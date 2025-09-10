Anker Soundcore Work – голосовий рекордер з ШІ для транскрибування та резюмування інтерв’ю10.09.25
Компанія Anker анонсувала мініатюрний голосовий рекордер Soundcore Work, оснащений функціями штучного інтелекту для транскрибації, підбиття підсумків та виділення ключових моментів розмов.
Розмір пристрою можна порівняти з монетою – його діаметр складає всього 2,31 см, вага – 10 грамів. При цьому рекордер здатний працювати до 8 годин без заряджання, а зарядний кейс з вбудованим акумулятором збільшує автономність до 32 годин.
Запис аудіо здійснюється через два мікрофони та активується натисканням кнопки. Подвійне натискання дозволяє відзначати важливі фрагменти, які потім виділяються у розшифровці.
Для обробки даних використовується ШІ GPT-4o, що працює прямо на пристрої та підтримує понад 100 мов. Транскрипти та аудіофайли доступні у мобільному додатку Soundcore, де їх можна шукати або експортувати у різні формати.
Ціна новинки складе $99, а за додаткову підписку у розмірі $15,99 на місяць користувачі отримають доступ до розширених функцій, які поки що не розкриваються. Глобальний реліз очікується цього року.
За даними Anker, записи шифруються та обробляються локально для захисту конфіденційності, проте за необхідності їх можна синхронізувати через хмару для обміну.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Розповімо про досвід експлуатації вертикальної мишки Logitech MX Vertical. Чи довго звикати, що в ній нестандартні і наскільки не ергономічні звичайні миші?
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Anker Soundcore Work – голосовий рекордер з ШІ для транскрибування та резюмування інтерв’ю аудіо
Anker анонсувала мініатюрний голосовий рекордер Soundcore Work, оснащений функціями штучного інтелекту для транскрибації
Apple iPhone Air – найтонший і найміцніший смартфон компанії? iPhone смартфон
Смартфон iPhone Air буде доступний у чотирьох кольорах: Space Black, Cloud White, Light Gold та Sky Blue. Замовлення розпочнуться 12 вересня
Anker Soundcore Work – голосовий рекордер з ШІ для транскрибування та резюмування інтерв’ю
Apple iPhone Air – найтонший і найміцніший смартфон компанії?
Нова консоль Lenovo Legion Go 2 отримала AMD Ryzen Z2 Extreme та дисплей OLED 144 Гц
Чому Samsung S25 Ultra став хітом продажів
IFA 2025: новий ігровий ноутбук Lenovo Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та тріо моніторів
Porsche представила бездротову зарядку для електромобілів
NVIDIA контролює 94% ринку дискретних відеокарт
Acer Iconia X12 та Iconia X14 – нова серія універсальних планшетів
Набір Lego Зірка смерті за $1000 став найбільшим в історії компанії
Електричний BMW iX3 має запас ходу 800 км
IFA 2025: Lenovo ThinkBook VertiFlex – ноутбук з поворотним дисплеєм
Adobe Premiere виходить на iPhone і буде безкоштовним
Honda Prelude нового покоління вийде вже цієї осені