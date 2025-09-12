iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 и macOS 26 выйдут 15 сентября 2025 года

Вместе с анонсом iPhone 17, iPhone Air и моделей Pro/Pro Max компания Apple объявила дату выхода своих новых операционных систем. Установить их можно будет с 15 сентября 2025 года.

iOS 26

Apple внедрила функции Apple Intelligence прямо в систему: живой перевод, умные ответы и персонализированные уведомления. Также улучшены возможности камер и интеграция с Vision Pro для пространственных фото и видео.

Ставится «из коробки» на iPhone 17.

Доступна для обновления: iPhone 11–16, iPhone SE 2 и новее.

watchOS 26

В системе появились жесты управления запястьем для отклонения звонков и уведомлений, а также новые циферблаты. Добавлены функции здоровья: анализ сна, выявление гипертензии и режим живого перевода прямо с часов.

Совместима с: Apple Watch SE 2 Apple Watch Series 6 и новее Все версии Apple Watch Ultra



macOS 26 (Tahoe)

macOS получила переработанный дизайн в стиле Liquid Glass и более глубокую интеграцию с Apple Intelligence. Кроме того, улучшена оптимизация для чипов M-серии и расширены возможности Continuity с iPhone и iPad.

Поддерживаемые устройства: MacBook Air с чипом Apple Silicon (2020+) MacBook Pro с Apple Silicon (2020+) MacBook Pro 16″ (2019) MacBook Pro 13″ (2020) iMac (2020+) Mac mini (2020+) Mac Studio (2022+) Mac Pro (2019+)



iPadOS 26

Главное внимание уделено многозадачности: Stage Manager получил поддержку большего числа окон и расширенные жесты. Добавлены инструменты для работы с Apple Pencil Pro, включая новые жесты и расширенные возможности в графических приложениях.

Поддерживаемые модели: iPad Pro (M4) iPad Pro 12,9″ (3-го поколения и новее) iPad Pro 11″ (1-го поколения и новее) iPad Air (M2, M3) iPad Air (3-го поколения и новее) iPad (A16, 8-го поколения и новее) iPad mini (A17 Pro, 5-го поколения и новее)



tvOS 26

Дата выхода пока не объявлена. Apple лишь уточнила, что релиз состоится «осенью», вероятно — вместе с новой версией Apple TV.