та насоси: 2–3 кВт, чиста синусоїда, 24–48 В

2–3 кВт, чиста синусоїда, 24–48 В Весь будинок: 5–10 кВт, гібридний інвертор, 48 В, акумулятори LiFePO4 5 моделей домашніх інверторів потужністю 5 кВт DEYE SUN‑5K 5kW Hybrid Inverter — гібридний інвертор 5 кВт, добре підходить для будинку із сонячними панелями та акумуляторами, має стабільну роботу та популярність серед користувачів. Megarevo O5KL1D 5kW Off-Grid Inverter – автономний інвертор на 5 кВт, ідеальний для будинків без підключення до мережі або повністю автономної СЕС; витримує короткочасні піки до ~7.5 кВт. HVM‑5KW Plus Parallel Hybrid Inverter — гібридний інвертор 5 кВт 48 V, який можна використовувати з батареями LiFePO4 та розширювати систему паралельним підключенням. Deye SUN‑5K‑SG05LP1‑EU 5kW Hybrid Inverter — однофазний гібридний інвертор від відомого бренду Deye, підходить для дому із системою сонячних панелей та акумуляторами. Huawei SUN2000‑5KTL‑L1 5kW Grid Inverter — мережний інвертор 5 кВт для сонячних систем з підключенням до мережі (без акумуляторів або гібридних схем). Huawei відомий своєю надійністю у PV-сфері. Топ моделей домашніх інверторів потужністю 10 кВт Інвертор гібридний MUST PH19‑10048 EXP — гібридний інвертор ~10 кВт

Підходить для будинку та сонячних панелей з акумуляторами.

Комбінує функції автономної та мережевої роботи. Гібридний сонячний інвертор DEYE SUN‑10K‑SG04LP3‑EU — гібридний сонячний інвертор 10 кВт

Підтримує роботу із сонячними панелями.

Хороший варіант для повної системи енергопостачання вдома. EcoFlow PowerOcean 10kW 3P — потужний трифазний інвертор ~10 кВт

Підходить для великих будинків та котеджів, де потрібне трифазне харчування.

Як вибрати акумулятор для дому Акумулятор – основа резервної або автономної системи. Його тип впливає на термін служби, безпеку та ефективність. Вибір типу акумулятора LiFePO4 (літій-залізо-фосфатні)

Найбільш сучасне та надійне рішення. Відрізняються: термін служби 10–15 років;

висока безпека;

швидким зарядом;

стійкістю до частих циклів заряду/розряду.

Ідеальні для будинків із регулярними відключеннями електроенергії. GEL/AGM (свинцево-кислотні)

Більш доступні за ціною: GEL краще переносять глибокі розряди;

AGM підходять для рідкісних аварійних відключень.

Мінуси — більша вага, менший ресурс, чутливість до глибоких розрядів. Сумісність та умови експлуатації Напруга. Повинно відповідати інвертору (12 / 24 / 48 В).

Повинно відповідати інвертору (12 / 24 / 48 В). Сумісність з інвертором. LiFePO4 потребує правильного зарядного профілю.

LiFePO4 потребує правильного зарядного профілю. Температурні умови. LiFePO4 добре працюють при жарі; свинцево-кислотні погано переносять мороз; GEL більш стійкі до холоду.

Чому варто вибирати LiFePO4 Для дому оптимальним варіантом є LiFePO4 48 В.

Це безпечні літієві акумулятори з високою термічною стабільністю, великим ресурсом (до 6000+ циклів) та високим ККД. Вони широко застосовуються в ДБЖ, сонячних електростанціях, електромобілях та промисловій енергетиці. Ключові переваги: мінімальний ризик займання;

менша вага та компактність;

висока віддача потужності;

вбудована система керування (BMS), що захищає від перезаряду та глибокого розряду. Автомобільні акумулятори не можна використовувати — вони не розраховані на циклічну роботу. 5 акумуляторів для домашнього підключення та використання 48V 51.2V 200Ah LiFePO4 Movable Energy Storage Battery Цей акумулятор є потужним LiFePO4-джерелом енергії на 48 В і ~10 кВт·год, що підходить для будинку з інвертором 3–7 кВт. LiFePO4-хімія забезпечує довгий термін служби – до 6000 циклів і більше, що робить його вигідним вкладенням на роки вперед. Такі батареї стійкі до глибоких розрядів та безпечніші за традиційні свинцево-кислотні аналоги завдяки вбудованій системі BMS із захистом від перезаряду та перегріву. Зручна переносна конструкція дозволяє використовувати батарею як стаціонарно, так і за потреби переміщати між об’єктами. Це чудове рішення для резервного харчування важливих споживачів, таких як котел, насоси, освітлення та побутова електроніка. RCT Voltronic LIO-II 4810 5000Wh LiFePO4 Battery Module Цей модульний акумулятор LiFePO4 на ≈5 кВт·год і 51.2 В відмінно підходить для невеликих домашніх систем резервного живлення або сонячних станцій. Завдяки LiFePO4-технології батарея має стабільну напругу протягом розряду та може обслуговувати пристрої без стрибків потужності до останніх відсотків заряду – це важливо для котлів та інверторів. Її відносно компактні розміри та модульність дозволяють легко збирати більш ємні системи шляхом паралельного з’єднання кількох модулів. Вбудований BMS контролює безпеку та баланс осередків, запобігаючи перегріву, коротке замикання та глибокий розряд. Відмінний варіант для тих, хто хоче створити автономне харчування з можливістю розширення зі збільшенням потреб. 48V 200Ah Power Wall Lithium Iron Battery Цей 48 LiFePO4 Power Wall акумулятор потужністю близько 10 кВт·год призначений для стаціонарної установки в побутових енергосистемах. Він зберігає електроенергію від сонячних панелей або мережі та в потрібний момент забезпечує живлення будинку під час відключень або пікових навантажень. Літій-залізо-фосфатна конструкція забезпечує високу безпеку та довговічність, а вбудована система управління (BMS) захищає від перезаряду та глибокого розряду. Використання LiFePO4 також дозволяє батареї витримувати високі цикли без значної деградації, що збільшує термін її служби. Це ідеальний вибір для інтеграції з гібридним інвертором та СЕС для повноцінного енергопостачання будинку. 6000 Cycles 5kWh‑10kWh LiFePO4 Battery Pack Цей акумулятор LiFePO4 пропонує 5–10 кВт·год енергії з великим ресурсом — до 6000 циклів розряду/заряду. Він добре підходить для підключення до домашніх інверторів та СЕС, забезпечуючи надійний резерв енергії у разі відключення мережі чи вночі. Солідний термін служби та здатність витримувати глибокі розряди робить такий акумулятор вигідним для частого використання та тривалої експлуатації без частої заміни. Вбудований BMS забезпечує захист від перевантажень, короткого замикання та температурних аномалій, що особливо важливо для стаціонарних домашніх систем. Такий пакет батарей стане основою системи автономного електропостачання, дозволяючи живити опалювальний котел, освітлення, електроніку та побутові прилади тривалий час. Home Energy Storage 48V Li-ion Battery Rack Mounted Ця стаціонарна LiFePO4 батарея для зберігання енергії на 48 В монтується у стійку і розрахована на великі системи – до 10 кВт·год або більше. Вона підходить для інтеграції в домашні сонячні станції, гібридні інвертори та резервні джерела живлення. Модульна конструкція дозволяє легко масштабувати ємність, додаючи додаткові блоки зі збільшенням потреб. Високоякісні літій-іонні елементи забезпечують стабільну напругу та високу енергоємність, що є корисним при тривалих відключеннях електрики або при використанні будинку без мережі. Цей варіант — гарний вибір для тих, хто планує побудувати масштабовану, довговічну та високоефективну систему енергопостачання.