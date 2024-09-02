Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование

Игровые ноутбуки похоже становятся все более разнообразными. Их «маскируют» под рабочие модели, убирая яркие цветовые акценты и характерные формы. И эта тенденция наблюдается уже несколько лет. Еще больше сумятицы внесла компания Intel, выпустив серию процессоров Core Ultra c кодовым названием Meteor Lake. У пользователя может сложиться впечатление что новые чипы заточены под тонкие и энергоэффективные устройства. Но это не совсем так. За счет оптимизации обработки данных разного типа (здесь вставляются магические термины про искусственный интеллект), они могут выдавать достойные показатели как для игр и редакторов контента, так и для обеспечения неплохой автономности. Все это в том или ином виде хорошо выражено в рассматриваемой модели Acer Predator Helios Neo 14.

Дизайн и эргономика

Модель Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA) одна из первых у Acer на рынке Украины с новыми процессорами и, хотя в плане дизайна кардинальных изменений нет, у нее есть свои фишки. Как уже говорилось, внешне модель очевидно находится на стыке классов игровых и производительных рабочих моделей для работы.

Прежде всего ноутбук очень даже компактный и о наличии дискретной видеокарты здесь можно догадаться лишь по количеству вентиляционных отверстий по бокам и сзади. Они не слишком выразительны. Любопытно, что при этом на днище всего два небольших пятачка вентиляции под кулеры процессора и видеокарты.

Внешние плоскости корпуса окрашены в черный матовый цвет. На крышке его разбавляет логотип игрового подразделения Acer и несколько линий. На выступе нижней части, под крышкой, также есть узор. Вся задняя грань по сути является одной большой решеткой вентиляции, которая украшена симметричными диффузорами как в некоторых других моделях Предатор. В этой модели они не съемные, но так бывает, например у Predator Helios 16.

Область клавиатуры также лаконична. Это вариант без цифрового блока, под стать компактному ноуту в целом. Тем не менее, даже стрелки от компактности формата не пострадали. Все клавиши расположены удобно. Шифты, ентер и бекспейс имеют оптимальную длину и придраться практически не к чему. Кроме нашего обычного. Кнопка питания установлена в области клавиатуры. Ее поставили рядом с клавишей запуска фирменной утилиты и клавиш регулировки мультимедиа, так что в каком-то плане она изолирована от более часто востребованных зон. Правда кнопку смены режимов работы охлаждения все-таки оформили отдельно. Даже «не знаем» какую из них критичнее случайно нажать во время катки.

Над полем клавиатуры практически на всю ширину корпуса установлена решетка забора воздуха. Два динамики же расположены на дне ноутбука.

Тачпад не слишком большой, но опять же, это компактная модель. Дополнительно «отжатый» у какого-то из краев сантиметр, погоды не сделает. Пользоваться, скорее всего, все равно будет удобнее мышкой. Особенно в редакторах, особенно в играх.

Хотя здесь и есть разноцветная подсветка логотипа и клавиатуры, она минимально снижает «серьёзность» внешнего вида. Ее можно отключить или выбрать однотонный свет. Логотип на крышке двухкомпонентный – часть лого Predator нарисована черным глянцем, часть представлена светодиодами.

Стоит отметить довольно удачное расположение портов – по одному USB Type-A и Type-C с каждой стороны. Слева их дополняет разъем питания и гибридный аудио. Справа еще есть кард ридер и HDMI. Весь этот набор дополнительно говорит нам о том, что ноутбук, в том числе, и для рабочих задач.

Веб-камера с микрофонами расположена традиционно над дисплеем. А вот инфракрасного датчика тут нет и поэтому функция распознавания лица Windows Hello не поддерживается.

Оснащение

Дисплей у модели имеет фактическую диагональ 14,5 дюймов (37 см). Установлена матрица IPS разрешением 3072×1920. Это соотношение сторон 16:10, которое означает что работать в различных программах, где есть панели инструментов, может быть удобнее. Поддерживаемая частота обновления 165 Гц, что в свою очередь благоприятно скажется на игровом процессе. Максимальный уровень яркости 400 нит. Этого достаточно для работы в хорошо освещенном помещении или в тени на улице, но прямо на солнце могут быть нюансы. Цветовой охват sRGB — 100%.

В данном случае установлен топовый процессор Intel Core Ultra 9 185H, который содержит 16 ядер и поддерживает 22 потока инструкций. При этом конфигурация ядер подразумевает использование трех блоков:

6 производительных ядер (P)

8 эффективных ядер (E)

2 эффективных ядра с низким энергопотреблением (LP-E)

Intel Core Ultra 9 185H имеет частоту до 5,1 ГГц, а также встроенный графический процессор Arc с 8 ядрами Xe, работающими с частотой до 2,35 ГГц. Новая архитектура Xe LPG позволяет повысить производительность при более низком минимальном напряжении, а также добавляет поддержку технологии масштабирования Intel XeSS и трассировки лучей. Cистема работает превосходно, а вот при переключении видеокарты (во время запуска игр, например) система на мгновение подвисает, так как происходит переключение MUX.

А вот модель видеокарты для ноутбуков здесь не топовая, но более чем достаточна для игр и ресурсов при рендере. Мобильная NVIDIA GeForce RTX 4070 основана на чипе AD106 с 4608 активными ядрами CUDA, она поддерживает DLSS 3 и трассировку лучей. RTX 4070 для ноутбуков позволит комфортно запускать современные игры в Full HD и 2K с большим запасом мощности.

В ноутбуках очень широкий диапазон разрешенных значений TGP для RTX 4070, от 35 до 115 Вт, а суммарно 140 Вт с учетом 25 Вт Dynamic Boost. При выборе нужно следить за тем, какой TGP установлен производителем. В данном случае имеем 65 Вт.

Дополняют систему 32 гигабайта оперативной памяти производства Samsung формата DDR5 с рабочей частотой 5600 МГц. Она распаяна на восьми слотах по 4 ГБ.

Файлы и система хранятся на SSD с PCIe 4.0 NVMe в формате M.2, также от южнокорейской компании. Объем памяти составляет 1 ТБ.

Среди беспроводных коммуникаций — Wi-Fi Killeer стандарта 6E или 802.11ax, а также Bluetooth 5.3.

Литий-ионная батарея из четырех ячеек имеет емкость 76 Вт·ч. Она позволяет ноуту проработать без розетки почти 5 часов, что можно назвать хорошим результатом для этого класса.

Впечатления

Acer Predator Helios Neo 14 – еще одно хорошее решение среди компактных и близких к рабочим станциям игровых ноутбуков. Он не только имеет достаточную производительность, но и дополнительное оснащение, которое пригодится в работе.

Корпус получил малые габариты, небольшой вес как для такого уровня железа и необходимого ему охлаждения. Примечательно, что мы часто жаловались на скопление одинаковых портов на одной грани. Тут этот момент учтен, разнообразные варианты юсб находятся с разных сторон.

Можно пытаться сравнивать эту модель в 16-дюймовой версии с ROG Zephyrus G16 2024 года, взяв за критерий сетап комплектующих и форм-фактор. Но как-то у нас не получилось. Как минимум, потому что у них разные клавиатуры — с блоком и без, а максимальный вариант видеокарт – 4070 vs 4090. Но все-таки основным отличием мы бы назвали цену – Zephyrus G16 почти в вдвое дороже.

Маркетологи написали достаточно красноречиво что Acer Predator Helios Neo 14 сделает любую среду своей ареной, а любое кафе – студией. У пользователя для такой импровизации, правда, будет не особо большое 14-дюймовое окошко, но универсальным и самодостаточным этот ноутбук точно можно назвать.

Характеристики ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA)

Дисплей: 14,5”, 3072×1920 (16:10), 165 Гц, 0,2 мс Процесор: Intel Core Ultra 9 185H (16 ядер, 22 потока), 2,3-5,1 ГГц, 45 Вт Відеоадаптер: · Intel Arc · NVIDIA GeForce RTX 4070, 8 ГБ GDDR6, 1800 МГц, 65 Вт Оперативная память: 32 ГБ DDR5-5600, Samsung (8×4 ГБ) Накопитель: 1024 ГБ SSD, Samsung, PCIe 4.0 NVMe M.2 Разъемы: · 2×USB 3.2 Gen 2 · 1×USB Type-C port Support: Thunderbolt 4/USB 3.2 Gen 2/DisplayPort over USB-C/USB charging 5 V; 3 A/DC-in port 20 V; 65 W · 1×USB Type-C port Support: USB 3.2 Gen 2/DisplayPort over USB-C/USB charging 5 V; 3 A/DC-in port 20 V; 65 W · 1× HDMI 2.1 · 2× комбинированный аудио 3,5 мм Веб-камера/ИК датчик/микрофон/LAN: 1080p/да/да/нет Считыватель карт памяти: MicroSD Дактилоскопический сенсор: нет Коммуникации: Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.3 Подсветка клавиатуры: да Звук: динамики 4×2 Вт + вуфер Аккумулятор: 76 Вт·ч, Li-Ion (4-cell) Дополнительно: Подсветка клавиатуры, лого на крышке Операционная система: Windows 11 Pro Габариты: 324,12×255,35×20,9 мм Вес: 1,9 кг Поставщик: Представительство компании Acer в Украине Цена: ориентировочно $2700

Оценка:

+ компактность/производительность

+ эргономика

+ кард-ридер

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Михаил Черновой

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