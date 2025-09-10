Anker Soundcore Work – голосовий рекордер з ШІ для транскрибування та резюмування інтерв’ю

Компанія Anker анонсувала мініатюрний голосовий рекордер Soundcore Work, оснащений функціями штучного інтелекту для транскрибації, підбиття підсумків та виділення ключових моментів розмов.

Розмір пристрою можна порівняти з монетою – його діаметр складає всього 2,31 см, вага – 10 грамів. При цьому рекордер здатний працювати до 8 годин без заряджання, а зарядний кейс з вбудованим акумулятором збільшує автономність до 32 годин.

Запис аудіо здійснюється через два мікрофони та активується натисканням кнопки. Подвійне натискання дозволяє відзначати важливі фрагменти, які потім виділяються у розшифровці.

Для обробки даних використовується ШІ GPT-4o, що працює прямо на пристрої та підтримує понад 100 мов. Транскрипти та аудіофайли доступні у мобільному додатку Soundcore, де їх можна шукати або експортувати у різні формати.

Ціна новинки складе $99, а за додаткову підписку у розмірі $15,99 на місяць користувачі отримають доступ до розширених функцій, які поки що не розкриваються. Глобальний реліз очікується цього року.

За даними Anker, записи шифруються та обробляються локально для захисту конфіденційності, проте за необхідності їх можна синхронізувати через хмару для обміну.