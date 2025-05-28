Ноутбуки Acer Predator Helios 18 AI з екраном 18 дюймів почали продавати в Україні

Acer анонсувала нову серію ігрових ноутбуків Predator Helios 18 AI (PH18-73), оснащених дисплеєм діагональю 18 дюймів та апаратними рішеннями з підтримкою штучного інтелекту. класу.

Технічні особливості

Ноутбуки комплектуються процесорами Intel Core Ultra 9 275HX із модулем AI Boost та відеокартами NVIDIA GeForce RTX 5080 (мобільна версія) з максимальним теплопакетом до 175 Вт. об’ємом до 5 ТБ.

Для підключення передбачені інтерфейси Ethernet E5000V та Wi-Fi 7 з підтримкою Intel Killer DoubleShot Pro, які забезпечують стабільну передачу даних та мінімальні затримки.

Екран ноутбука — IPS-матриця з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів та частотою оновлення до 250 Гц. для синхронізації кадрів та усунення розривів зображення.

Звук відтворюється через систему DTS:X Ultra із шістьма динаміками. Також доступний роз’єм 3,5 мм для навушників.

Охолодження та конструкція

Корпус ноутбука виконаний у характерному для ігрової серії дизайні, з підсвічуванням корпусу та клавіатури. Співвідношення площі екрану до кришки складає 90,47%. Клавіші WASD та стрілки виконані в окремому стилі та використовують механічні перемикачі MagKey 4.0. Кожна клавіша підтримує індивідуальне RGB-підсвічування, яке синхронізується з контентом через систему Pulsar Lighting.

Для охолодження використовується пара вентиляторів AeroBlade 3D шостого покоління з лопатями товщиною 0,05 мм, а також теплові трубки прямокутної форми та термоінтерфейс на основі рідкого металу.

Функції на базі ШІ

Усі функції керування пристроєм зосереджені у програмі PredatorSense. Через нього можна регулювати параметри продуктивності, режими роботи, налаштування вентиляторів та оновлення. На панелі Experience Zone доступні фірмові інструменти на базі ІІ: Acer PurifiedVoice 2.0, PurifiedView 2.0, ProCam та інші, включаючи функції запису ігрових моментів та створення анімованих стікерів через LiveArt.

Купити ноутбуки Acer Predator Helios 18 AI

Predator Helios 18 AI PH18-73 (32 ГБ RAM, 1 ТБ SSD) – від 183 999 грн PH18-73 (32 ГБ RAM, 2 ТБ SSD) – від 199 999 грн PH18-73 (64 ГБ RAM, 2 ТБ SSD) – від 202 999 грн PH18-73 (64 ГБ RAM, 2 ТБ SSD, інша конфігурація) – від 211 999 грн PH18-73 (192 ГБ RAM, 5 ТБ SSD) – від 289999 грн

