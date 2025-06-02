Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого

Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого02.06.25
Ajax IndoorCam – модель камеры для видеонаблюдения. С точки зрения дизайна, она похожа на другие домашние модели для помещений. Корпус камеры крепится на ноге с поворотным шарниром, что позволяет развертывать камеру в любое положение.
Использование Ajax IndoorCam
Камера подключается к сети через Wi-Fi. Проводное подключение не предусмотрено и в случае, когда камеру нужно устанавливать в местах без проводимого кабеля Ethernet, это отличное решение. 500 м по прямой беспрепятственно, а для фирменных протоколов – до 1700 м.
Ajax IndoorCam оснащена качественной оптикой с модулем размером 4 Мпикс (2688×1520) и поддержкой HDR. вертикали. У камеры также есть микрофон и динамик, что позволит общаться в двустороннем режиме.
Камера работает с использованием алгоритмов, распознающих объекты – людей, животных и автомобили.
Видео камеры можно автоматически передавать на видеорегистратор Ajax NVR или настроить хранение видео в Ajax Cloud Storage. Записи каких-либо событий и объектов передавать в облако можно предварительно настроить в программе. Сохраненные видео можно просматривать по списку событий, календарю, когда оно произошло и экспортировать видео на устройство.
Как и в случае с видеозвонком, IndoorCam является полноценным решением видеонаблюдения компании. Ее также можно добавить в программе управления Ajax Pro Desktop, вывести на видеостену с потоками с других камер и видеозвонком Ajax DoorBell
Впечатления от Ajax IndoorCam
Ajax IndoorCam понравилась своим эргономичным корпусом с универсальным креплением и качественной оптикой. Фирменная интуитивность настройки и работы через приложение является вишенкой. Камера быстро добавляется в список устройств через QR-код и затем стабильно работает, транслируя четкую картинку и аудио при необходимости. Алгоритмы ИИ оперативно распознают объекты, и система четко и без задержек посылает сообщения о них.
Характеристики смарт-звонка Ajax IndoorCam
Оценка:
+ качество видео и аудио
+ поддержка мобильного и ПК-приложения
Редактор новостей
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Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
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Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
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