Ноутбуки Acer Predator Helios Neo 16 AI та Neo 18 AI з RTX 5070 отримали Core Ultra 9 та GeForce RTX 5070 Ti11.02.25
Acer представила ігрові ноутбуки Predator Helios Neo 16 AI та Neo 18 AI, які оснащені процесорами Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартами NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Обидві моделі отримали підтримку функцій штучного інтелекту та з’являться в Україні влітку.
Ноутбуки мають схожі характеристики, включаючи версії з процесорами Intel Core Ultra 9 275HX та Ultra 7 255HX, графіком NVIDIA GeForce RTX 5070 або 5070 Ti, до 64 ГБ оперативної пам’яті та акумулятор ємністю 90 Вт·год. В системі охолодження використовуються вентилятори AeroBlade 3D 5-го покоління, рідкометалева термопаста та векторні теплові трубки.
Predator Helios Neo 16 AI оснащений 16-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю до 2560×1600 пікселів, частотою оновлення 180-240 Гц і яскравістю до 500 нит. Модель Neo 18 AI отримала 18-дюймовий Mini LED-екран з аналогічною роздільною здатністю, частотою до 250 Гц та 100% охопленням DCI-P3.
Ноутбуки підтримують Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Intel Killer Ethernet E3100G, мають порти Thunderbolt 4 Type-C, USB 3.2 Type-C, USB-A 3.2, HDMI 2.1 та слот для microSD. Також передбачена ІЧ-камера Full HD, технології Acer PurifiedView 2.0 та PurifiedVoice 2.0, а покупці отримають три місяці підписки на PC Game Pass.
Acer Predator Helios Neo 16 AI надійде у продаж у червні за ціною від 79 999 грн., а модель Neo 18 AI з’явиться в липні з цінником від 92 999 грн.
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