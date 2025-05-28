Ноутбуки Acer Predator Helios 18 AI с экраном 18 дюймов начали продаваться в Украине

Acer анонсировала новую серию игровых ноутбуков Predator Helios 18 AI (PH18-73), оснащённых дисплеем диагональю 18 дюймов и аппаратными решениями с поддержкой искусственного интеллекта. Новинки рассчитаны на работу с ресурсоёмкими задачами и современными играми, предлагая производительность, сопоставимую с настольными ПК высокого класса.

Технические особенности

Ноутбуки комплектуются процессорами Intel Core Ultra 9 275HX с модулем AI Boost и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5080 (мобильная версия) с максимальным теплопакетом до 175 Вт. В зависимости от конфигурации, модели предлагают до 192 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельные накопители PCIe NVMe пятого поколения объёмом до 5 ТБ.

Для подключения предусмотрены интерфейсы Ethernet E5000V и Wi-Fi 7 с поддержкой Intel Killer DoubleShot Pro, которые обеспечивают стабильную передачу данных и минимальные задержки. Также присутствуют два порта Thunderbolt 5 с пропускной способностью до 120 ГБ/с, поддержкой подключения нескольких 4K-дисплеев и слот для карт памяти microSD.

Экран ноутбука — IPS-матрица с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления до 250 Гц. Соотношение сторон составляет 16:10, а цветовой охват достигает 100% пространства DCI-P3, что делает устройство подходящим не только для игр, но и для работы с видео и графикой. Поддерживаются технологии NVIDIA Advanced Optimus и G-SYNC для синхронизации кадров и устранения разрывов изображения.

Звук воспроизводится через систему DTS:X Ultra с шестью динамиками. Также доступен разъём 3,5 мм для наушников. В устройстве используется массив из трёх микрофонов с повышенной чувствительностью — отличия от моделей предыдущего поколения.

Охлаждение и конструкция

Корпус ноутбука выполнен в характерном для игровой серии дизайне, с подсветкой корпуса и клавиатуры. Соотношение площади экрана к крышке составляет 90,47%. Клавиши WASD и стрелки выполнены в отдельном стиле и используют механические переключатели MagKey 4.0. Каждая клавиша поддерживает индивидуальное RGB-подсвечивание, синхронизируемое с контентом через систему Pulsar Lighting.

Для охлаждения используется пара вентиляторов AeroBlade 3D шестого поколения с лопастями толщиной 0,05 мм, а также тепловые трубки прямоугольной формы и термоинтерфейс на основе жидкого металла.

Функции на базе ИИ

Все функции управления устройством сосредоточены в приложении PredatorSense. Через него можно регулировать параметры производительности, режимы работы, настройки вентиляторов и обновления. В панели Experience Zone доступны фирменные инструменты на базе ИИ: Acer PurifiedVoice 2.0, PurifiedView 2.0, ProCam и другие, включая функции записи игровых моментов и создания анимированных стикеров через LiveArt.

Купить ноутбуки Acer Predator Helios 18 AI

Predator Helios 18 AI PH18-73 (32 ГБ RAM, 1 ТБ SSD) — от 183 999 грн

PH18-73 (32 ГБ RAM, 2 ТБ SSD) — от 199 999 грн

PH18-73 (64 ГБ RAM, 2 ТБ SSD) — от 202 999 грн

PH18-73 (64 ГБ RAM, 2 ТБ SSD, иная конфигурация) — от 211 999 грн

PH18-73 (192 ГБ RAM, 5 ТБ SSD) — от 289 999 грн