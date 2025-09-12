iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 та macOS 26 вийдуть 15 вересня 2025 року

Разом з анонсом iPhone 17, iPhone Air та моделей Pro/Pro Max компанія Apple оголосила дату виходу своїх нових операційних систем. Встановити їх можна буде із 15 вересня 2025 року.

iOS 26

Apple впровадила функції Apple Intelligence прямо в систему: живий переклад, розумні відповіді та персоналізовані повідомлення. Також покращено можливості камер та інтеграція з Vision Pro для просторових фото та відео.

Ставиться «з коробки» на iPhone 17.

Доступна для оновлення: iPhone 11–16, iPhone SE 2 та новіші.

watchOS 26

У системі з’явилися жести керування зап’ястям для відхилення дзвінків та повідомлень, а також нові циферблати. Додані функції здоров’я: аналіз сну, виявлення гіпертензії та режим живого перекладу прямо з годинника.

Сумісна з: Apple Watch SE 2 Apple Watch Series 6 та новіші Всі версії Apple Watch Ultra



macOS 26 (Tahoe)

macOS отримала перероблений дизайн у стилі Liquid Glass та глибшу інтеграцію з Apple Intelligence. Крім того, покращено оптимізацію для чіпів M-серії та розширено можливості Continuity з iPhone та iPad.

Підтримувані пристрої: MacBook Air з чіпом Apple Silicon (2020+) MacBook Pro з Apple Silicon (2020+) MacBook Pro 16″ (2019) MacBook Pro 13″ (2020) iMac (2020+) Mac mini (2020+) Mac Studio (2022+) Mac Pro (2019+)



iPadOS 26

Головна увага приділена багатозадачності: Stage Manager отримав підтримку більшої кількості вікон та розширені жести. Додані інструменти для роботи з Apple Pencil Pro, включаючи нові жести та розширені можливості у графічних додатках.

Підтримувані моделі: iPad Pro (M4) iPad Pro 12,9″ (3-го покоління та новіше) iPad Pro 11″ (1-го покоління та новіше) iPad Air (M2, M3) iPad Air (3-го покоління та новіше) iPad (A16, 8-го покоління та новіше) iPad mini (A17 Pro, 5-го покоління та новіші)



tvOS 26

Дата виходу поки що не оголошена. Apple лише уточнила, що реліз відбудеться восени, ймовірно — разом з новою версією Apple TV.