    

Обзор ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): универсальный и симпатичный

02.03.26

Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G) Компания Acer традиционно предлагает ноутбуки разного уровня и решения сочетающие неплохие характеристики и приемлемую цену все еще можно встретить на рынке. Модель Nitro Lite 16 2025 модельного года получила интересный дизайн корпуса, геймерские акценты и проверенные компоненты прошлых поколений. Но от этого больше уступок не появилось, наоборот, есть смысл рассматривать такие варианты для задач широкого спектра. 

Дизайн и эргономика

 

Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G)

 

Игровой ноутбук Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G) получился компактным и с интересными особенностями дизайна. С одной стороны, его корпус — это матовые черные панели, разбавленные на крышке узорами на треть крышки и логотипом линейки Nitro. Внутри в области клавиатуры только другой логотип «N» да красные клавиши «W, A, S, D» напоминают, что устройство из игровой линейки. Область вокруг крышки, боковые торцы, панель дна – все минималистичное и мало чем отличается от офисных лэптопов.

 

Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G)

 

Разъемы разнесены по боковым граням. Вполне достаточный набор из двух USB Type-A, HDMI, Ethernet, Kensington и аналогового аудио. Примечательно что для зарядки используется порт USB Type-C. Такой отголосок из ультрапортативных моделей и очень даже универсальное решение. Еще одно свидетельство того что модель в том числе и для офисной работы.

 

Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G) Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G)

Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G)

 

Подсветка здесь только у клавиатуры, она имеет три градации яркости. Вполне достаточно в темное время. Правда, будет видно только их силуэт, поэтому эксперты слепого набора – добро пожаловать. Зато при достаточном освещении нет никакой двоякости – символы белого цвета хорошо видны на кнопках. Кнопку питания традиционно оставили в правом верхнем углу. Хорошо, что рядом не часто используемая «Delete», а звездочка и кнопка активации цифрового блока.

 

Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G) Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G)

 

Ко всему корпус достаточно тонкий, есть подножки для подъема над поверхность на нижнем торце крышки и днище. Вес совсем не большой как для игровой модели, и разве что слегка великоват как для ноута который может придется носить с собой.

 

Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G)

 

Оснащение

 

Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G)

 

Дисплей диагональю 16 дюймов имеет разрешение 1920×1200. Это быстрая по современным меркам матрица с частотой обновления 180 Гц. При соотношении сторон экрана 16:10 на нем удобно не только играть, но и работать с текстами и контентом.

 

cpuz acer nitro 16

 

Установленный Intel Core i7-13620H —процессор семейства Raptor Lake-H получил гибридную архитектуру с 10 ядрами и 16 потоками: шесть производительных P-ядер и четыре энергоэффективных E-ядра. Базовая частота P-ядер составляет 2,4 ГГц, а в режиме Turbo Boost она достигает 4,9 ГГц.

 

Процессор оснащен 24 МБ кэш-памяти L3 и поддерживает оперативную память DDR5-5200 и DDR4-3200. Номинальный теплопакет составляет 45 Вт с возможностью кратковременного увеличения энергопотребления в турборежиме.

 

Встроенная графика Intel UHD Graphics с 64 исполнительными блоками обеспечивает базовую работу с мультимедиа и легкими играми. Процессор поддерживает интерфейс PCIe 4.0, а также современные стандарты подключения и ускорения ИИ-задач через Intel Deep Learning Boost.

 

В синтетических тестах Cinebench R23 и Geekbench 6 чип демонстрирует заметный прирост по сравнению с Core i7-12650H, особенно в многъядерных нагрузках. Недаром Intel Core i7-13620H рассматривается как универсальное решение для рабочих станций, игровых ноутбуков и мобильных систем для создания контента.

 

 

 

Дополняется процессор видоекратой для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4050 — видеокарта поколения Ada Lovelace, ориентированная на игровые ноутбуки среднего сегмента. Графический процессор AD107 получил 2560 CUDA-ядер, 80 текстурных блоков и 32 блока растеризации. Базовая конфигурация включает 6 ГБ видеопамяти GDDR6 с 96-битной шиной и пропускной способностью около 192 ГБ/с. Номинальное энергопотребление мобильных версий варьируется от 35 до 115 Вт в зависимости от конфигурации ноутбука.

 

В синтетических тестах 3DMark Time Spy средний результат достигает примерно 8–8,5 тыс. баллов, что заметно выше уровня GTX 1650 и RTX 3050. В Geekbench 6 OpenCL ускоритель набирает около 75–81 тыс. баллов, демонстрируя двукратный прирост вычислительной производительности по сравнению с устаревшими мобильными GPU начального уровня. В игровых тестах средняя производительность на высоких настройках в 1080p составляет около 90 FPS, а в 1440p — более 50 FPS в современных проектах. Поддержка DLSS и аппаратного рейтрейсинга позволяет запускать игры с трассировкой лучей при сохранении приемлемой частоты кадров. GeForce RTX 4050 рассматривается как базовое решение для игровых ноутбуков с акцентом на 1080p-гейминг, создание контента и ускорение мультимедийных задач.

 

 

Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G)

 

Установлен SSD SCY SMM88HG51200D — твердотельный накопитель формата M.2, ориентированный на использование в ноутбуках и компактных ПК. Модель оснащается 512 ГБ памяти и работает через интерфейс PCIe. Модель рассматривается как базовое решение для апгрейда мобильных и настольных систем с акцентом на повышение общей отзывчивости ПК.

 

gisto pc mark 10

3d mark cpu profile

3d mark fire strike ultra    3d mark time spy 3d mark time spy extreme 3d mark port royale

gisto pc mark 10 battery

 

Впечатления

 

В итоге Acer Nitro Lite 16 образца 2025 года выглядит как сбалансированное решение для пользователей, которым нужен универсальный ноутбук без переплаты за топовые конфигурации. Модель сочетает игровой дизайн с достаточно сдержанным внешним видом, позволяющим использовать устройство и в офисной среде. Аппаратная платформа прошлых поколений не выглядит устаревшей и по-прежнему обеспечивает производительность в играх, рабочих задачах и мультимедийных сценариях. Связка процессоров серии Core i5 или Core i7 с видеокартой GeForce RTX 4050 формирует основу для комфортного гейминга в Full HD и работы с контентом. При этом поддержка современных технологий вроде DLSS и аппаратного ускорения ИИ расширяет возможности ноутбука за пределами базового игрового сценария.

 

Экран с частотой 180 Гц и соотношением сторон 16:10 делает модель удобной не только для развлечений, но и для повседневной работы с документами и графикой. Наличие универсального USB-C для зарядки и достаточного набора портов подчеркивает ориентацию устройства на смешанные сценарии использования. Компактный по меркам 16-дюймовых моделей корпус и минималистичный дизайн позволяют Nitro Lite 16 не выделяться в деловой среде. С учетом ожидаемых конфигураций для украинского рынка модель может оказаться особенно интересной в среднем ценовом сегменте. В результате ноутбук выглядит как практичный вариант для пользователей, которым нужен один мобильный компьютер для работы, учебы и современных игр.

 

Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G)

Характеристики Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G)

Дисплей: 16, 1920×1200, 180 Гц, IPS
Процесор: Intel Core i7 13620H, 4,3 Ггц, 45 Вт
Відеоадаптер: Intel UHD Graphics, NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 ГБ GDDR6, 35 Вт
Оперативная память: 16 ГБ DDR5
Накопитель: 512 ГБ SSD, PCIe Gen4x4 NVMe M.2 2280
Разъемы: 3×USB Type-A 3.2 Gen 11×USB Type-A 41× HDMI 2.11× комбинированный аудио 3,5 мм
Веб-камера/ИК датчик/микрофон/LAN: 1080p/да/да/LAN 2.5G
Считыватель карт памяти: да
Дактилоскопический сенсор: нет
Коммуникации: Wi-Fi 6(802.11ax), Bluetooth 5.0
Подсветка клавиатуры: да
Звук: динамики 2×2 Вт
Аккумулятор: 53 Вт·ч, Li-Ion (4-cell), БП 100 Вт
Дополнительно: Подсветка клавиатуры, 2 динамика
Операционная система: Windows 11 Pro
Габариты: 362,2×248,5×22,9 мм
Вес: 1,95 кг
Поставщик: Представительство компании Acer в Украине
Цена (с Intel Core i5-13420H): ~$840

Оценка:

+ стоимость

+ эргономика

- только процессоры Intel Core i5 в Украине

 

Читайте также:

mchernovoy
Михаил Черновой
Редактор
     

Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте також Read more

Мышки и клавиатуры Tt eSports на Computex 2018

Публикации и тесты устройств недели

Tt eSPORTS представила бюджетную игровую мышь и коврик с дактилоскопическим датчиком
игровая мышь Tt eSPORTS VENTUS R
Tt eSPORTS анонсировала игровую мышь VENTUS R с оптическим сенсором




Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
925
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

23.02.26
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
views
40
comments 0
Oppo Reno15

Смартфон Oppo Reno15 делает ставку на дизайн, качественный дисплей, универсальные камеры и хорошую автономность. Расскажем подробнее

02.03.26 | 05.23
Обзор ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): универсальный и симпатичный
23.02.26 | 05.48
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
17.02.26 | 22.00
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
02.02.26 | 05.04
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
01.03.26 | 16.52
HP: память и накопители теперь составляют треть стоимости ПК    
HP Envy 32 All-in-One

Если в 20252 году затраты на память и накопители составляли 15–18% от общей стоимости компонентов, то теперь показатель приблизился к 35%.

01.03.26 | 09.12
Starlink Mobile 5G обеспечит скорость 150 Мбит/с даже в Арктике  
SpaceX Starlink V3

SpaceX готовится к запуску глобального мобильного сервиса Starlink Mobile с поддержкой 5G. Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила вывод на орбиту до 15 000 спутников формата direct-to-cell (D2C)

01.03.26 | 16.52
HP: память и накопители теперь составляют треть стоимости ПК
01.03.26 | 09.12
Starlink Mobile 5G обеспечит скорость 150 Мбит/с даже в Арктике
28.02.26 | 15.43
Исследование: Искусственный интеллект в 95% симуляций использует ядерное оружие
28.02.26 | 08.09
Ноутбук Asus ProArt GoPro Edition для фанатов экшн камер начали продавать в Украине
27.02.26 | 18.39
Garmin выпустила большое обновление для 5 смарт часов
27.02.26 | 16.09
Micron выпустила 3 ​​ГБ чипы памяти GDDR7
27.02.26 | 13.08
Купить Samsung Galaxy S26 в Украине можно будет дешевле в версии 512 ГБ
27.02.26 | 10.04
Chery представила дизельный plug-in гибрид
27.02.26 | 07.07
Samsung Galaxy Buds4 и Buds4 Pro — стало больше интеграции с экосистемой Galaxy
26.02.26 | 18.50
Наушники Oppo Enco Air 5 Pro имеют защиту IP55 и цену $50
26.02.26 | 16.17
Hyundai добавит покемонов в свои авто
26.02.26 | 13.22
Xiaomi Tag — более доступный трекер, который совместим с Apple и Google
26.02.26 | 11.26
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S26: много искусственного интеллекта, не слишком много прорывов
26.02.26 | 10.07
Toyota RAV4 2026: 329 л.с. и 150 км запаса хода на электримоторе
26.02.26 | 07.10
Blizzard выпустит мобильную Overwatch