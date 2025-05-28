Ноутбуки Acer Predator Helios 18 AI з екраном 18 дюймів почали продавати в Україні28.05.25
Acer анонсувала нову серію ігрових ноутбуків Predator Helios 18 AI (PH18-73), оснащених дисплеєм діагональю 18 дюймів та апаратними рішеннями з підтримкою штучного інтелекту. класу.
Технічні особливості
Ноутбуки комплектуються процесорами Intel Core Ultra 9 275HX із модулем AI Boost та відеокартами NVIDIA GeForce RTX 5080 (мобільна версія) з максимальним теплопакетом до 175 Вт. об’ємом до 5 ТБ.
Для підключення передбачені інтерфейси Ethernet E5000V та Wi-Fi 7 з підтримкою Intel Killer DoubleShot Pro, які забезпечують стабільну передачу даних та мінімальні затримки.
Екран ноутбука — IPS-матриця з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів та частотою оновлення до 250 Гц. для синхронізації кадрів та усунення розривів зображення.
Звук відтворюється через систему DTS:X Ultra із шістьма динаміками. Також доступний роз’єм 3,5 мм для навушників.
Охолодження та конструкція
Корпус ноутбука виконаний у характерному для ігрової серії дизайні, з підсвічуванням корпусу та клавіатури. Співвідношення площі екрану до кришки складає 90,47%. Клавіші WASD та стрілки виконані в окремому стилі та використовують механічні перемикачі MagKey 4.0. Кожна клавіша підтримує індивідуальне RGB-підсвічування, яке синхронізується з контентом через систему Pulsar Lighting.
Для охолодження використовується пара вентиляторів AeroBlade 3D шостого покоління з лопатями товщиною 0,05 мм, а також теплові трубки прямокутної форми та термоінтерфейс на основі рідкого металу.
Функції на базі ШІ
Усі функції керування пристроєм зосереджені у програмі PredatorSense. Через нього можна регулювати параметри продуктивності, режими роботи, налаштування вентиляторів та оновлення. На панелі Experience Zone доступні фірмові інструменти на базі ІІ: Acer PurifiedVoice 2.0, PurifiedView 2.0, ProCam та інші, включаючи функції запису ігрових моментів та створення анімованих стікерів через LiveArt.
Купити ноутбуки Acer Predator Helios 18 AI
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- Predator Helios 18 AI PH18-73 (32 ГБ RAM, 1 ТБ SSD) – від 183 999 грн
- PH18-73 (32 ГБ RAM, 2 ТБ SSD) – від 199 999 грн
- PH18-73 (64 ГБ RAM, 2 ТБ SSD) – від 202 999 грн
- PH18-73 (64 ГБ RAM, 2 ТБ SSD, інша конфігурація) – від 211 999 грн
- PH18-73 (192 ГБ RAM, 5 ТБ SSD) – від 289999 грн
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