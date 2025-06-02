Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного

Ajax IndoorCam – модель камери для відеоспостереження. З погляду дизайну, вона схожа на інші домашні моделі для приміщень. Корпус камери кріпиться на нозі з поворотним шарніром, що дозволяє розгортати камеру в будь-яке положення. Її однаково зручно кріпити на стіну або стелю через фірмове кріплення в основі. Єдиний кабель, який їй потрібний – живлення.

Використання Ajax IndoorCam

Камера підключається до мережі через Wi-Fi. Дротового з’єднання не передбачено і у випадку, коли камеру потрібно встановлювати в місцях без проведеного кабелю Ethernet, це відмінне рішення. Навіть якщо з’єднання Wi-Fi зникне, камера продовжить надсилати повідомлення про події, спрацювання тривоги та фото через пропрієтарні радіопротоколи Jeweller і Wings. Що стосується зони покриття, то для Wi-Fi мереж це 500 м по прямій без перешкод, а для фірмових протоколів – до 1700 м.

Ajax IndoorCam оснащена якісною оптикою з модулем розміром 4 Мпікс (2688×1520) та підтримкою HDR. Це такий же модуль як у смарт-дзвінку Ajax DoorBell і ми вже з’ясували що його характеристик більш ніж достатньо щоб добре розглянути малюнок з камери вдень та вночі. Кут огляду трохи інший – 110 ° по горизонталі і 60 ° по вертикалі. У камери також є мікрофон і динамік, що дозволить спілкуватися в двосторонньому режимі.

Камера працює із застосуванням алгоритмів, що розпізнають об’єкти – людей, тварин та автомобілі. Можна вибирати зони, які не будуть записуватись або зони на рухи в яких камера не реагуватиме. Обробка даних штучним інтелектом відбувається усередині самої камери.

Відео з камери можна автоматично передавати на відеореєстратор Ajax NVR або налаштувати зберігання відео в Ajax Cloud Storage. Записи яких саме подій та об’єктів передавати в хмару можна попередньо налаштувати у програмі. Збережені відео можна переглядати за списком подій, календарем, коли воно відбулося та експортувати відеофайл на пристрій.

Як і у випадку з відеодзвінком, IndoorCam є повноцінним рішенням відеоспостереження компанії. Її також можна додати в програмі керування Ajax Pro Desktop, вивести на відеостіну з потоками з інших камер та відеодзвінком Ajax DoorBell, про який ми нещодавно розповідали.

Враження від Ajax IndoorCam

Ajax IndoorCam сподобалася своїм ергономічним корпусом з універсальним кріпленням та якісною оптикою. Фірмова інтуїтивність налаштування та роботи через додаток є вишенькою. Камера швидко додається до списку пристроїв через QR-код і потім стабільно працює, транслюючи чітку картинку та аудіо за потреби. Алгоритми ШІ оперативно розпізнають об’єкти, і система чітко і без затримок надсилає повідомлення про них.

Характеристики смарт-дзвінка Ajax IndoorCam

Камера: 4 Мпікс, 2688 × 1520, НDR Кут огляду: горизонтальний: 110° вертикальний: 60° Кодек: H.264 Підключення Wi-Fi, Jeweller/Wings: 802.11 b/g/n, так ІЧ датчик: До 8 метрів Розпізнавання об’єктів: так Мікрофон, динамік: так. так Акумулятор: ні Діапазон робочої напруги постійного, змінного струму: 12 В⎓ ± 20%, 1 А Захист корпусу: IP20 Габарити: 128 × 74 × 76 мм Маса: 235 г Ціна: 8499 грн

Оцінка:

+ якість відео та аудіо

+ підтримка мобільного та ПК-застосунку

Андрій Кучеренко

Редактор новин Редактор новин

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram