iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 та macOS 26 вийдуть 15 вересня 2025 року12.09.25
Разом з анонсом iPhone 17, iPhone Air та моделей Pro/Pro Max компанія Apple оголосила дату виходу своїх нових операційних систем. Встановити їх можна буде із 15 вересня 2025 року.
iOS 26
Apple впровадила функції Apple Intelligence прямо в систему: живий переклад, розумні відповіді та персоналізовані повідомлення. Також покращено можливості камер та інтеграція з Vision Pro для просторових фото та відео.
- Ставиться «з коробки» на iPhone 17.
- Доступна для оновлення: iPhone 11–16, iPhone SE 2 та новіші.
watchOS 26
У системі з’явилися жести керування зап’ястям для відхилення дзвінків та повідомлень, а також нові циферблати. Додані функції здоров’я: аналіз сну, виявлення гіпертензії та режим живого перекладу прямо з годинника.
- Сумісна з:
- Apple Watch SE 2
- Apple Watch Series 6 та новіші
- Всі версії Apple Watch Ultra
macOS 26 (Tahoe)
macOS отримала перероблений дизайн у стилі Liquid Glass та глибшу інтеграцію з Apple Intelligence. Крім того, покращено оптимізацію для чіпів M-серії та розширено можливості Continuity з iPhone та iPad.
- Підтримувані пристрої:
- MacBook Air з чіпом Apple Silicon (2020+)
- MacBook Pro з Apple Silicon (2020+)
- MacBook Pro 16″ (2019)
- MacBook Pro 13″ (2020)
- iMac (2020+)
- Mac mini (2020+)
- Mac Studio (2022+)
- Mac Pro (2019+)
iPadOS 26
Головна увага приділена багатозадачності: Stage Manager отримав підтримку більшої кількості вікон та розширені жести. Додані інструменти для роботи з Apple Pencil Pro, включаючи нові жести та розширені можливості у графічних додатках.
- Підтримувані моделі:
- iPad Pro (M4)
- iPad Pro 12,9″ (3-го покоління та новіше)
- iPad Pro 11″ (1-го покоління та новіше)
- iPad Air (M2, M3)
- iPad Air (3-го покоління та новіше)
- iPad (A16, 8-го покоління та новіше)
- iPad mini (A17 Pro, 5-го покоління та новіші)
tvOS 26
Дата виходу поки що не оголошена. Apple лише уточнила, що реліз відбудеться восени, ймовірно — разом з новою версією Apple TV.
