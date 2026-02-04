Ноутбуки Lenovo Legion 5i Gen 11 оснащуються процесорами Intel Panther Lake-H, RTX 5000 та OLED дисплеями    

Ноутбуки Lenovo Legion 5i Gen 11 оснащуються процесорами Intel Panther Lake-H, RTX 5000 та OLED дисплеями04.02.26
Lenovo представила в Європі оновлений ігровий ноутбук Legion 5i Gen 11. Пристрій отримав нові процесори Intel Panther Lake-H, яскравий OLED-дисплей і відеокарти Nvidia серії RTX 5000. Новинка орієнтована як на геймерів, так і на творців контенту, для яких важлива висока частота. платформа Intel
Характеристики Lenovo Legion 5i Gen 11
Ноутбук оснащений 15,3-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю 1600p, співвідношенням сторін 16:10 та частотою оновлення 165 Гц. Пікова яскравість досягає 1000 нит.
Новинка пропонується з процесорами Intel Core Ultra 7356H або Core Ultra 9386H на вибір. У графічній частині Lenovo зупинилася на Nvidia GeForce RTX 5060. Незважаючи на те, що це крок вниз у порівнянні з RTX 5070 у попередніх конфігураціях, користувачі зберігають підтримку трасування променів та DLSS 4, включаючи майбутнє оновлення DLSS 4.5.
Версії ноутбука Lenovo Legion 5i Gen 11
Базова версія з Core Ultra 7 оснащується 16 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5600, SSD об’ємом 1 ТБ та клавіатурою з однозонним RGB-підсвічуванням. Конфігурація з Core Ultra 9 пропонує вже 32 ГБ ОЗУ, такий же накопичувач на 1 ТБ, RGB-клавіатуру з 24 зонами підсвічування, блок живлення потужністю 245 Вт та встановлену Windows 11 Pro. Усі версії живляться від акумулятора ємністю 80 Вт·год. Серед додаткових можливостей заявлено Wi-Fi 7, фірмовий Lenovo AI Engine+ для оптимізації продуктивності та два місяці безкоштовного Xbox PC Game Pass.
Стартова ціна Lenovo Legion 5i Gen 11 у Європі становить близько £1650 (€1900). Топова конфігурація з Core Ultra 9, 32 ГБ оперативної пам’яті та розширеним RGB-підсвічуванням обійдеться в £2209 (€2550).
