iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 и macOS 26 выйдут 15 сентября 2025 года12.09.25
Вместе с анонсом iPhone 17, iPhone Air и моделей Pro/Pro Max компания Apple объявила дату выхода своих новых операционных систем. Установить их можно будет с 15 сентября 2025 года.
iOS 26
Apple внедрила функции Apple Intelligence прямо в систему: живой перевод, умные ответы и персонализированные уведомления. Также улучшены возможности камер и интеграция с Vision Pro для пространственных фото и видео.
- Ставится «из коробки» на iPhone 17.
- Доступна для обновления: iPhone 11–16, iPhone SE 2 и новее.
watchOS 26
В системе появились жесты управления запястьем для отклонения звонков и уведомлений, а также новые циферблаты. Добавлены функции здоровья: анализ сна, выявление гипертензии и режим живого перевода прямо с часов.
- Совместима с:
- Apple Watch SE 2
- Apple Watch Series 6 и новее
- Все версии Apple Watch Ultra
macOS 26 (Tahoe)
macOS получила переработанный дизайн в стиле Liquid Glass и более глубокую интеграцию с Apple Intelligence. Кроме того, улучшена оптимизация для чипов M-серии и расширены возможности Continuity с iPhone и iPad.
- Поддерживаемые устройства:
- MacBook Air с чипом Apple Silicon (2020+)
- MacBook Pro с Apple Silicon (2020+)
- MacBook Pro 16″ (2019)
- MacBook Pro 13″ (2020)
- iMac (2020+)
- Mac mini (2020+)
- Mac Studio (2022+)
- Mac Pro (2019+)
iPadOS 26
Главное внимание уделено многозадачности: Stage Manager получил поддержку большего числа окон и расширенные жесты. Добавлены инструменты для работы с Apple Pencil Pro, включая новые жесты и расширенные возможности в графических приложениях.
- Поддерживаемые модели:
- iPad Pro (M4)
- iPad Pro 12,9″ (3-го поколения и новее)
- iPad Pro 11″ (1-го поколения и новее)
- iPad Air (M2, M3)
- iPad Air (3-го поколения и новее)
- iPad (A16, 8-го поколения и новее)
- iPad mini (A17 Pro, 5-го поколения и новее)
tvOS 26
Дата выхода пока не объявлена. Apple лишь уточнила, что релиз состоится «осенью», вероятно — вместе с новой версией Apple TV.
