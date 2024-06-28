Nubia анонсувала свій перший ігровий ноутбук Red Magic: екран 16 дюймів, чіп Intel Core i9 14900HX та відеокарта NVIDIA RTX 4070

Nubia, дочірня компанія ZTE, презентувала свій перший ігровий ноутбук. Новинка оснащена 16-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2.5K, що забезпечує 100% колірне охоплення DCI-P3 і співвідношення сторін 16:10.

В основі ноутбука Nubia Red Magic лежить процесор Intel Core i9 14900HX у поєднанні з відеокартою Nvidia RTX 4070. Також ноутбук обладнаний RGB-підсвічуванням та безліччю портів, включаючи USB-A, USB-C, Ethernet та HDMI. Виробник планує розкрити додаткові подробиці та ціну пристрою 3 липня.