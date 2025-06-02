Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного

Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного02.06.25
Ajax IndoorCam – модель камери для відеоспостереження. З погляду дизайну, вона схожа на інші домашні моделі для приміщень. Корпус камери кріпиться на нозі з поворотним шарніром, що дозволяє розгортати камеру в будь-яке положення. Її однаково зручно кріпити на стіну або стелю через фірмове кріплення в основі. Єдиний кабель, який їй потрібний – живлення.
Використання Ajax IndoorCam
Камера підключається до мережі через Wi-Fi. Дротового з’єднання не передбачено і у випадку, коли камеру потрібно встановлювати в місцях без проведеного кабелю Ethernet, це відмінне рішення. Навіть якщо з’єднання Wi-Fi зникне, камера продовжить надсилати повідомлення про події, спрацювання тривоги та фото через пропрієтарні радіопротоколи Jeweller і Wings. Що стосується зони покриття, то для Wi-Fi мереж це 500 м по прямій без перешкод, а для фірмових протоколів – до 1700 м.
Ajax IndoorCam оснащена якісною оптикою з модулем розміром 4 Мпікс (2688×1520) та підтримкою HDR. Це такий же модуль як у смарт-дзвінку Ajax DoorBell і ми вже з’ясували що його характеристик більш ніж достатньо щоб добре розглянути малюнок з камери вдень та вночі. Кут огляду трохи інший – 110 ° по горизонталі і 60 ° по вертикалі. У камери також є мікрофон і динамік, що дозволить спілкуватися в двосторонньому режимі.
Камера працює із застосуванням алгоритмів, що розпізнають об’єкти – людей, тварин та автомобілі. Можна вибирати зони, які не будуть записуватись або зони на рухи в яких камера не реагуватиме. Обробка даних штучним інтелектом відбувається усередині самої камери.
Відео з камери можна автоматично передавати на відеореєстратор Ajax NVR або налаштувати зберігання відео в Ajax Cloud Storage. Записи яких саме подій та об’єктів передавати в хмару можна попередньо налаштувати у програмі. Збережені відео можна переглядати за списком подій, календарем, коли воно відбулося та експортувати відеофайл на пристрій.
Як і у випадку з відеодзвінком, IndoorCam є повноцінним рішенням відеоспостереження компанії. Її також можна додати в програмі керування Ajax Pro Desktop, вивести на відеостіну з потоками з інших камер та відеодзвінком Ajax DoorBell, про який ми нещодавно розповідали.
Враження від Ajax IndoorCam
Ajax IndoorCam сподобалася своїм ергономічним корпусом з універсальним кріпленням та якісною оптикою. Фірмова інтуїтивність налаштування та роботи через додаток є вишенькою. Камера швидко додається до списку пристроїв через QR-код і потім стабільно працює, транслюючи чітку картинку та аудіо за потреби. Алгоритми ШІ оперативно розпізнають об’єкти, і система чітко і без затримок надсилає повідомлення про них.
Характеристики смарт-дзвінка Ajax IndoorCam
Оцінка:
+ якість відео та аудіо
+ підтримка мобільного та ПК-застосунку
Редактор новин
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Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
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