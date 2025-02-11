Ноутбуки Acer Predator Helios Neo 16 AI и Neo 18 AI з RTX 5070 получили Core Ultra 9 и GeForce RTX 5070 Ti

Acer представила игровые ноутбуки Predator Helios Neo 16 AI и Neo 18 AI, которые оснащены процессорами Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Обе модели получили поддержку функций искусственного интеллекта и появятся в Украине летом.

Ноутбуки имеют схожие характеристики, включая версии с процессорами Intel Core Ultra 9 275HX и Ultra 7 255HX, графику NVIDIA GeForce RTX 5070 или 5070 Ti, до 64 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 90 Вт·ч. В системе охлаждения используются вентиляторы AeroBlade 3D 5-го поколения, жидкометаллическая термопаста и векторные тепловые трубки.

Predator Helios Neo 16 AI оснащен 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением до 2560×1600 пикселей, частотой обновления 180–240 Гц и яркостью до 500 нит. Модель Neo 18 AI получила 18-дюймовый Mini LED-экран с аналогичным разрешением, частотой до 250 Гц и 100% охватом DCI-P3.

Ноутбуки поддерживают Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Intel Killer Ethernet E3100G, имеют порты Thunderbolt 4 Type-C, USB 3.2 Type-C, USB-A 3.2, HDMI 2.1 и слот для microSD. Также предусмотрена ИК-камера Full HD, технологии Acer PurifiedView 2.0 и PurifiedVoice 2.0, а покупатели получат три месяца подписки на PC Game Pass.

Acer Predator Helios Neo 16 AI поступит в продажу в июне по цене от 79 999 грн, а модель Neo 18 AI появится в июле с ценником от 92 999 грн.