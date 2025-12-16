      

Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua

16.12.25

best devices 2025

 

Подводим итоги года среди устройств. В этом году протестировав более трёх десятков устройств ми смогли познакомиться с довольно интересными новинками. Лучшие игровые ноутбуки, мышки для работы, клавиатуры для игр, смартфоны и беспроводные наушники — вот неполный список того что смогли предоставить компании в этом году. Среди них мы отметим самые интересные и те что можем рекомендовать купить.

 

Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки

Logitech G PRO X TKL RAPID

Клавиатура Logitech G PRO X TKL RAPID не просто предлагает фирменно высокое качество и механические переключатели. Она также позволяет менять некоторые параметры срабатывания кнопок. Расскажем подробнее

 

Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина

Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72 NH.QRFEU.005

 

Мы уже тестировали сбалансированные игровые ноутбуки Acer Nitro 16, Predator Helios 16 и Predator Helios Neo 14. Сегодня расскажем об увеличенной версии последнего — Predator Helios Neo 16.

 

Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители

 

Oppo Enco Buds3 Pro

 

Oppo Enco Buds3 Pro – свежая модель в линейке наушников компании с обновлённым дизайном и хорошей автономностью. Рассказали подробнее.

 

Logitech MX Master 4: фидбек

 

Logitech MX Master 4 test

 

Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций.

 

Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого

 

Ajax IndoorCam

 

Ajax IndoorCam – камера для видеонаблюдения в помещениях. Это универсальное решение для дома и офиса, граничащее между домашним и профессиональным сегментом.

 

Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка

 

Ugreen Uno powerbank

 

Расскажем про портативный аккумулятор Ugreen Uno с номинальной емкостью 10 000 мА·ч и набором дополнительных плюшек

 

ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига

ASUS ROG Strix G16 G615LW

Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении

 

Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее

 

Samsung Galaxy Fold7 test

 

Серия смартфонов Samsung Galaxy Fold интересна не только за счет раскладной конструкции и большого дисплея. В новом поколении модель получила еще чуть больший экран, передовые камеры, мощную начинку и улучшенную эргономику.

 

Руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе

 

Logitech G29 Driving Force Racing Wheel
В жизни каждого мужчины настает момент, когда эмоций от вождения реального автомобиля недостаточно. Расскажем про игровой руль Logitech G29 для ПК и PlayStation, а также дополнение в виде 6-ступенчатой коробки скоростей Driving Force Shifter.
Andrey Kucherenko
Андрей Кучеренко
Редактор новостей
   

Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте також Read more

Samsung и SK Telekom построят в Южной Корее сеть для Интернета вещей

Рендеры Samsung Galaxy Note 7 в трёх цветах появились в сети

Samsung начнёт продавать восстановленные флагманские смартфоны

Главные новости hi-Tech прошедшей недели 28 августа 2016




Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
600
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

10.12.25
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
views
16
comments 0
Logitech G29 Driving Force Racing Wheel

Расскажем про игровой руль Logitech G29 для ПК и PlayStation, а также дополнение в виде 6-ступенчатой коробки скоростей Driving Force Shifter.

16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
13.11.25 | 07.05
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы

НовостиNews
15.12.25 | 18.54
Apple Music, Spotify и YouTube Music будут блокировать российскую музыку в Украине    
concert music

В Украине готовятся к введению ограничений на прослушивание музыки российских исполнителей на популярных стриминговых сервисах, включая Apple Music, Spotify, YouTube Music и другие платформы

15.12.25 | 15.50
Смартфоны скоро могут снова комплектоваться лишь 4 ГБ оперативной памяти из-за дефицита  
Samsung Galaxy S21

Нехватка памяти DRAM заставляет производителей просматривать привычные конфигурации устройств и откладывать переход на большие объемы RAM по меньшей мере до 2027 года.

15.12.25 | 18.54
Apple Music, Spotify и YouTube Music будут блокировать российскую музыку в Украине
15.12.25 | 15.50
Смартфоны скоро могут снова комплектоваться лишь 4 ГБ оперативной памяти из-за дефицита
15.12.25 | 13.37
Браузер Google Disco может создавать веб-приложения
15.12.25 | 10.08
Победители The Game Awards 2025 в 30 номинациях
15.12.25 | 07.40
Анонсировано сразу две игры Tomb Raider
14.12.25 | 18.51
Новая Total War: WARHAMMER 40,000 получит галактический масштаб
14.12.25 | 16.28
Ayaneo ​​Pocket Play — геймерский смартфон-слайдер
14.12.25 | 11.23
Анонсирована Star Wars: Fate of the Old Republic — продолжение KOTOR?
14.12.25 | 08.02
В Android можно будет передавать видео по номеру SOS
13.12.25 | 16.49
Кабмин отменил бумажные военные билеты. Теперь только Резерв+
13.12.25 | 08.17
Новый ИИ OpenAI GPT-5.2 превзошел людей-экспертов в 70% задач: конец человечества близок?
12.12.25 | 19.05
Культовая мышка Razer Boomslang получила новый дизайн и функции
12.12.25 | 16.22
Итоги 2025 года Pornhub: Украина больше не в топ 15
12.12.25 | 14.09
Nothing Phone (3a) Community Edition — лимитированная версия смартфона
12.12.25 | 13.00
Чем отличается профессиональная акустика от обычных колонок – LaNota