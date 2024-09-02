Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактне домінування

Ігрові ноутбуки схоже стають все більш різноманітними. Їх «маскують» під робочі моделі, прибираючи яскраві колірні акценти та характерні форми. І ця тенденція спостерігається вже кілька років. Ще більше сум’яття внесла компанія Intel, випустивши серію процесорів Core Ultra Meteor Lake. У користувача може скластися враження, що нові чіпи заточені під тонкі та енергоефективні пристрої. Але це зовсім так. За рахунок оптимізації обробки даних різного типу (тут вставляються магічні терміни про штучний інтелект) вони можуть видавати гідні показники як для ігор і редакторів контенту, так і для забезпечення непоганої автономності. Все це в тому чи іншому вигляді добре виражено в моделі Acer Predator Helios Neo 14.

Дизайн та ергономіка

Модель Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA) одна з перших у Acer на ринку України з новими процесорами і, хоча в плані дизайну кардинальних змін немає, має свої фішки.Як мовилося раніше, зовні модель очевидно перебуває в стику класів ігрових і продуктивних робочих моделей до роботи.

Насамперед ноутбук дуже компактний і про наявність дискретної відеокарти тут можна здогадатися лише за кількістю вентиляційних отворів з боків і ззаду. Вони не надто виразні. Цікаво, що при цьому на дно всього два невеликі п’ятачки вентиляції під кулери процесора і відеокарти.

Зовнішні поверхні корпусу пофарбовані в чорний матовий колір. На кришці його розбавляє логотип ігрового підрозділу Acer та кілька ліній. На виступі нижньої частини під кришкою також є візерунок. Вся задня грань по суті є однією великою решіткою вентиляції, яка прикрашена симетричними дифузорами, як у деяких інших моделях Предатор. У цій моделі вони не знімні, але так буває, наприклад, у Predator Helios 16.



Область клавіатури також лаконічна. Це варіант без цифрового блоку, відповідно компактному ноуту в цілому. Проте навіть стрілки від компактності формату не постраждали. Всі клавіші зручно розташовані. Шифти, ентер і бекспейс мають оптимальну довжину і причепитися практично нема до чого. Окрім нашого звичайного. Клавіша живлення встановлена ​​в області клавіатури. Її поставили поруч із клавішею запуску фірмової утиліти та клавіш регулювання мультимедіа, так що в якомусь плані вона ізольована від найчастіше затребуваних зон. Щоправда, кнопку зміни режимів роботи охолодження все-таки оформили окремо. Навіть «не знаємо» яку з них критичніше випадково натиснути під час ковзанки.

Над полем клавіатури практично на всю ширину корпусу встановлені грати забору повітря. Два динаміки розташовані на дні ноутбука.

Тачпад не надто великий, але знову ж таки, це компактна модель. Додатково «віджатий» у якогось із країв сантиметр погоди не зробить. Користуватися, швидше за все, все одно буде зручніше мишкою. Особливо у редакторах, особливо в іграх.

Хоча тут і є різнокольорове підсвічування логотипу та клавіатури, воно мінімально знижує «серйозність» зовнішнього вигляду. Її можна вимкнути або вибрати однотонне світло. Логотип на кришці двокомпонентний – частина лого Predator намальована чорним глянцем, частина представлена ​​світлодіодами.



Варто відзначити досить вдале розташування портів – по одному USB Type-A та Type-C з кожного боку. Зліва їх доповнює роз’єм живлення та гібридний аудіо. Справа ще є кард рідер та HDMI. Весь цей набір додатково говорить нам про те, що ноутбук, у тому числі, і для робочих завдань.

Веб-камера із мікрофонами розташована традиційно над дисплеєм. А ось інфрачервоного датчика тут немає і тому функція розпізнавання обличчя Windows Hello не підтримується.

Обладнання

Дисплей моделі має фактичну діагональ 14,5 дюймів (37 см). Встановлено матрицю IPS роздільною здатністю 3072×1920. Це співвідношення сторін 16:10, яке означає, що працювати в різних програмах, де є панелі інструментів, може бути зручнішим. Частота оновлення 165 Гц, що підтримується, що в свою чергу сприятливо позначиться на ігровому процесі. Максимальний рівень яскравості 400 ніт. Цього достатньо для роботи в добре освітленому приміщенні або в тіні на вулиці, але на сонці можуть бути нюанси. Колірне охоплення sRGB – 100%.



У цьому випадку встановлений топовий процесор Intel Core Ultra 9 185H, який містить 16 ядер та підтримує 22 потоки інструкцій. При цьому конфігурація ядер передбачає використання трьох блоків:

6 продуктивних ядер (P)

8 ефективних ядер (E)

2 ефективні ядра з низьким енергоспоживанням (LP-E)

Intel Core Ultra 9 185H має частоту до 5,1 ГГц, а також вбудований графічний процесор Arc з 8 ядрами Xe, що працюють із частотою до 2,35 ГГц. Нова архітектура Xe LPG дозволяє підвищити продуктивність при нижчій мінімальній напрузі, а також додає підтримку технології масштабування Intel XeSS та трасування променів. Система працює чудово, а ось при перемиканні відеокарти (під час запуску ігор, наприклад) система на мить підвисає, оскільки відбувається перемикання MUX.

А ось модель відеокарти для ноутбуків тут не топова, але більш ніж достатня для ігор та ресурсів при рендері. Мобільна NVIDIA GeForce RTX 4070 заснована на чіпі AD106 з 4608 активними ядрами CUDA, вона підтримує DLSS 3 та трасування променів. RTX 4070 для ноутбуків дозволить комфортно запускати сучасні ігри у Full HD та 2K з великим запасом потужності.

У ноутбуках дуже широкий діапазон дозволених значень TGP для RTX 4070 від 35 до 115 Вт, а сумарно 140 Вт з урахуванням 25 Вт Dynamic Boost. При виборі слід стежити за тим, який TGP встановлений виробником. У разі маємо 65 Вт.

Доповнюють систему 32 гігабайти оперативної пам’яті виробництва Samsung формату DDR5 із робочою частотою 5600 МГц. Вона розпаяна на восьми слотах по 4 ГБ.

Файли та система зберігаються на SSD з PCIe 4.0 NVMe у форматі M.2, а також від південнокорейської компанії. Об’єм пам’яті становить 1 ТБ.

Серед бездротових комунікацій – Wi-Fi Killeer стандарту 6E або 802.11ax, а також Bluetooth 5.3.



Літій-іонна батарея з чотирьох осередків має ємність 76 Вт·год. Вона дозволяє ноуту пропрацювати без розетки майже 5 годин, що можна назвати добрим результатом для цього класу.

Враження

Acer Predator Helios Neo 14 – ще одне гарне рішення серед компактних та близьких до робочих станцій ігрових ноутбуків. Він не тільки має достатню продуктивність, але й додаткове обладнання, яке стане в нагоді в роботі.

Корпус отримав малі габарити, невелику вагу як для такого рівня заліза та необхідного йому охолодження. Примітно, що часто скаржилися на скупчення однакових портів однією грані. Тут цей момент враховано, різноманітні варіанти юсб знаходяться з різних боків.

Можна намагатися порівнювати цю модель у 16-дюймової версії з ROG Zephyrus G16 2024 року, взявши за критерій сетап комплектуючих та форм-фактор. Але якось у нас не вийшло. Як мінімум, тому що у них різні клавіатури – з блоком і без, а максимальний варіант відеокарт – 4070 vs 4090. Але все-таки основною відмінністю ми назвали б ціну – Zephyrus G16 майже вдвічі дорожче.

Маркетологи написали досить промовисто, що Acer Predator Helios Neo 14 зробить будь-яке середовище своєю ареною, а будь-яке кафе – студією. У користувача для такої імпровізації, правда, буде не дуже велике 14-дюймове віконце, але універсальним і самодостатнім цей ноутбук точно можна назвати.

Характеристики ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA)

Дисплей: 14,5”, IPS, 3072×1920 (16:10), 165 Гц, 0,2 мс Процесор: Intel Core Ultra 9 185H (16 ядер, 22 потоки), 2,3-5,1 ГГц, 45 Вт Відеоадаптер: Intel Arc

NVIDIA GeForce RTX 4070, 8 ГБ GDDR6, 1800 МГц, 65 Вт Оперативна пам’ять: 32 ГБ DDR5-5600, Samsung (8×4 ГБ) Накопичувач: 1024 ГБ SSD, Samsung, PCIe 4.0 NVMe M.2 Роз’єми: 2×USB 3.2 Gen 2

1×USB Type-C port Support: Thunderbolt 4/USB 3.2 Gen 2/DisplayPort over USB-C/USB charging 5 V; 3 A/DC-in port 20 V; 65 W

1×USB Type-C port Support: USB 3.2 Gen 2/DisplayPort over USB-C/USB 5 V; 3 A/DC-in port 20 V; 65 W

1× HDMI 2.1

2× комбінований аудіо 3,5 мм Веб-камера/ІК датчик/мікрофон/LAN: 1080p/так/так/ні Зчитувач карток пам’яті: MicroSD Дактилоскопічний сенсор: ні Комунікації: Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.3 Підсвічування клавіатури: так Звук: динаміки 4×2 Вт + вуфер Акумулятор: 76 Вт·год, Li-Ion (4-cell) Додатково: Підсвічування клавіатури, логотип на кришці Операційна система: Windows 11 Pro Габарити: 324,12×255,35×20,9 мм Вага: 1,9 кг Постачальник: Представництво компанії Acer</ a> в Україні Ціна: орієнтовно $2700

Оцінка:

+ компактність/продуктивність

+ Ергономіка

+ кард-рідер

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Михайло Чорновий

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