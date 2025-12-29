Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua

Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году. В него попали только записи этого года. Вечнозеленые темы мы не включали. На основе статистики посещаемости составили рейтинг самых читаемых материалов, которые за последнее время привлекли наибольшее внимание. В центре интереса оказались обновления мобильных операционных систем и оболочек, резонансные ситуации вокруг крупных онлайн-платформ, данные о продажах флагманских смартфонов, а также анонсы доступных гаджетов и необычных устройств — от электроники с рекордной автономностью до премиальных средств персональной мобильности. Ниже — подборка новостей, которые чаще всего открывали и обсуждали читатели.

Samsung One UI0 — подробности про оболочку для Android 16 Samsung завершает работу над оболочкой One UI 8 — следующим крупным обновлением программного обеспечения для смартфонов. Обновление основано на Android 16 и содержит ряд ключевых изменений в интерфейсе, функциональности и архитектуре системы.

Facebook начала банить пользователей за упоминание ОС Linux Facebook стал блокировать публикации и темы, содержащие упоминание слова «Linux». Как сообщает Tom’s Hardware, публикации, где упоминаются дистрибутивы Linux, связанные сообщества или ресурсы, подвергаются автоматической модерации. Некоторые пользователи сталкиваются с удалением сообщений, ограничением возможностей аккаунта или даже временной блокировкой.

Samsung Galaxy S24 Ultra оказался единственным Android-флагманом среди топ-10 продаваемых смартфонов 2024 года Флагманский смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra стал самым популярным среди Android-устройств премиум-класса в 2024 году. Согласно данным аналитической компании Canalys, он занял девятое место в мировом рейтинге продаж. В то же время, список лидеров остался за Apple, чьи устройства заняли семь из десяти позиций.

Moto G57 Power оснащен аккумулятором 7000 мА·ч и стоит всего $170 Motorola объявила о пополнении бюджетной линейки смартфонов и представила модель Moto G57 Power. Главная особенность – аккумулятор на 7000 мА·ч. По данным компании, одного заряда должно хватить примерно на 3 суток работы, а поддержка быстрой зарядки TurboPower 30 Вт позволяет быстро пополнять запас энергии.

Spotify выпустил большое обновление приложения для Premium-пользователей В Spotify объявили о серии обновлений, которые уже начали внедряться постепенно. Основные изменения касаются прежде подписчиков Premium: в приложении обновили интерфейс очереди воспроизведения — теперь она имеет новый дизайн и мгновенный доступ к кнопкам перемешивания (Shuffle), Smart Shuffle, повтору (Repeat) и таймера сна.

Клавиатура Logitech Signature Slim Solar Plus K980 имеет бесконечную автономностью благодаря зарядке от солнца Logitech представила клавиатуру Signature Slim Solar Plus K980, которая работает от солнечного и искусственного света. Новинка не оснащена USB-портом или сменными батарейками — питание обеспечивает солнечная панель с технологией Logi LightCharge. По данным компании, аккумулятора хватит до 10 лет работы, а в полной темноте устройство способно функционировать до 4 месяцев.

Электро-велосипед Mercedes-AMG F1 City Edition за $4000 разгоняется до 45 км/ч и комплектуется умным шлемом Mercedes и компания n+ представили электровелосипед Mercedes-AMG F1 City Edition. Модель доступна в трех размерах рамы и стоит $4000. К нему предлагается умный шлем за $400, который синхронизируется с велосипедом, получает телеметрию и оснащен адаптивной подсветкой, стоп-сигналом и поворотниками. В случае аварии он может автоматически отправлять SMS доверенному контакту.

Приложение Samsung Good Lock получило новые функции и виджеты Компания Samsung выпустила обновление приложения Good Lock для смартфонов Galaxy, представив версию 3.0.10.1, которая включает шесть значительных улучшений. Ключевым изменением стал новый дизайн интерфейса, сделанный более современным и интуитивно понятным.