Anker Soundcore Work — голосовой рекордер с ИИ для транскрибования и резюмирования интервью

Компания Anker анонсировала миниатюрный голосовой рекордер Soundcore Work, оснащённый функциями искусственного интеллекта для транскрибации, подведения итогов и выделения ключевых моментов бесед.

Размер устройства сопоставим с монетой — его диаметр составляет всего 2,31 см, вес — 10 граммов. При этом рекордер способен работать до 8 часов без подзарядки, а зарядный кейс с встроенным аккумулятором увеличивает автономность до 32 часов.

Запись аудио осуществляется через два микрофона и активируется нажатием кнопки. Двойное нажатие позволяет отмечать важные фрагменты, которые затем выделяются в расшифровке.

Для обработки данных используется GPT-4o, работающий прямо на устройстве и поддерживающий более 100 языков. Транскрипты и аудиофайлы доступны в мобильном приложении Soundcore, где их можно искать или экспортировать в разные форматы.

Цена новинки составит $99, а за дополнительную подписку в размере $15,99 в месяц пользователи получат доступ к расширенным функциям, которые пока не раскрываются. Глобальный релиз ожидается в этом году.

По данным Anker, записи шифруются и обрабатываются локально для защиты конфиденциальности, однако при необходимости их можно синхронизировать через облако для обмена.