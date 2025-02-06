Samsung Galaxy S24 Ultra оказался единственным Android-флагманом среди топ-10 продаваемых смартфонов 2024 года

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra стал самым популярным среди Android-устройств премиум-класса в 2024 году. Согласно данным аналитической компании Canalys, он занял девятое место в мировом рейтинге продаж. В то же время, список лидеров остался за Apple, чьи устройства заняли семь из десяти позиций.

Samsung также добилась успеха в других сегментах. Galaxy A15 стал самым популярным Android-смартфоном во всех ценовых категориях, заняв четвёртое место, а его 5G-версия – восьмое. Важно, что в 2023 году ни один флагман Samsung не попал в десятку лидеров, поэтому появление Galaxy S24 Ultra в 2024 году стало значимым событием для компании.

Лидерами продаж остаются смартфоны Apple. Самым популярным устройством стал iPhone 15, за ним следуют iPhone 16 Pro Max и iPhone 15 Pro Max. В десятку вошли iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro, iPhone 16 и iPhone 13.

Несмотря на технические достижения китайских производителей, таких как Honor, OnePlus, OPPO, Vivo и Xiaomi, ни один из их флагманских смартфонов не попал в рейтинг ни в 2023, ни в 2024 году.