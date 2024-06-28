Nubia анонсировала свой первый игровой ноутбук Red Magic: экран 16 дюймов, чип Intel Core i9 14900HX и видеокарта NVIDIA RTX 407028.06.24
Nubia, дочерняя компания ZTE, представила свой первый игровой ноутбук. Новинка оснащена 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5K, обеспечивающим 100% цветовой охват DCI-P3 и соотношение сторон 16:10.
В основе ноутбука Nubia Red Magic лежит процессор Intel Core i9 14900HX в сочетании с видеокартой Nvidia RTX 4070. Также ноутбук оборудован RGB-подсветкой и множеством портов, включая USB-A, USB-C, Ethernet и HDMI. Производитель планирует раскрыть дополнительные подробности и цену устройства 3 июля.
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Nubia анонсировала свой первый игровой ноутбук Red Magic: экран 16 дюймов, чип Intel Core i9 14900HX и видеокарта NVIDIA RTX 4070Intel NVIDIA ZTE ноутбук
В основе ноутбука Nubia Red Magic лежит процессор Intel Core i9 14900HX в сочетании с видеокартой Nvidia RTX 4070. Также ноутбук оборудован RGB-подсветкой
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