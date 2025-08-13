Xiaomi Mijia Robot Vacuum 5 Pro может распознавать 47 видов грязи

Суббренд Xiaomi Mijia анонсировал новую модель роботизированного пылесоса – Robot Vacuum 5 Pro, ориентированную на премиум-сегмент.

Устройство оснащено комплексом сенсоров, включающим камеры с AI-видением, инфракрасную камеру и лидер. Система компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта способна распознавать до 200 типов предметов и 47 категорий загрязнений.

Пылесос поддерживает автоматическую дозаправку моющих средств и воды с док-станции и самоочистку горячей водой. Заявленная мощность всасывания составляет 23000 Па. Для уборки используется комбинация из основной и боковой щеток, швабры, а также выдвижной рабочей руки для очистки углов.

Высота корпуса составляет 9,5 см, что позволяет устройству работать под большинством мебели.

Ранее компания Xiaomi выпустила на глобальном рынке новую модель робота-пылесоса Robot Vacuum S20+. Это улучшенная версия модели Robot Vacuum S20. Устройство обладает увеличенной мощностью всасывания до 6000 Па и оснащено двумя вращающимися швабрами.

Робот-пылесос поддерживает четыре режима уборки и использует лазерную навигацию LDS с технологией предотвращения столкновений с препятствиями. Он способен распознавать ковры и автоматически поднимать швабры для их уборки.

Robot Vacuum S20+ питается от аккумулятора емкостью 5200 мАч, обеспечивая до 170 минут автономной работы. Управлять устройством можно через фирменное приложение на смартфоне. Пылесос уже представлен на глобальном сайте производителя, однако цены и даты старта продаж пока не объявлены.