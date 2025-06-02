Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого

Ajax IndoorCam – модель камеры для видеонаблюдения. С точки зрения дизайна, она похожа на другие домашние модели для помещений. Корпус камеры крепится на ноге с поворотным шарниром, что позволяет развертывать камеру в любое положение.

Использование Ajax IndoorCam

Камера подключается к сети через Wi-Fi. Проводное подключение не предусмотрено и в случае, когда камеру нужно устанавливать в местах без проводимого кабеля Ethernet, это отличное решение. 500 м по прямой беспрепятственно, а для фирменных протоколов – до 1700 м.

Ajax IndoorCam оснащена качественной оптикой с модулем размером 4 Мпикс (2688×1520) и поддержкой HDR. вертикали. У камеры также есть микрофон и динамик, что позволит общаться в двустороннем режиме.

Камера работает с использованием алгоритмов, распознающих объекты – людей, животных и автомобили.

Видео камеры можно автоматически передавать на видеорегистратор Ajax NVR или настроить хранение видео в Ajax Cloud Storage. Записи каких-либо событий и объектов передавать в облако можно предварительно настроить в программе. Сохраненные видео можно просматривать по списку событий, календарю, когда оно произошло и экспортировать видео на устройство.

Как и в случае с видеозвонком, IndoorCam является полноценным решением видеонаблюдения компании. Ее также можно добавить в программе управления Ajax Pro Desktop, вывести на видеостену с потоками с других камер и видеозвонком Ajax DoorBell

Впечатления от Ajax IndoorCam

Ajax IndoorCam понравилась своим эргономичным корпусом с универсальным креплением и качественной оптикой. Фирменная интуитивность настройки и работы через приложение является вишенкой. Камера быстро добавляется в список устройств через QR-код и затем стабильно работает, транслируя четкую картинку и аудио при необходимости. Алгоритмы ИИ оперативно распознают объекты, и система четко и без задержек посылает сообщения о них.

Характеристики смарт-звонка Ajax IndoorCam

Камера: 4 Мпикс, 2688×1520, НDR Угол обзора: горизонтальный: 110° вертикальный: 60° Кодек: H.264 Подключение Wi-Fi, Jeweller/Wings: 802.11 b/g/n, да ИК датчик: До 8 метров Распознавание объектов: да Микрофон, динамик: да. да Аккумулятор: нет Диапазон рабочего напряжения постоянного, переменного тока: 12 В± 20%, 1 А Защита корпуса: IP20 Габариты: 128×74×76 мм Масса: 235 г Цена: 8499 грн

Оценка:

+ качество видео и аудио

+ поддержка мобильного и ПК-приложения

Андрей Кучеренко

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