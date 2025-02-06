Samsung Galaxy S24 Ultra виявився єдиним Android-флагманом серед топ-10 смартфонів 2024 року, що продаються.

Флагманський смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra став найпопулярнішим серед Android-пристроїв преміум-класу у 2024 році. За даними аналітичної компанії Canalys, він посів дев’яте місце у світовому рейтингу продажів. У той же час, список лідерів залишився за Apple, чиї пристрої зайняли сім із десяти позицій.

Samsung також досягла успіху в інших сегментах. Galaxy A15 став найпопулярнішим Android-смартфоном у всіх цінових категоріях, посівши четверте місце, а його 5G-версія – восьме. Важливо, що у 2023 році жоден флагман Samsung не потрапив до десятки лідерів, тому поява Galaxy S24 Ultra у 2024 році стала значущою подією для компанії.

Лідерами продажу залишаються смартфони Apple. Найпопулярнішим пристроєм став iPhone 15, за ним слідують iPhone 16 Pro Max та iPhone 15 Pro Max. До десятки увійшли iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro, iPhone 16 та iPhone 13.

Незважаючи на технічні досягнення китайських виробників, таких як Honor, OnePlus, OPPO, Vivo та Xiaomi, жоден з їхніх флагманських смартфонів не потрапив до рейтингу ні 2023, ні 2024 року.