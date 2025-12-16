Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua

Подводим итоги года среди устройств. В этом году протестировав более трёх десятков устройств ми смогли познакомиться с довольно интересными новинками. Лучшие игровые ноутбуки, мышки для работы, клавиатуры для игр, смартфоны и беспроводные наушники — вот неполный список того что смогли предоставить компании в этом году. Среди них мы отметим самые интересные и те что можем рекомендовать купить.

Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки

Клавиатура Logitech G PRO X TKL RAPID не просто предлагает фирменно высокое качество и механические переключатели. Она также позволяет менять некоторые параметры срабатывания кнопок. Расскажем подробнее

Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина

Мы уже тестировали сбалансированные игровые ноутбуки Acer Nitro 16, Predator Helios 16 и Predator Helios Neo 14. Сегодня расскажем об увеличенной версии последнего — Predator Helios Neo 16.

Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители

Oppo Enco Buds3 Pro – свежая модель в линейке наушников компании с обновлённым дизайном и хорошей автономностью. Рассказали подробнее.

Logitech MX Master 4: фидбек

Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций.

Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого

Ajax IndoorCam – камера для видеонаблюдения в помещениях. Это универсальное решение для дома и офиса, граничащее между домашним и профессиональным сегментом.

Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка

Расскажем про портативный аккумулятор Ugreen Uno с номинальной емкостью 10 000 мА·ч и набором дополнительных плюшек

ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига

Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении

Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее

Серия смартфонов Samsung Galaxy Fold интересна не только за счет раскладной конструкции и большого дисплея. В новом поколении модель получила еще чуть больший экран, передовые камеры, мощную начинку и улучшенную эргономику.

Руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе

В жизни каждого мужчины настает момент, когда эмоций от вождения реального автомобиля недостаточно. Расскажем про игровой руль Logitech G29 для ПК и PlayStation, а также дополнение в виде 6-ступенчатой коробки скоростей Driving Force Shifter.

