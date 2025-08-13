Xiaomi Mijia Robot Vacuum 5 Pro може розпізнавати 47 видів бруду

Суббренд Xiaomi Mijia анонсував нову модель роботизованого пилососу – Robot Vacuum 5 Pro, орієнтовану на преміум-сегмент.

Пристрій оснащений комплексом сенсорів, що включає камери з AI-баченням, інфрачервону камеру та лідер. Система комп’ютерного зору з урахуванням штучного інтелекту здатна розпізнавати до 200 типів предметів і 47 категорій забруднень.

Пилосос підтримує автоматичну дозаправку миючих засобів та води з док-станції та самоочищення гарячою водою. Заявлена потужність всмоктування становить 23 000 Па. Для збирання використовується комбінація з основної та бічної щіток, швабри, а також висувної робочої руки для очищення кутів.

Висота корпусу складає 9,5 см, що дозволяє пристрою працювати під більшістю меблів.



Раніше компанія Xiaomi випустила на глобальному ринку нову модель робота-пилососа Robot Vacuum S20+. Це покращена версія моделі Robot Vacuum S20. Пристрій має збільшену потужність всмоктування до 6000 Па і оснащений двома обертовими швабрами.

Робот-пилосос підтримує чотири режими прибирання та використовує лазерну навігацію LDS з технологією запобігання зіткненням з перешкодами. Він здатний розпізнавати килими та автоматично піднімати швабри для їхнього прибирання.

Robot Vacuum S20+ живиться від акумулятора ємністю 5200 мАг, забезпечуючи до 170 хвилин автономної роботи. Керувати пристроєм можна через фірмову програму на смартфоні. Пилосос вже представлений на глобальному сайті виробника, проте ціни та дати старту продажів поки що не оголошені.