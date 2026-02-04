Ноутбуки Lenovo Legion 5i Gen 11 оснащаются процессорами Intel Panther Lake-H, RTX 5000 и OLED дисплеями

Lenovo представила в Европе обновлённый игровой ноутбук Legion 5i Gen 11. Устройство получило новые процессоры Intel Panther Lake-H, яркий OLED-дисплей и видеокарты Nvidia серии RTX 5000. Новинка ориентирована как на геймеров, так и на создателей контента, для которых важны высокая частота обновления экрана, современные технологии рендеринга и актуальная платформа Intel.

Характеристики Lenovo Legion 5i Gen 11

Ноутбук оснащён 15,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1600p, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 165 Гц. Пиковая яркость достигает 1000 нит.

Новинка предлагается с процессорами Intel Core Ultra 7 356H или Core Ultra 9 386H на выбор. В графической части Lenovo остановилась на Nvidia GeForce RTX 5060. Несмотря на то, что это шаг вниз по сравнению с RTX 5070 в предыдущих конфигурациях, пользователи сохраняют поддержку трассировки лучей и DLSS 4, включая будущее обновление DLSS 4.5.

Версии ноутубка Lenovo Legion 5i Gen 11

Базовая версия с Core Ultra 7 оснащается 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, SSD объёмом 1 ТБ и клавиатурой с однозонной RGB-подсветкой. Конфигурация с Core Ultra 9 предлагает уже 32 ГБ ОЗУ, такой же накопитель на 1 ТБ, RGB-клавиатуру с 24 зонами подсветки, блок питания мощностью 245 Вт и предустановленную Windows 11 Pro. Все версии питаются от аккумулятора ёмкостью 80 Вт·ч. Среди дополнительных возможностей заявлены Wi-Fi 7, фирменный Lenovo AI Engine+ для оптимизации производительности и два месяца бесплатного Xbox PC Game Pass.

Стартовая цена Lenovo Legion 5i Gen 11 в Европе составляет около £1650 (€1900). Топовая конфигурация с Core Ultra 9, 32 ГБ оперативной памяти и расширенной RGB-подсветкой обойдётся в £2209 (€2550).